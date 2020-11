Der Ticker startet um 7:15 Uhr

7:43 Krebs: Behandlungsverzögerung erhöht Sterberisiko deutlich Im Zuge der Corona-Pandemie wurden weltweit viele nicht dringliche Operationen und Behandlungen verschoben. Gerade für Krebs-Patienten könne dies allerdings schwerwiegende Folgen haben, warnen kanadische und britische Mediziner im Fachblatt «The BMJ». Schon ein Monat Verzögerung in der Krebstherapie könne das Sterberisiko um drei bis 13 Prozent erhöhen, so das Fazit der Wissenschaftler – und es wachse umso mehr, je später die Behandlung beginne. Legende: Die Wissenschaftler räumen ein, dass ihre Studie auf Beobachtungsstudien basiert, was bedeute, dass Zusammenhänge nicht einwandfrei belegt werden könnten. Nichtsdestotrotz sei es gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie wichtig, die möglichen Folgen von Behandlungsverzögerungen besser zu verstehen. Reuters

6:05 13'363 Neuinfektionen und 63 weitere Todesfälle Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland 13'363 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen steigt damit auf 671'868. Weitere 63 Menschen sind an den Folgen einer Ansteckung mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 11'352. Legende: Die Zahlen fallen am Montag in der Regel niedriger aus, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln. Keystone

3:21 Bislang mehr als 10'000'000 Infektionen in den USA Die USA durchbrechen nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters als erste Nation die Marke von insgesamt zehn Millionen Infektionen mit dem Coronavirus. Allein in den vergangenen zehn Tagen verzeichneten die Vereinigten Staaten rund eine Million Fälle, die höchste Infektionsrate seit dem ersten Coronavirus-Fall im Bundesstaat Washington anfangs Jahr. Legende: Mehr als 237'000 Menschen sind in den USA bereits an Covid-19 gestorben. Reuters

20:42 Weltweit laut Johns Hopkins mehr als 50 Millionen Infizierte Weltweit gibt es nach Angaben der Universität Johns Hopkins inzwischen mehr als 50 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt seit Beginn der Pandemie bei 1.25 Millionen, wie aus Daten der Universität in Baltimore in den USA hervorging. Allein am Samstag war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen demnach um gut eine halbe Million angestiegen. Die Pandemie breitet sich, wohl auch infolge des kühleren Wetters, zuletzt vor allem in Ländern der Nordhalbkugel stark aus, darunter in Europa und Nordamerika. In den USA wurden für Samstag knapp 130'000 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahlen der Universität Johns Hopkins werden regelmässiger aktualisiert und liegen daher oft etwas höher als amtliche Daten. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sind es 49,6 Millionen Infektionen sowie 1,25 Millionen Todesfälle.

19:59 Italien kommt wieder an den Anschlag Obwohl die Regierung in Italien die Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus seit Wochen immer mehr verschärft, steigen die Fallzahlen kontinuierlich. Im Vergleich zur Schweiz sind sie im Verhältnis zur Bevölkerung zwar immer noch deutlich tiefer. Doch die Notfallstationen sind vielerorts überfüllt. Besonders schlimm ist die Lage in Neapel. Dort hat es seit Tagen Warteschlangen vor den Spitälern. Die Wartenden werden zum Teil in ihren Autos medizinisch versorgt. Seit Freitag sind weite Teile Norditaliens und Kalabrien rote Zonen, also im Shutdown. Im ganzen Land gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Italien wartet sehnlichst darauf, dass diese Massnahmen das Virus bremsen und die Spitäler bald entlasten. Audio Vor Italiens Intensivstationen bilden sich Schlangen 03:45 min, aus Echo der Zeit vom 08.11.2020. abspielen. Laufzeit 03:45 Minuten.

