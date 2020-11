Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:23 Tessin weitet Maskenobligatorium in Schulen aus Die Tessiner Regierung hat das Maskenobligatorium in den Schulen ausgeweitet: Ab dem kommenden Montag müssen Schülerinnen und Schüler bereits ab der 6. Klasse im Unterricht eine Schutzmaske tragen. In den vergangenen Wochen hätten im Tessin aufgrund der steigenden Coronavirus-Zahlen zahlreiche Schüler im Unterricht gefehlt, sagte Bildungsdirektor Manuele Bertoli vor den Medien. Elf von insgesamt 607 Schulklassen der Sekundarstufe I hätten sich in den vergangenen Tagen in Quarantäne befunden. Das Maskenobligatorium gelte sowohl inner- als auch ausserhalb der Schulhäuser, erklärte Bertoli weiter. In Ausnahmesituationen wie beispielsweise dem Sportunterricht dürfe die Maske abgelegt werden.

16:01 Italienische Regionen protestieren gegen baldigen Teil-Lockdown Kurz vor dem geplanten Start eines Teil-Lockdowns in Italien laufen mehrere Regionen Sturm gegen die Corona-Politik aus Rom. Die Mitte-Links-Regierung hatte 4 der 20 Regionen im Land zu roten Zonen mit sehr hohem Risiko erklärt, darunter die wirtschaftsstarke Lombardei. Regionalpräsident Attilio Fontana aus Mailand wetterte über eine «Ohrfeige für die Lombardei». In den roten Zonen müssen die Menschen ab Freitag weitgehend zu Hause bleiben. Sie dürfen jedoch etwa zur Arbeit, zum Einkaufen und zum Arzt. Viele Läden machen zu. Ausserdem soll am Freitag im ganzen Land eine nächtliche Ausgangssperre starten. Sie gilt von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr früh. Auch dabei gibt es Ausnahmen für dringende Wege. Fontana bemängelte, dass die Einordnung seiner Region mit 10 Millionen Menschen auf der Basis von veralteten Zahlen von 19. bis 25. Oktober geschehen sei. Legende: Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle werden die Massnahmen ab Freitag verschärft. Keystone

15:48 Bund sucht neue Unterkünfte für Asylsuchende In den 16 Bundesasylzentren in der Schweiz stehen normalerweise 4400 Plätze für Asylsuchende zur Verfügung. Wegen der Corona-Pandemie und den vorgeschriebenen Schutzmassnahmen musste der Bund die Platzverhältnisse anpassen, sodass heute noch 2200 Asylsuchende in den Bundeszentren untergebracht werden können, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) mitteilte. Diese Plätze seien nun zu «über 90 Prozent belegt». Zudem sei die Zahl der neuen Asylgesuche in den vergangenen Wochen wieder angestiegen. Eine erste Lösung für mehr Unterkünfte wurde nun gefunden. In Brugg (AG) nimmt der Bund am 30. November in den Motorfahrzeugdienst-Hallen Ländi ein temporäres Bundesasylzentrum in Betrieb. Dies schaffe Platz für 230 Asylsuchende für die Dauer von maximal drei Jahren. Legende: Das Bundesasylzentrum in Muttenz wurde per Ende Oktober geschlossen. Keystone

15:12 Rekordwerte in Polen – sinkende Fallzahlen in Holland Polen meldet so viele Neuinfektionen wie noch nie. Innerhalb eines Tages seien 27'143 Menschen positiv getestet worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. 367 weitere Personen seien in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Über 19'000 Corona-Patienten lägen im Krankenhaus, davon bräuchten 1615 ein Beatmungsgerät. Polen hatte am Mittwoch weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Pandemie angekündigt. In den Niederlanden zeichnet sich eine Entspannung der Lage ab. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt am Donnerstag auf knapp 7000, wie aus Daten der Gesundheitsbehörden hervorgeht. So wenige Menschen hatten sich zuletzt am 12. Oktober nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Damit setzt sich der Rückgang der Neuinfektionen fort, nachdem in der vergangenen Woche ein Rekordhoch bei 11'000 erreicht worden war. Legende: Die Infektionen in Niederlanden gehen zurück. Reuters

