Der Ticker startet um 5:47 Uhr

16:59 Ungarns Parlament billigt Notstand für weitere 90 Tage Das ungarische Parlament hat wegen der Corona-Pandemie nahezu einstimmig die Verlängerung des Gefahrennotstands für 90 Tage gebilligt. Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban hatte diesen vergangene Woche für zunächst 15 Tage verhängt, wie es die Verfassung erlaubt. Mit der Parlamentsentscheidung vom Dienstag erhält Orban nun weitere 90 Tage freie Hand, um die sich ausbreitende Pandemie auf dem Verordnungsweg zu bekämpfen. 180 Abgeordnete der Regierungs- und der Oppositionsfraktionen stimmten für die Vorlage. Lediglich ein fraktionsloser Abgeordneter lehnte sie ab. Bereits am Montag hatte Orban einen neuen Lockdown angekündigt, der am Mittwoch um 00.00 Uhr (MEZ) in Kraft treten sollte.

16:28 Kanton St. Gallen: Ansteckungen in mehreren Heimen Mitglieder der St. Galler Regierung haben über die aktuelle Corona-Situation informiert. Eine Stabilisierung zeichnet sich ab, es ist aber noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Die Lage sei weiterhin ernst, aber stabil auf hohem Niveau, sagte Gesundheitschef Bruno Damann (CVP) vor den Medien. Die Entwicklung bis zum Wochenende müsse noch abgewartet werden. Sollten die Zahlen erneut ansteigen, werde die St. Galler Regierung über weitere Massnahmen diskutieren müssen. In den Spitälern bleibe die Situation angespannt. Dies wirke sich vor allem durch eine enorme Beanspruchung des hochqualifizierten Personals aus. Wie im Frühjahr geplant, würden nun 20 bis 25 Prozent der nicht dringenden Eingriff zurückgefahren. Dies sei momentan in allen Ostschweizer Spitälern der Fall. Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat auch die St. Galler Betagten- und Pflegeheime erfasst. Aktuell sind zwölf Heime betroffen. Es gibt 174 bestätigte Fälle unter den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 140 beim Personal. Seit Oktober sind 22 Heimbewohner gestorben.

15:39 Hotelplan Suisse schliesst Geschäftsjahr mit tiefroten Zahlen ab Der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse hat wegen der Pandemie das schlechteste Geschäftsjahr seiner Geschichte erlebt. Im Ende Oktober abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 brach der Umsatz um 65 Prozent ein, wie Firmenchef Tim Bachmann sagte. Absolute Zahlen nannte er keine. Ein Jahr zuvor hatte die Migros-Tochter noch einen Umsatz von 572.9 Millionen Franken gemacht. Die Zahl der Passagiere sei ebenfalls markant zurückgegangen. Dank der Unterstützung der Migros habe man sich die raschen Rückerstattungen an die Kunden für ausgefallene Ferien leisten können. Die Erholung dürfte noch einige Zeit auf sich warten lassen. Im nächsten Geschäftsjahr rechne man mit der Hälfte des Umsatzes von 2019. Legende: Thomas Stirnimann, CEO der Hotelplan Group, spricht an der Medienkonferenz über die Auswirkungen für den Reiseveranstalter durch das Coronavirus. Keystone

15:15 Petition für Einführung von Fernunterricht in Basel Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Basel verlangen in einer Petition die Wiedereinführung des Fernunterrichts. Es steckten sich immer häufiger Lehrkräfte und Schüler an. Das gelte es zu unterbrechen. 300 Personen haben die Petition unterzeichnet. Ein Sprecher des Basler Erziehungsdepartements sagte auf Anfrage, man wolle vorderhand am Präsenzunterricht festhalten, da dies die bessere und gerechtere Unterrichtsform sei.