18:28 Soldaten rücken zum zweiten Corona-Einsatz ein Angehörige der Sanitätskompanien 1 und 2 sind in Moudon VD zum zweiten Militäreinsatz im Rahmen der Coronakrise eingerückt. Sie werden in den nächsten Tagen in den Spitälern eingesetzt. Vor den Medien sagte Divisionär Yvon Langel, Kommandant der Territorialdivision 1 und damit für den Assistenzdienst zuständig, dass die Armee nach dem Subsidiaritätsprinzip intervenieren werde. Das Ziel sei nicht, das zivile System zu ersetzen, sondern es zu unterstützen. Er sei sehr stolz zu sehen, dass die Soldatinnen und Soldaten zahlreich und in guter Stimmung eingerückt seien. Die Mobilisierung erfolgte am Freitag per SMS. Es sei eine grosse Leistung dieser Bürgerinnen und Bürger, die ihnen nach ihrem ersten Einsatz im Frühling abverlangt werde, sagte Langel. Der Mobilisierung könne bis Ende März gelten, der vom Bundesrat festgelegten Frist. Legende: Die eingerückten Armeeangehörigen wurden beim Antritt auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus geprüft. Zudem konnten sie sich impfen lassen. Keystone

16:48 Tessin verschärft Corona-Massnahmen Im Tessin gelten ab Montag verschärfte Regeln zur Eindämmung des Coronavirus. Versammlungen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum sind verboten ebenso wie öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als fünf Personen. Das kündigte die Regierung in Bellinzona an. Auch alle Gruppensportaktivitäten sind verboten, ausser für Kinder unter 16 Jahren. Von der neuen Verschärfung ausgenommen sind religiöse Veranstaltungen wie Begräbnisse oder Hochzeiten, für die das Maximum auf 30 festgelegt ist. Angekündigt wurde eine Erhöhung der Anzahl an Intensivbetten auf 82 und der Akutbetten auf 340 sowie die Weiterführung der Wirtschaftshilfe. Die Entschädigung für Verdienst-Ausfall wird bis Juni 2021 verlängert. Den Bundesrat fordert die Tessiner Regierung zudem zur Wiedereinführung der ausserordentlichen Lage gemäss Epidemiengesetz auf, wie sie im Frühjahr in Kraft war. Eine landesweit einheitliche Regelung könne der Ausbreitung des Coronavirus besser die Stirn bieten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Tessin 08.11.2020 Mit Audio

16:26 Queen zeigt sich auch beim Mundschutz modisch Die britische Königin Elizabeth II. ist erstmals mit Corona-Maske in der Öffentlichkeit aufgetreten. Die 94-Jährige besuchte das Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey und legte dort Blumen ab. Passend zum Anlass war die Maske schwarz, mit einem eleganten weissen Streifen am Rand. Vermutlich habe ihre persönliche Beraterin Angela Kelly ihr zu dem Modell geraten, vermuteten am Sonntag Medien. Die Queen selbst hatte auch schon mal heftige Kritik einstecken müssen, weil sie bei einem Termin keine Maske trug. Legende: Ganz in Schwarz und mit einem weissen Rand: Die Queen trägt erstmals Maske. Keystone

15:09 Kanton Bern vermeldet hohe Zahlen – Regierungsappell per Video Im Kanton Bern sind innert eines Tages sieben Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Gleichzeitig wurden 601 neue Coronafälle gemeldet, wie der Kanton mitteilte. 376 Covid-Patienten werden in Berner Spitälern behandelt, 50 davon auf Intensivstationen. Zwar habe sich der Anstieg in den letzten Tagen leicht abgeflacht, teilt der Regierungsrat mit. Doch die Zahlen blieben «besorgniserregend hoch». In einer Videobotschaft rufen deshalb Regierungspräsident Alain Schnegg (SVP) und seine Vizepräsidentin Beatrice Simon (BDP) die Bevölkerung dazu auf, sich an die Massnahmen zu halten und die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Die Regierung sei überzeugt, dass die exponentielle Ausbreitung so gestoppt werden könne. Der Regierungsrat habe vor zwei Wochen «relativ früh» rigide Massnahmen ergriffen, um eine Überlastung der Spitäler und des Gesundheitswesens zu verhindern.

