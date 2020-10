Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:56 16 Asylbewerber in Urdorf mit Corona infiziert 16 abgewiesene Asylbewerber im Rückkehrzentrum Urdorf (ZH) sind am Donnerstag positiv auf Corona getestet worden. Das Sozialamt liess alle positiv getesteten Asylbewerber in das ehemalige Pflegezentrum Erlenhof bringen, wie die kantonale Sicherheitsdirektion mitteilte. Für die übrigen abgewiesenen Asylbewerber wurde Quarantäne verfügt. Sie sind in einem separaten Bereich des Erlenhofs untergebracht. Insgesamt waren 36 Personen im Rückkehrzentrum anwesend. Zivilschutz und Kantonspolizei leisten Unterstützung. Auch bei zwei Betreuern fiel der Corona-Test positiv aus. Die infizierten Betreuer befinden sich in häuslicher Quarantäne.

19:15 Corona-Cluster an drei Schulen im Oberengadin entdeckt Das Gesundheitsamt Graubünden hat eine Corona-Fallhäufung an Schulen im Oberengadin festgestellt. Betroffen sind die Primarschule Grevas in St. Moritz, das Gymnasium der Academia Engiadina in Samedan sowie die Kaufmännische Berufsschule Oberengadin in Samedan. Zurzeit befinden sich in der Primarschule Grevas drei Lehrpersonen in Isolation und eine Lehrperson sowie die zweite Primarklasse in Quarantäne. In der Academia Engiadina ist die erste Klasse Gymnasium betroffen und in Quarantäne versetzt worden. In der Berufsschule Oberengadin wurden sieben enge Kontaktpersonen in Quarantäne versetzt. Die Academia Engiadina sowie die Berufsschule Oberengadin stellen bis zum Ferienbeginn und auf Anordnung des Gesundheitsamts für alle Klassen auf Fernunterricht um. Die Contact Tracer der kantonalen Covid-Abteilung haben die Arbeit zur Unterbindung der Infektionsketten unverzüglich aufgenommen, mögliche Kontaktpersonen eruiert und in Quarantäne gesetzt. Aufgrund der plötzlichen Fallhäufung wurden die Ressourcen im Contact Tracing erhöht.

18:38 Gastwirte in Frankreich gehen auf die Strasse Nach der coronabedingten Schliessung von Restaurants und Bars in Marseille haben Gastwirte in ganz Frankreich lautstark mit ihren Kochtöpfen protestiert. Aufgerufen zu der Strassenaktion hatte der bekannte Sternekoch Philippe Etchebest aus Bordeaux, wie französische Medien berichteten. Sein Motto: «Lärm machen, um nicht in Stille zu sterben». Schon die monatelange Ausgangssperre und Schliessungen von Restaurants im Frühjahr hatten das Gaststättengewerbe des Landes erheblich unter Druck gesetzt. In Paris droht wegen der angespannten Corona-Lage die neuerliche Schliessung von Lokalen. Legende: Die Gastronomie ist ein besonderes Aushängeschild Frankreichs und beschäftigt viele Menschen. Reuters

18:11 Türkei verbietet zweitweise Versammlungen In der Türkei dürfen verschiedene Zusammenschlüsse vorerst keine Veranstaltung mehr abhalten. Die Anordnung diene zur Eindämmung der Corona-Pandemie und gelte bis zum 1. Dezember. Sie gelte etwa für Nichtregierungsorganisationen, Berufsverbände, Gewerkschaften und Genossenschaften, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die Agentur berief sich auf ein Schreiben des Innenministeriums, das an alle Gouverneure des Landes verschickt worden sei. Darin explizit genannt wurden Veranstaltungen der türkischen Anwaltskammern. Was genau als Veranstaltung gilt, liess der Bericht offen. Derweil werfen die Fallzahlen aus der Türkei Fragen auf. Seit Wochen wurde bei den Corona-Zahlen nur noch die halbe Wahrheit gesagt. Ärztevereinigung und Opposition sprechen von Manipulation – mit dem Ziel, das Ausmass der Epidemie zu verschleiern.