14:54 Parlamentarier dürfen weiterhin nicht virtuell abstimmen Wer wegen der Corona-Pandemie nicht an Sitzungen von National- und Ständerat teilnehmen kann, soll nicht virtuell von zu Hause aus abstimmen können. Die zuständige Ständeratskommission hat einen entsprechenden Vorstoss abgelehnt. Der Vorstoss ist damit vom Tisch. Der Entscheid fiel in der Staatspolitischen Kommission des Ständerats (SPK-S) mit 7 zu 6 Stimmen knapp aus, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Eine Mehrheit der Kommission argumentierte vor allem mit staatspolitischen Bedenken. Zum parlamentarischen Prozess gehöre nicht nur das Abstimmen, sondern auch die vorangehende Debatte und der Austausch zwischen den Ratsmitgliedern. Damit dies geschehen könne, müssten die Parlamentarier physisch präsent sein. Legende: Die zuständige Kommission des Nationalrats wollte mit der parlamentarischen Initiative die gesetzlichen Grundlagen schaffen, dass von Covid-19 betroffene Personen von zu Hause aus abstimmen können. Keystone

14:37 Moskau verschärft Massnahmen Europas grösste Stadt Moskau hat wegen steigender Corona-Infektionszahlen für zwei Monate die Schliessung von Restaurants, Bars und Nachtclubs zwischen 23 und 6 Uhr angeordnet. Bis 15. Januar seien auch alle Massenveranstaltungen verboten, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Die Schritte seien nötig, um den Anstieg der Zahlen zu stoppen, sagte er. Studenten von Hochschulen und Colleges müssen demnach zum Onlineunterricht übergehen. Die Zahlen in der russischen Hauptstadt stiegen zuletzt um etwa 6000 neue Fälle täglich. Theater, Kinos und Konzertsäle dürfen nur maximal 25 Prozent der verfügbaren Plätze besetzen. Zudem sollen Menschen im Alter von über 65 Jahren ihre Wohnungen nicht verlassen. Sobjanin hatte bereits früher angewiesen, dass 30 Prozent der Werktätigen von zu Hause aus arbeiten müssten.

14:09 Ende der Medienkonferenz Das war die Medienorientierung auf Fachebene des Bundesamts für Gesundheit. Der nächste Anlass dieser Art findet am Donnerstag statt. Wir informieren Sie hier im Liveticker auch heute weiterhin über die Entwicklungen in Sachen Coronakrise. Vielen Dank für Ihr Interesse.

14:07 Wie viele Impfdosen braucht die Schweiz? Journalistenfrage: «Wie viele Impfdosen wird die Schweiz brauchen?» Darauf antwortet Kuster wie folgt: «Als grobe Richtlinie kann man sagen, dass man 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung impfen möchte. Dann kommt es aber darauf an, ob man einmal oder zweimal impfen muss und wie lange der Impfstoff wirkt. Deshalb kann ich nicht genau sagen, wie viel Dosen wir brauchen werden.» 00:52 Video Thomas Steffen: «Impfstoff-Verteilung wird eine logistische Herausforderung» Aus News-Clip vom 10.11.2020. abspielen

14:05 Kuster: «Wir sind erst richtig optimistisch, wenn wir Trendumkehr sehen» Ab wann könne man «richtig optimistisch sein», fragt eine Journalistin das BAG. Für Stefan Kuster ist klar: Erst wenn die Fallzahl-Kurve eine Trendumkehr zeige und man sehen könne, dass die Zahlen langfristig heruntergehen und das auch wissenschaftlich mit einer R-Zahl unter 1 untermauert werden könne. Aus wissenschaftlicher Sicht sei es wichtig, ergänzt Samia Hurst, dass die R-Zahl mindestens unter 0.7 liege. Dann werde man sich ein wenig entspannen können. Danach müsse man die Zahlen «tief stabil halten, bis man andere Möglichkeiten wie verbesserte Behandlungen oder einen Impfstoff» habe, um das Risiko des Virus tief zu halten.

14:01 Wie steht es um das Contact Tracing? Im Kanton Baselland sei das Contact Tracing nur noch sehr eingeschränkt möglich, stellt eine Journalistin fest. «Wie steht es gesamtschweizerisch?» Kuster sagt: «Es ist das Ziel, die Zahlen so weit zu senken, dass ein Contact Tracing wieder besser möglich ist.» Kantonsarzt Steffen fügt an, es sei manchmal eben nötig, einen Schritt zurück zu machen. Und wenn man dann die Kontrolle wieder habe, könne man wieder ausbauen. Auch in Basel-Stadt habe man eine Zeit lang Kontaktpersonen nur noch schriftlich informiert.