13:10 Erneut Angriffe auf Leipziger Polizei nach Anti-Corona-Demo Rund 20'000 Personen nahmen gestern in Leipzig an einer Anti-Corona-Demonstration teil, viele ohne Maske oder Abstand. Nachdem die Behörden die «Querdenken»-Demo aufgelöst hatten, kam es am Abend erneut zu Attacken auf die Polizei. Randalierer bewarfen den Polizeiposten in Connewitz mit Steinen und beschädigten Scheiben. Später wurden auf mehreren Strassen Barrikaden angezündet. Polizeisprecher Olaf Hoppe sagt, es seien Polizisten durch Steinwürfe verletzt worden. Er sieht einen Zusammenhang zwischen der Randale in Connewitz und der «Querdenken»-Demo im Leipziger Stadtzentrum. Schon am Freitag war die Polizei angegriffen worden, nachdem eine mutmassliche Linksextremistin verhaftet worden war. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht kritisiert die Ausschreitungen scharf: «Die Polizei muss das staatliche Gewaltmonopol verteidigen und darf marodierenden Gewalttätern nicht das Feld überlassen.» Neben ihr fordern auch weitere Stimmen in Sachsen eine Aufklärung der Vorfälle. 00:41 Video Ausschreitungen bei Coronaskeptiker-Demo in Leipzig Aus News-Clip vom 08.11.2020. abspielen

11:22 Testlauf für Olympia in Tokio Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), hat den in Tokio ausgetragenen Olympiatest der Kunstturner für die Sommerspiele 2021 als gelungen gewertet. 2000 Zuschauer waren in der 8700 Besucher fassenden Yoyogi-Sporthalle zugelassen. Die 30 Athleten aus Japan, China, Russland und den USA hatten sich vor der Anreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen. Vor Ort wurden sie täglich auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. «Dieser Wettkampf unter für alle Beteiligten schwierigen Bedingungen kann uns im Hinblick auf Olympia eine wichtige Hilfe sein. Er hält das Gefühl für unsere Hoffnungen und Träume am Leben», sagte auch Japans Kunstturn-Idol Kohei Uchimura.

10:34 Intensivpflege könnte über 85-Jährigen verweigert werden «Ich würde nicht mehr ins Spital in die Intensivstation gehen, ich würde im Altersheim bleiben.» Das sagt der 87-jährige Senior Hansruedi Hartmann. Wenn die Kapazitätsgrenzen in den Intensivstationen erreicht würden, könnte Menschen über 85 die Intensivpflege verweigert werden. Die «Rundschau» hat Rentnerinnen und Rentner getroffen, die von der Regelung betroffen sein könnten. 05:51 Video Keine Intensivpflege für Menschen ab 85 Jahren? Aus SRF News vom 06.11.2020. abspielen

9:20 Russland meldet über 20'000 Neuinfektionen Auch in Russland steigen die Corona-Fallzahlen konstant an. Für heute meldet das russische Gesundheitsministerium 20'498 Neuinfektionen. Das liegt leicht unter dem am Freitag verzeichneten Rekord von 20'582 neuen Fällen. An oder mit dem Virus starben 286 weitere Personen. Russland hat nach den USA, Indien und Brasilien die meisten Infektionsfälle weltweit, aber deutlich weniger Todesfälle. Legende: Nach dem Rekordwert vom Freitag meldet Russland weiterhin hohe Infektionszahlen. Keystone

7:31 So kämpfen die Nachbarländer gegen das Virus Massen-Schnelltests, rote Zonen und Ausgangssperren: Europa kämpft mit allen Mitteln gegen das Coronavirus. Einige Länder machen fast komplett dicht, andere gehen Sonderwege: In Frankreich sind die Regeln mit am strengsten. Die Menschen dürfen nur mit triftigem Grund vor die Tür – etwa um zur Arbeit zu gehen. Spaziergänge und Sport sind nur in einem Umkreis von einem Kilometer vom Wohnort für eine Stunde am Tag erlaubt. Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte sind geschlossen. In Österreich gilt wie in Deutschland ein Shutdown. Die Gastronomie und fast das gesamte Kultur- und Freizeitangebot sind zunächst bis Ende November geschlossen. Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr dürfen die Menschen ihre Wohnung nur mit gutem Grund verlassen. Italien hat seine Regeln weiter verschärft. Für die 60 Millionen Italiener gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Das Land ist in drei Risikozonen eingeteilt – je nach Infektionsgeschehen. Vier Regionen sind derzeit rot – im Norden die wirtschaftsstarke Lombardei, das Piemont und das Aostatal sowie im Süden Kalabrien. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 08.11.2020 Mit Video

7:22 Neuinfektionen in den USA mit viertem Höchstwert in Folge Die USA verzeichnen mit mindestens 131'420 Corona-Neuinfektionen den vierten Tag in Folge einen Rekordwert. Damit stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 9.91 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion erhöhte sich um mindestens 1039 auf 237'289. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit.