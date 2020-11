16:19

Hausärzte wollen mehr Mitsprache

Die Vereinigungen Ärztenetze mediX und mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz wünschen, dass sie von offiziellen Stellen konsequent in die Planung und Umsetzung von Massnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie miteinbezogen werden. Für die meisten Patienten seien sie nämlich die erste Anlaufstelle.

Haus- und Kinderärzte stünden am Anfang und am Ende der Betreuungskette bei der Bewältigung von Infektionskrankheiten, heisst es in einem Positionspapier der beiden Vereinigungen, das heute in der «Schweizerischen Ärztezeitung» veröffentlicht wurde.

Im Gegensatz zu reinen Testzentren könnten erkrankte Patienten in den Hausarztpraxen breiter abgeklärt, diagnostiziert und gezielt behandelt werden. Zudem hat sich die Forschung nach Ansicht der beiden Vereinigungen bis jetzt weitgehend auf die stationären Covid-19-Fälle konzentriert und die Reallife-Situation in der ambulanten Versorgung vernachlässigt. Gefordert wird insbesondere ein Einbezug der universitären Institute für Hausarztmedizin.