14:02 Norwegen verschärft Einreisebestimmungen Angesicht steigender Corona-Zahlen hat die norwegische Regierung am Donnerstag weitere Einschränkungen angekündigt. Einreisende aus Ländern mit hohen Infektionsraten müssen von Montag an einen negativen Corona-Test vorweisen und zehn Tage in Quarantäne gehen. Das gelte auch für Verwandtenbesuche, sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg. Ausgenommen sei, wer aus den Nachbarländern Schweden und Finnland zur Arbeit nach Norwegen pendelt. In den vergangenen drei Wochen seien 6000 neue Corona-Fälle registriert worden, sagte Solberg. «Und die Kurve steigt von Woche zu Woche steiler.» Die Gesundheitsbehörden rechneten damit, dass 60 Prozent der Fälle unentdeckt blieben. «Wir können nicht darauf warten, dass wir die Effekte der Massnahmen von vergangener Woche sehen», so Solberg. «Die Zeit haben wir nicht» Einschränkungen gibt es auch im Land. In den Restaurants soll nach Mitternacht kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden, nach 22 Uhr dürfen keine neuen Gäste eingelassen werden. Erna Solberg forderte die Norweger auf, zu Hause zu bleiben und ihre sozialen Kontakte zu begrenzen. Reisen im Inland sollten vermieden werden.

13:18 Schwedens Regierungschef in Isolation Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven hat sich freiwillig in Isolation begeben, nachdem jemand aus seinem Umkreis mit einer Person zusammen war, die positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das teilte Löfven am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mit.

Seine Kontaktperson sei negativ getestet worden, er und seine Frau hielten sich aber trotzdem auf Rat der Ärzte isoliert. Er habe keine Symptome und es gehe ihm gut, erklärte der Regierungschef. Legende: Schwedens Regierungschef in Corona-Isolation. Keystone

13:02 Spitalverband: «Spitälern drohen riesige Verluste» In den Schweizer Spitälern füllen sich die Intensivstationen mit Corona-Patientinnen und Patienten. Deshalb hat Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch mit Nachdruck an Kantone und Spitäler appelliert: Es sei jetzt höchste Zeit, nicht zwingende Eingriffe zu verschieben. In der Westschweiz ist das bereits weitgehend der Fall. Warum nicht in der ganzen Schweiz? Die Situation sei von Kanton zu Kanton extrem unterschiedlich, sagt Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin des Spitalverbandes H-PLUS. Doch auch sie fordert: «Wir müssen einen Weg finden, die überlasteten Kantone zu entlasten.» Appelle an die Solidarität reichten nicht mehr: «Es braucht jetzt eine nationale Regelung.» Die Spitäler und Kantone müssten sich zwingend besser koordinieren. Es könne aber nicht sein, so Bütikofer, dass Betten in Spitälern einfach für Corona-Patienten reserviert und Wahleingriffe verschoben würden, ohne die finanziellen Verluste der Spitäler zu kompensieren. «Sonst machen sie riesige Verluste und können keinen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten.» Audio Anne-Geneviève Bütikofer zum Verzicht auf Wahleingriffe 03:00 min abspielen. Laufzeit 03:00 Minuten.

12:42 Das BAG meldet 10'128 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 10'128 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 7784. Das sind 13 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 26,9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 31'020 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 62 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3336 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 44 Prozent mehr als in der Vorwoche. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

11:40 Sozialhilfe für Auslandschweizer Auch Auslandschweizer sind in der Corona-Krise in Not geraten. Der Bund hat bisher weltweit 56 von ihnen Sozialhilfe geleistet. Das Aussendepartement EDA bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden «Blick»-Bericht. In Europa wurde laut dem EDA in 16 Fällen Sozialhilfe an Auslandschweizer geleistet, 12 davon in Spanien. In Asien waren es 14 Fälle, in Südamerika 10, in Asien 9 und in Nordamerika 7. Diese Sozialhilfe sei jeweils als Einzelfallhilfe auf die individuelle Lebenssituation ausgerichtet. Insgesamt seien bisher rund 60'000 Franken für die Corona-Nothilfe an Auslandschweizer aufgewendet worden. Gründe für Corona-Nothilfe seien Stellenverlust, Lockdown, Geschäftsschliessungen oder ein derart vermindertes Einkommen, dass die Existenzsicherung nicht mehr gewährleistet gewesen sei. Auch im Tourismusbereich tätige Auslandschweizer, die nur noch ein mangelndes Einkommen erzielen konnten, seien unterstützt worden.