13:54 Kuster: «Wir beobachten die Studien zu den Langzeitfolgen» Langzeitfolgen werden immer wieder in den Medien geschildert. Inwiefern verfolge das BAG diese Krankheitsbilder, fragt ein Journalist. Man beobachte die Studien dazu, Langzeitfolgen seien ernst zu nehmen, sagt Kuster. Die Strategie der Schweiz sei deshalb nicht nur, die Spitäler zu entlasten. Sondern man wolle auch die Anzahl der Fälle reduzieren, und so auch die Anzahl der Fälle, die Langzeitfolgen haben könnten, sagt Stefan Kuster vom BAG. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Phänomen «Long Covid» Covid-19 überstanden – und dann? 09.11.2020 Mit Video

13:53 Weshalb werden Schnelltests nur eingeschränkt verwendet? Die Indikation für Schnelltests sei recht eingeschränkt, sie dürften nur für Junge verwendet werde, die Symptome erst seit kurzem haben, sagt eine Journalistin. «Werden diese Tests bald auch breiter eingesetzt werden können?» Kuster vom BAG sagt, die aktuellen Tests seien für diese Gruppe validiert worden, deshalb sei es sinnvoll, diese so wie im Moment zu verwenden. Falls neue Tests dazu kämen und sich die epidemiologische Lage ändere, könne sich dies verändern.

13:49 Impfstoff-Erwartungen gedämpft Wann könne man mit einem Impfstoff rechnen, nachdem gestern positive Nachrichten von Pfizer kamen, fragt eine Journalistin. Samia Hurst von der Task-Force sagt, sie könne lediglich das Prozedere beschreiben; wissenschaftlich gesehen sei erst Mitte 2021 mit Ergebnissen zu den verschiedenen Impfstoff-Kandidaten zu rechnen. Auf die Frage des Zeitraums einer Impfstoffverteilung gibt Hurst jedoch keine Antwort. Stefan Kuster dämpft ebenfalls die Erwartung an einen klaren Zeitplan. Aufgrund eines ersten positiven Zwischenresultats einer Studie, das zudem auf jungen, wenig kranken Beteiligten basiere, sei es «viel zu früh», Aussagen über den Fahrplan zu machen. Deswegen verfolge die Schweiz mehrere Impfstoff-Kandidaten, um zu sehen, welche für die Schweiz am besten passen. 00:37 Video Stefan Kuster: «Viel zu früh für Prognose in Bezug auf sicheren Impfstoff für die Schweiz» Aus News-Clip vom 10.11.2020. abspielen

13:44 Zürcher: «Arbeitgeber sollen Homeoffice ermöglichen» «Homeoffice soll den Mitarbeitern ermöglicht werden, wenn immer es geht». Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim SECO, fasst noch einmal die Pflichten für Arbeitgeber zusammen. Falls Homeoffice nicht gehe, müssten Schutzmassnahmen umgesetzt werden, etwa Plexiglasscheiben zwischen Arbeitsplätzen. Auch Masken müssten von den Arbeitgebern zur Verfügung gestellt werden.

13:39 Andreas Stettbacher: «Betten-Reserve von 28 Prozent» Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD), berichtet über die Bettenauslastung. Es sei zu beachten, dass diese sehr volatil sei, da die Daten jederzeit von den Spitälern eingegeben werden können. Aktuell habe man gesamtschweizerisch eine Reserve von rund 28 Prozent bei den Akutbetten. Bei den Intensivbetten betrage die Reserve ebenfall 28 Prozent. Bei den Intensivbetten belegten mittlerweile die Covid-Patienten eine Mehrheit der Betten, fasst Stettbacher die Lage zusammen. In den letzten Tagen seien im Intensivbereich aber auch Betten ausgebaut oder Wahleingriffe in Spitälern verschoben worden. Ebenfalls seien auch Behandlungen abgeschlossen oder Verlegungen organisiert worden. Über das Wochenende seien 35 Personen aus der Westschweiz in andere Regionen verlegt worden, sagt Andreas Stettbacher. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Grafiken So ausgelastet sind die Intensivstationen wegen Corona 06.11.2020 Mit Video

13:35 Kantonsarzt Steffen gibt Verhaltenstipps Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, sagt, wir dürften das Ziel nicht aus den Augen verlieren. «Das Ziel ist, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.» Die Zahlen würden sich zwar zu stabilisieren scheinen, aber die Massnahmen seien wohl noch nicht genügend, damit die Zahlen sinken und die Schweiz gut durch den Winter kommt. In der Prävention könne man einerseits Massnahmen verordnen oder aber an eine Verhaltensänderung der Menschen appellieren. Es brauche eine Kombination dieser beiden Punkte. Weitere Massnahmen müssten wohl diskutiert werden. Aber es solle auch weiter ans Verhalten der Menschen appelliert werden. Wie könnten wir unser Verhalten verbessern? Steffen hat einige Vorschläge: Abstand und Maske kombinieren – nicht Maske statt Abstand

