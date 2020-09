Der Ticker startet um 5:32 Uhr

13:39 Swiss sichert trotz Corona die internationale Anbindung der Schweiz Die Swiss fliegt ab Oktober neu wieder nach Boston und Johannesburg. Auch München und Wroclaw in Polen werden wieder in den Flugplan aufgenommen. Dagegen werden die afrikanischen Städte Nairobi in Kenia und Daressalam in Tansania im Winter 2020/21 nicht angesteuert. Insgesamt hat die Swiss 85 Prozent der ursprünglichen Destinationen im Programm, wie sie mitteilte. Dabei werden ab Zürich 67 Ziele angeflogen, ab Genf 21. Allerdings wird dieser Flugplan mit deutlich weniger Flügen als eigentlich geplant umgesetzt. Aufgrund der Vielzahl der Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen liegt er bei 30 bis maximal 40 Prozent des Vorjahres, wie die Swiss bereits in der vergangenen Woche angekündigt hatte. Zuvor hatte die Swiss gehofft, auf 50 Prozent zu kommen. Der Flugplan habe nun aber deutlich nach unten korrigiert werden müssen und sehe nunmehr erst gegen Ende des Winters das ursprünglich bereits für Oktober geplante Flugvolumen vor, schreibt die Fluggesellschaft. Sie will sich weiterhin für die Einführung von Corona-Schnelltests stark machen, um Reisen wieder sinnvoll ermöglichen zu können. Legende: Keystone / Archiv

12:56 Spengler Cup in Davos abgesagt Das Coronavirus macht auch den Organisatoren des Spengler Cups in Davos einen Strich durch die Rechnung. Das Turnier in der Altjahreswoche ist abgesagt worden. Der Entscheid steht am Ende einer langen Zeit mit Diskussionen und Abwägungen. Das Organisationskomitee mit Präsident Marc Gianola tauschte sich mit externen Experten, dem Spengler-Cup-Beirat, dem Verwaltungsrat des HC Davos und den Partnern über Unsicherheiten und die Risiken aus, die die durch das Coronavirus ausgelöste besondere Situation mit sich bringt. Die Verantwortlichen mussten schliesslich einsehen, dass zu viele Argumente gegen eine Durchführung im kommenden Dezember sprechen. Die Absage des Turniers hat auch Auswirkungen auf den Spielplan der National League. In der letzten Woche des Jahres sind im aktualisierten Kalender nunmehr drei Partien aufgeführt. Am Montag, 28. Dezember, ist das Spiel Davos - Ambri-Piotta vorgesehen, zwei Tage danach die Begegnungen Davos - Zug und Genève-Servette - Lausanne. Legende: Keystone / Archiv

12:43 BAG vermeldet 225 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 225 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 327 . Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3,7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 9'824 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 20 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 7 Personen . Das sind 32 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Schweiz hat derzeit den Grenzwert des Bundes von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen überschritten.

12:32 Kein «Glaibasler Charivari» im 2021 Die Vorfasnachtsveranstaltung «Glaibasler Charivari» findet 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Begründet wird die Absage in einer Mitteilung vorab mit den Schutzmassnahmen. Diese würden den Geist des von seiner Volksnähe und unbeschwerten Atmosphäre lebenden Charivari derart einschneidend verändern, dass die Organisatoren nicht mehr dahinter stehen könnten. Überdies ist den Veranstaltern das wirtschaftliche Risiko zu gross. Es sei nicht abzuschätzen, unter welchen Umständen das Publikum bereit sei, die Veranstaltung zu besuchen. Das «Glaibasler Charivari» wird seit 1976 im Basler Volkshaus durchgeführt. 2021 hätte die Veranstaltung vom 1. bis am 15. Februar stattfinden sollen. Legende: Keystone / Archiv

11:16 Trotz Coronakrise: Banken beschäftigen mehr Personal Die Schweizer Banken haben im ersten Halbjahr 2020 den Personalbestand im Inland trotz Coronakrise um 0.2 Prozent erhöht. Für das zweite Halbjahr planen rund drei Viertel der Finanzinstitute, die Zahl ihrer Angestellten unverändert zu belassen. Das zeigt das heute publizierte «Bankenbarometer 2020» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg). Im Jahr 2019 hatte sich der Personalbestand noch rückläufig entwickelt. Den Personalbestand im Ausland erhöhten die Schweizer Bankinstitute derweil mit einem Plus von 1.7 Prozent kräftiger. Die Umfrage umfasst laut SBVg Banken, die 97.3 Prozent des gesamten Personalbestands in der Schweiz repräsentieren.

9:36 Im Lockdown arbeitete jeder Zweite im Homeoffice Der coronabedingte Lockdown hat dem Arbeiten von zu Hause aus zu einem Boom verholfen. Zwischen April und Juni haben 44.2 Prozent der Angestellten mindestens gelegentlich im Homeoffice gearbeitet. Zum Vergleich: Im Vorjahr zur selben Zeit leisteten nur 29.2 Prozent der Angestellten Heimarbeit, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) gestützt auf die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) mitteilt. Fast flächendeckend von zu Hause aus arbeiteten im zweiten Quartal etwa Angestellte in den Bereichen Information und Kommunikation, Kredit- und Versicherungsgewerbe sowie Erziehung und Unterricht. Dort betrug der Anteil an Homeoffice zwischen 77 und 87 Prozent. Der Lockdown schlug sich zudem in der geleisteten Arbeitszeit nieder. Die Erwerbstätigen in der Schweiz arbeiteten im zweiten Quartal im Schnitt 28.4 Stunden pro Woche, das sind 9.5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders bei den Frauen und Selbständigerwerbenden ging die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden deutlich zurück.

7:52 Corona-Ausbruch auf Kreuzfahrt: Alle werden getestet Das Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 6» mit mehreren mit dem neuen Coronavirus Infizierten an Bord, hat heute Morgen in der griechischen Hafenstadt Piräus angelegt. Sofort gingen Experten der griechischen Gesundheitsbehörde an Bord, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Alle Reisenden und Crewmitglieder sollen einen Coronavirustest machen. Die ersten Schnelltests seien negativ gewesen, berichtete das Staatsfernsehen weiter. Die 922 Gäste und die 666 Besatzungsmitglieder müssten bis auf Weiteres an Bord bleiben. Gestern war bekannt geworden, dass zwölf Crewmitglieder an Bord positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Sie seien auf dem Schiff isoliert worden, teilte die Reederei Tui Cruises mit. Das Schiff war erst am Sonntagabend von der kretischen Hafenstadt Heraklion ausgelaufen.

6:24 Deutschland: Bund will Obergrenze für private Feiern Die Bundesregierung will am heutigen Bund-Länder-Gipfel strengere Regeln für Feiern im privaten Raum durchsetzen. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf einer Beschlussvorlage des Bundes hervor. Demnach sollen private Feiern nur noch mit maximal 25 Personen stattfinden, im öffentlichen Raum soll die Anzahl auf maximal 50 Personen reduziert werden. Diese Regeln sollen in jenen Landkreisen gelten, in denen es mehr als 35 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in sieben Tagen gibt. Bei noch höheren Infektionszahlen sollen die Länder die Regeln weiter verschärfen. Etwa soll der Alkoholausschank für kurze Zeit verboten werden können. Über die Details soll am heutigen Gipfel noch verhandelt werden.