11:02 Neue Regeln für Pflegeeinrichtungen An die erste Coronawelle in der Schweiz haben viele Senioren und Angehörige schlechte Erinnerungen: Viele Alters- und Pflegeheime verwandelten sich in regelrechte Hochsicherheitsgefängnisse. Zum Schutz der Bewohner wurde keinerlei Direktkontakte mit der Umwelt mehr zugelassen. Statt restriktive Besuchsverbote lautet die Devisen nun «Schutz mit Augenmass». Ein einheitliches Schutzkonzept für die ganze Schweiz gibt es allerdings nicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutz mit Mass Haben die Schweizer Heime aus der ersten Coronawelle gelernt? 05.11.2020 Mit Video

10:25 Panne in Zürcher Uni-Labor Eine IT-Panne im Labor der Universität Zürich hat dazu geführt, dass rund 400 positive Testresultate in den vergangenen Tagen nicht wie geplant den Behörden übermittelt wurden. Die Fallzahlen im Kanton Zürich mussten deshalb nachträglich nach oben korrigiert werden. Alexandra Trkola, Leiterin des Instituts für medizinische Virologie der Universität Zürich, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht der «NZZ». Die Sache sei «unglaublich ärgerlich», sagte Trkola gemäss dem Zeitungsbericht. In den letzten neun Tagen seien 400 positive Testresultate nicht an die kantonale Gesundheitsdirektion und das Contact-Tracing übermittelt worden. Die betroffenen Personen hätten ihr Testresultat aber trotzdem erfahren. Das IT-Problem sei mittlerweile behoben worden und das Labor werde künftig täglich überprüfen, ob die Resultate versandt worden seien. Legende: 400 Corona-Fälle wegen Panne in Zürcher Uni-Labor zu spät gemeldet. Keystone

9:54 Der Kanton Zürich erweitert die Testkapazitäten Der Kanton Zürich nimmt zwei neue Testzentren in der Stadt und in Dübendorf in Betrieb. Das Drive-in-Testzentrum in Dübendorf wird bereits am Freitag eröffnet, das neue Testzentrum auf dem Kasernenareal am Montag. Mit den beiden neuen Testzentren wolle man der stark steigenden Nachfrage nach Corona-Tests gerecht werden. Im Oktober hätten sich bis zu 32'000 Personen pro Woche testen lassen. In den neuen Testzentren sollen die neuen Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. An den bestehenden Teststrassen seien die Tests seit Montag im Einsatz. Nach Möglichkeit sollen aber weiterhin die PCR-Tests verwendet werden, da diese genauer sind. Bei sehr grosser Nachfrage sollen die neuen Antigen-Tests ergänzend eingesetzt werden. Legende: Neues Drive-in-Testzentrum in Dübendorf. Keystone

9:01 Leere Hotelbetten In den Schweizer Hotels sind im September deutlich mehr Betten leer geblieben als in anderen Jahren. Gefehlt haben insbesondere Geschäftsreisende und Touristen aus dem Ausland. Schweizer übernachteten dagegen mehr in hiesigen Hotels als letztes Jahr. Insgesamt ging die Zahl der Hotelübernachtungen im September im Vergleich zum Vorjahr um 28.1 Prozent auf 2.66 Millionen zurück, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. In den Sommermonaten Juli und August hatte der Rückgang bei 26 respektive 28 Prozent gelegen, in der ersten Jahreshälfte bei nicht ganz 50 Prozent. Eingecheckt haben hauptsächlich Schweizer Gäste. Sie sorgten im September für knapp 2.03 Millionen Hotelübernachtungen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 20 Prozent entspricht. Die Nachfrage der ausländischen Touristen brach dagegen um 68 Prozent auf insgesamt nicht einmal mehr 640'000 sogenannte Logiernächte ein. Legende: 28 Prozent weniger Übernachtungen in Schweizer Hotels im September. Keystone

8:18 Gedämpfte Kauflust Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich in letzter Zeit nicht mehr weiter verbessert. Nach der Aufhellung im Sommer gab es im Herbst keine weitere Erholung. Der Index der Konsumentenstimmung, der vierteljährlich erhoben wird, notierte im Oktober bei -12.8 Punkten und damit praktisch auf dem Stand vom Juli (-12.0). Im April auf dem Höhepunkt der Coronakrise war der Index auf einen historischen Tiefpunkt von -39.3 Punkten gefallen. Die Stimmung bleibe somit eingetrübt, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mit. Denn der langfristige Mittelwert des Indexes liege bei -5 Punkten. Die Erwartungen für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung hätten sich gegenüber Juli kaum verbessert, so das Seco weiter. Zudem werde die Lage am Arbeitsmarkt als sehr ungünstig eingeschätzt. Der Teilindex zur erwarteten Arbeitslosigkeit habe zum Beispiel nahe den historischen Niveaus verharrt, die in der Finanz- und Wirtschaftskrise erreicht wurden. Legende: Schweizer Konsumentenstimmung bleibt gedämpft. Keystone