17:32 Corona-Anstieg in Österreich ausgebremst Der Anstieg der Corona-Fälle in Österreich hat sich deutlich ausgebremst. Nachdem sich die Ansteckungszahlen vor rund einem Monat schlagartig etwa verdoppelt hatten, blieben sie seit Mitte September weitgehend konstant. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach in Wien von einer «Stabilisierung mit deutlich zu hohen Zahlen». Er strebe eine Halbierung in den nächsten ein bis zwei Monaten an. Aktuell gelten rund 8400 Menschen in Österreich als aktiv mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahlen schwanken regional extrem, die Hauptstadt Wien zählt weiter mehr als die Hälfte aller aktiven Fälle und Neuerkrankungen im Land.

16:20 Corona-Hotspot Madrid wehrt sich juristisch gegen Abriegelung Der Streit um die richtige Strategie zur Bekämpfung der Pandemie im Corona-Hotspot Madrid wird nun vor Gericht ausgetragen. Die konservative Regionalregierung legte nach eigenen Angaben beim Staatsgerichtshof Einspruch gegen die Entscheidung der linken Zentralregierung ein, Madrid und weitere neun Gemeinden im Grossraum der Hauptstadt abzuriegeln. Die «Comunidad Autónoma» forderte bis zur endgültigen Entscheidung die vorläufige Aussetzung der Verordnung des Gesundheitsministeriums. Es ist ein Rennen gegen die Uhr, denn laut Verordnung müssen die Absperrungen spätestens an diesem Samstag in Kraft treten. Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso hält eine weitgehende Absperrung der Hauptstadt trotz der höchsten Infektionszahlen in ganz Westeuropa für unverhältnismässig. Sie befürchtet unter anderem schlimme wirtschaftliche Konsequenzen.

15:55 Rom verhängt Maskenpflicht im öffentlichen Raum Angesichts landesweit steigender Zahlen von Corona-Neuinfektion führt die italienische Region Latium samt der Hauptstadt Rom eine Maskenpflicht im Freien ein. «Wir müssen das Mass an Wachsamkeit und Prävention erhöhen», schrieb der Regionalpräsident Nicola Zingaretti auf Twitter nach einem Beschluss der Region, zu der auch die italienische Hauptstadt gehört. Die Vorsichtsmassnahme gegen Corona-Ansteckungen tritt einem entsprechendem Dekret zufolge am Samstag in Kraft. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren sowie Menschen, die draussen Sport treiben würden. Ähnliche Vorschriften gelten bereits in den süditalienischen Regionen Kampanien, Kalabrien und Sizilien.

14:56 Detailhandel: Coronakrise trübt Aussichten fürs Weihnachtsgeschäft Die Coronakrise wirft auch bereits für die Weihnachtszeit ihre Schatten voraus: Laut einer Umfrage des Branchenverbands Swiss Retail Federation müssen sich die Detailhändler in der für sie wichtigen Umsatzzeit auf weniger Einkaufslustige in Innenstädten und tiefere Ausgaben einstellen. Mehr als die Hälfte der Befragten (54 %) etwa wollen für Weihnachtskäufe weniger in die Innenstadt oder in Kaufhäuser gehen als in den Vorjahren, wie Swiss Retail Federation mitteilte. Etwa jeder sechste Schweizer (15 %) verzichtet demnach sogar ganz auf den Gang in die Innenstadt oder in die Kaufhäuser. Das Onlinegeschäft war bereits in den Vorjahren auf dem Vormarsch. Die Coronakrise verschaffte dem Onlinehandel nun zusätzlichen Auftrieb – das dürfte auch für das Weihnachtsgeschäft gelten. Die Detailhändler sorgen sich allerdings, dass dadurch mehr Kaufkraft ins Ausland abfliesst. Die Umfrage wurde unter 1000 Menschen in der Deutschschweiz und Romandie durchgeführt. Legende: 39 Prozent der Befragten wollen in diesem Jahr ihre Ausgaben senken, 57 Prozent planen keine Änderung. Keystone