Masken da, wo sie nützen: an der Bushaltestelle ja, beim Waldlauf nein

Homeoffice umsetzen: Das sei immer besser als arbeiten mit Schutzkonzept

Vertrauen Sie dem Bauchgefühl: Gehen Sie im Zweifelsfall zum Test, es gibt genügend

Wählen Sie ihr Verhalten so, dass sie es lange durchhalten können

Private Treffen: Reden Sie am Anfang darüber, wie sie ein Treffen gestalten wollen

Achten Sie auf ihre psychische Belastung «So können wir einen wesentlichen Beitrag leisten», schliesst Steffen seine Ausführungen. 00:49 Video Thomas Steffen: «Hören Sie auf ihr Bauchgefühl, oft sind es die kleinen Symptome» Aus News-Clip vom 10.11.2020. abspielen

13:23 Samia Hurst: «Massnahmen reichen nicht» Samia Hurst ist Medizinerin und Ethikerin und Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik an der Universität Genf und Vizepräsidentin der Task-Force des Bundes. Sie berichtet über die gestrige Ankündigung des US-Pharmaunternehmens Pfizer zur Wirksamkeit ihres Impfstoffs. Es sei Vorsicht geboten, sagt Hurst. Denn die Daten aus den Studien seien noch nicht veröffentlicht, das Datum dafür sei auch noch nicht bekannt. Es brauche hier weitergehende wissenschaftliche Daten, um überhaupt Schlussfolgerungen zu ziehen. Samia Hurst sagt auch: «Bis Herbst 2021 werden Impfungen keine Auswirkungen auf die Massnahmen haben, die wir treffen müssen.» Für die Task-Force zeigen die Fallzahlen, dass die Entwicklung noch nicht nach unten gehe. Die Schweiz sei europaweit noch immer an der Spitze. «Die Massnahmen reichen nicht, die Fallzahlen substanziell zu senken», sagt Samia Hurst. Man werde bis Mitte November an die Grenzen der Spitalkapazität kommen, schlussfolgert sie. Man müsse die Anzahl Fälle in der ganzen Schweiz reduzieren. 01:24 Video Samia Hurst: «Pfizer-Impfstudie müssen wir mit grösster Vorsicht betrachten, wichtige Details fehlen» Aus News-Clip vom 10.11.2020. abspielen

13:19 Menschen mit Behinderungen sollen wegen Maskenpflicht nicht benachteiligt werden Urs Germann vom eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB weist auf ein Anliegen betreffend der Maskenpflicht hin. «Für Menschen mit Behinderung stellt die Maskenpflicht ein Problem dar.» Es gebe Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen könnten. Zum Beispiel könnten sie diese etwa wegen motorischer Einschränkungen nicht selber anziehen. Solche Menschen berichteten, dass sie vermehrt aus Restaurants und Läden ausgewiesen würden, auch wenn sie ein ärztliches Attest haben. Ein solches Attest sei aber zu akzeptieren, es müsse aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes auch keine Diagnose ausweisen. «Es braucht das Verständnis von allen. Wir appellieren an alle, Menschen mit Behinderung vor Benachteiligungen zu schützen. Wenn der Abstand eingehalten wird, sollte der Schutz trotzdem gewährleistet sein.» 00:55 Video Urs Germann: «Begründete Ausnahmen für Behinderte sind wichtig» Aus News-Clip vom 10.11.2020. abspielen

13:12 Kuster: «Wir sind vorsichtig optimistisch» Man sei bei der Lagebeurteilung «vorsichtig optimistisch». Die Zahlen würden in die richtige Richtung zeigen, sagt Kuster. «Wir müssen aber die Fallzahlen senken, um die Spitäler zu entlasten», so der Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG. Dafür müsse man alle Fälle entdecken, weshalb sich die Menschen bei Symptomen testen lassen sollten, sagt Kuster. 00:42 Video Stefan Kuster: «Wir schätzen die Lage vorsichtig optimistisch ein» Aus News-Clip vom 10.11.2020. abspielen