7:16 Rote Zahlen bei Swiss Die Swiss ist wegen der Corona-Pandemie in den ersten neun Monaten tief in den roten Zahlen gelandet. Operativ flog die Lufthansa-Tochter laut Angaben vom Donnerstag einen Verlust von 414.7 Millionen Franken ein nach einem Gewinn von 489.6 Millionen im Vorjahressemester. Der Umsatz stürzte um 62 Prozent auf 1.54 Milliarden Franken ab, wie die Swiss am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Schuld ist die Corona-Pandemie, wegen der zeitweise 95 Prozent der Flotte am Boden stand. Zwar konnte die Swiss ihr Angebot in den Sommermonaten sukzessive und stärker wiederaufbauen als erwartet. Zunehmende Reiserestriktionen haben die sich anbahnende Erholung jedoch ab Mitte August wieder ausgebremst. Legende: Swiss wegen Coronapandemie in roten Zahlen gelandet. Keystone

6:49 Teil-Lockdown in England Die Lage in den Spitälern in England spitzt sich wieder deutlich zu. Deshalb gilt seit heute ein Teil-Lockdown mit weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Gastronomie, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen müssen schliessen, Schulen und Universitäten bleiben aber geöffnet. Mit Ausnahme von Supermärkten und anderen als notwendig eingestuften Geschäften bleiben die Shops einen Monat geschlossen. Die Engländer sollen ihre Wohnungen bis zum 2. Dezember nur noch aus triftigem Grund verlassen – etwa zur Arbeit, zum Sport, zur Erholung oder zur Pflege Angehöriger. Schottland, Wales und Nordirland machen ihre eigenen Regeln zur Virus-Bekämpfung. Dort fuhr man bereits früher zeitlich begrenzt das öffentliche Leben weitgehend herunter.

2:49 Richtlinien für Triage auf Intensivstationen Im Hinblick auf sich abzeichnende Engpässe auf Intensivstationen hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) ihre Richtlinien zur Patienten-Triage vom März angepasst. Sie nahm Erkenntnisse aus der ersten Welle der Covid-19-Pandemie auf. Allein wegen des Alters soll weiterhin niemand abgewiesen werden, heisst es in einer Mitteilung. Entscheidend soll aber die Gebrechlichkeit einer Person sein. Ab welchem Zeitpunkt diese Richtlinien angewendet werden, solle die neu geschaffene Koordinationsstelle für die Bettenbelegung in den Spitälern entscheiden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Präzisierungen zu Triagen Nach Kritik: Neue Triage-Richtlinien für ältere Covid-Patienten 04.11.2020 Mit Video

1:16 Test-Ergebnisse im Tessin vertauscht Im Kanton Tessin haben zehn Personen ein positives Corona-Testergebnis erhalten, obwohl sie gar nicht infiziert waren. Ihre Testergebnisse wurden im Labor vertauscht. Umgekehrt hätten 10 Personen, die eigentlich positiv auf das Virus getestet worden waren, ein negatives Ergebnis bekommen. Das teilte das Tessiner Gesundheitsdepartement mit. Die Betroffenen seien nun aber vom Büro des Kantonsarztes über ihr tatsächliches Ergebnis aufgeklärt worden. Ausserdem seien die Contact Tracer dabei, die Kontaktpersonen der Betroffenen zu informieren und die «richtigen» Personen in Quarantäne zu schicken. Legende: Positiv getestet, oder nicht? 20 Menschen im Tessin wurden diesbezüglich falsch informiert. Keystone

22:59 Im Zentrum Frauenfelds gilt: Maske auf Die Maskenpflicht gilt in belebten Fussgängerzonen auch im Freien. Oft ist aber unklar, wo genau die Maske Pflicht ist. Der Kanton St. Gallen empfiehlt, dass die Maske im Freien möglichst immer angezogen werden sollte. Andere Kantone wie Zürich lässt das offen. Frauenfeld definiert nun in der Innenstadt eigens eine Masken-Zone. 02:52 Video Flächendeckende Maskenpflicht im Zentrum Frauenfelds Aus Schweiz aktuell vom 04.11.2020. abspielen