13:43 Deutschland: Weiterer Impfstoff für klinische Studie zugelassen In Deutschland beginnt die klinische Überprüfung eines weiteren Corona-Impfstoffs. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut genehmigte heute die klinische Phase-I-Studie eines Impfstoffs der ostdeutschen IDT Biologika. Nach der Genehmigung durch den Regulierer kann das von IDT Biologika zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) entwickelte Mittel auf Sicherheit, Verträglichkeit und auf seine spezifische Immunantwort gegen den Erreger untersucht werden. Die Studie soll mit 30 Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 55 Jahren über die Bühne gehen. Diese sollen zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen erhalten. Ende des Jahres soll es dann eine breiter angelegte klinische Studie der Phase 2 auch mit älteren Menschen geben. An einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus arbeiten zahlreiche Pharmafirmen rund um den Globus. 41 Mittel befinden sich derzeit in klinischen Studien.

12:17 BAG meldet 552 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 552 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 315. Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.7 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 9540 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent gesunken. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 8 Personen. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche.

12:03 Besuchsverbot: Aargauer Regierung würde bei nächster Krise vielleicht anders handeln Auch bei einem massiven Anstieg der Covid-19-Fallzahlen oder einer ähnlichen Pandemie kann sich die Aargauer Regierung vorstellen, auf ein grundsätzliches Besuchsverbot in Heimen und Spitälern zu verzichten. Stattdessen könnten die Institutionen selbst über ein kontrolliertes Besuchsverbot entscheiden. Dies schreibt die Aargauer Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss aus dem Kantonsparlament. Das grundsätzliche Besuchsverbot in Heimen und Spitälern habe zu Kummer, Leid und Ärger geführt. Besonders betroffen seien Menschen mit Demenz gewesen, welche die Zusammenhänge nicht verstanden hätten. Auch habe das Besuchsverbot Betroffene und Beteiligte in Entscheidungssituationen herausgefordert. Als Angehöriger am Telefon eine Entscheidung treffen zu müssen, sei sicher nicht ideal. Mit hoher Wahrscheinlich habe sich das Coronavirus – und insbesondere die einschneidenden Massnahmen während der Notlage – auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung ausgewirkt.

11:46 Stadt Zürich unterstützt die Gastronomie weiter Die Stadt Zürich verlängert Unterstützungsmassnahmen für die von der Coronakrise besonders hart getroffene Gastronomie. Auch andere Branchen sollen laut Stadtrat weiterhin unterstützt werden. Gastronomiebetriebe in der Stadt Zürich dürfen ihre Aussenbereiche weiterhin kostenlos ausweiten, wie der Stadtrat am Freitag mitteilte. Die Regelung wurde bis Ende Oktober nächsten Jahres verlängert, sofern die Distanzregeln bis dann noch gelten. Verlängert werden Gebührenreduktionen um 50 Prozent für die normalen Aussenflächen von Gastronomiebetrieben und Detailhandels-Geschäften. Auch Taxiunternehmen bezahlen weiterhin nur die Hälfte der Standplatzgebühren. Zudem verzichtet die Stadt bei Weihnachtszeit-Veranstaltungen, von denen das Gewerbe profitiert, auf die Hälfte der Gebühren. Dies gilt beispielsweise für Weihnachtsmärkte, die unter Einhaltung von Schutzmassnahmen stattfinden können. Legende: Keystone

9:42 Passagierzahlen bei Ryanair sinken wieder Bei der Billigfluggesellschaft Ryanair haben sich die Passagierzahlen im September wieder stärker reduziert. Die Airline beförderte rund 5.1 Millionen Passagiere, das waren 64 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Ryanair in Dublin mitteilte. Im August lag der Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat bei 53 Prozent. Im September habe etwa die Hälfte der üblicherweise durchgeführten Flüge zu dieser Zeit stattgefunden. Die Auslastung lag bei 71 Prozent. Auch Ryanair streicht angesichts der Coronakrise das Flugangebot zusammen.

7:57 19'000 US-Mitarbeiter von Amazon mit Corona infiziert Beim US-Onlinehändler Amazon haben sich in diesem Jahr mehr als 19'000 US-Mitarbeiter mit Kundenkontakt mit dem Corona-Virus infiziert. Dies seien 1.44 Prozent der Beschäftigten in dem Bereich und in Amazons Lebensmittel-Läden «Whole Foods Market». Die Zahl sei deutlich niedriger als erwartet, wie der Konzern mitteilte. Amazon war wiederholt aufgefordert worden, sich dazu äussern, wie viele seiner «frontline workers» in den USA sich mit dem Virus angesteckt hätten. Den Zählungen zufolge wurden zwischen dem 1. März und dem 19. September 19'816 der rund 1.372 Millionen Beschäftigten positiv getestet.

7:04 Trump positiv auf Coronavirus getestet US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte er eben auf Twitter mit: «Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das gemeinsam durchstehen».

4:26 Trump-Beraterin positiv getestet Eine enge Beraterin von US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Trump bestätigte in einem Interview mit dem Sender Foxnews, dass Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde. Sie begleitete Trump in den letzten Tagen bei mehreren Auftritten. Der Präsident selbst und seine Gattin warten laut eigenen Angaben noch auf das Ergebnis eines Coronatests. «Die First Lady und ich warten auf unsere Testergebnisse. In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen», schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter. Im Umfeld des Präsidenten hat es bereits mehrere Coronafälle gegeben. Im Mai war bekannt geworden, dass sich die Sprecherin von Vizepräsident Mike Pence angesteckt hatte. Ende Juli wurde der nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien positiv getestet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Präsident in Isolation Donald Trump hat das Coronavirus 02.10.2020 Mit Video

0:23 Vorwürfe gegen US-Arzneimittelbehörde Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erheben Vorwürfe gegen die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA in den USA. Politischer Druck habe die Behörde bei der Zulassung eines Medikamentes gegen Covid-19 beeinflusst und könnte auch bei einer schnellen Zulassung eines möglichen Corona-Impfstoffs eine Rolle spielen. Nun werfen Mitarbeitende des Fachjournals «Science» der FDA zudem Nachlässigkeit bei der Überwachung klinischer Studien vor. Die Behörde kontrolliere Medikamenten-Studien «lasch, langsam und verschwiegen», so die Wissenschaftler. Ausserdem blieben Verstösse zunehmend ohne Konsequenzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von «Science» analysierten rund 1600 interne Dokumente der FDA in einem Zeitraum von über 10 Jahren.

23:15 Reisebranche fordert Schnelltests am Flughafen statt Quarantäne Wer aus einem Corona-Risikogebiet zurückkehrt, muss für zehn Tage strikt zu Hause bleiben. Die Schweizer Reisebranche wehrt sich schon länger gegen diese Quarantäne-Regel. Nun stellen auch Experten die Frage nach Sinn und wirtschaftlichen Kosten der Quarantäne und wollen auf Schnelltests setzen. Diese gibt es etwa in Frankreich: Wer aus einem Risikogebiet nach Frankreich einreisen will, muss am Flughafen einen Corona-Schnelltest absolvieren – ist dieser negativ, muss niemand in Quarantäne. Neben Experten wünscht sich auch der Flughafen Basel-Mulhouse eine Vereinheitlichung der Regeln und spricht sich für Schnelltests aus. Mehr dazu im Beitrag von 10vor10: 02:53 Video Reisebranche möchte mehr Schnelltests statt Quarantäne Aus 10vor10 vom 01.10.2020. abspielen

22:34 Thurgau: Gleich 300 müssen gleichzeitig in Quarantäne 300 Personen müssen in Quarantäne – nach dem Besuch einer Party am vergangenen Samstag in Fritschen im Kanton Thurgau. Der Grund: Unter ihnen waren drei Personen, welche positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Alle Partygäste müssten nun für zehn Tage zu Hause bleiben, so die Behörden.