Damit geht die Region mit ihren Massnahmen noch weiter als die nationale Regierung. Diese hatte gestern angekündigt, dass die Bürger pro Monat nur noch mit drei Personen ausserhalb der Familie engen Kontakt pflegen dürfen, wie der neue Regierungschef Alexander De Croo mitteilte. Im Café dürfen nur noch vier Leute zusammensitzen. Künftig ist in ganz Belgien um 23 Uhr Sperrstunde.

Cafés und Bars müssen ab Donnerstag in der gesamten Region Brüssel schliessen. Das teilten die Behörden mit. Die Massnahme ist vorerst auf einen Monat befristet. Auch der Konsum von Alkohol an öffentlichen Orten werde verboten, sagte eine Sprecherin. Restaurants dürfen aber geöffnet bleiben.

Neuseeland mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern ist dank strikter Massnahmen bislang vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen. Im Juni hatte sich das Land für coronafrei erklärt und war zu einer relativen Normalität zurückgekehrt. Im August waren dann aber Infektionen in der Stadt Auckland aufgetreten. In der Metropole wurde umgehend ein neuer Lockdown verhängt, der schrittweise gelockert wurde.

Neuseeland hat nach Angaben der Regierung die Ausbreitung des Coronavirus zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie in den Griff bekommen. «Das ist ein grosser Meilenstein. Die Neuseeländer haben das Virus erneut durch ihr gemeinsames Handeln zum Schweigen gebracht», teilt Gesundheitsminister Chris Hipkins mit. Gleichzeitig forderte er die Bevölkerung auf, weiter wachsam zu sein, um Rückfälle zu vermeiden. Der Inselstaat im Südpazifik hat seit zwölf Tagen keine lokale Neuansteckung mehr verzeichnet.

Die Maskenpflicht gilt neu für alle Personen, die sich in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Läden und Einkaufszentren befinden. Der Nutzen von Masken gegen die Ausbreitung des Coronavirus sei mittlerweile wissenschaftlich erwiesen.

Mit dem jüngsten Anstieg der Corona-Fallzahlen sei der Kanton Zug in der Nähe der Grenzwerte, die für Risikoländer gelte, teilte der Regierungsrat mit. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, habe er beschlossen, die Maskentragpflicht zu erweitern.

Als erster Kanton in der Zentralschweiz führt Zug aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen eine Maskentragepflicht beim Einkaufen ein. Auch Mitarbeitende von Restaurants müssen ab Samstag neu eine Maske tragen.

6:50

Kaum Erklärungen für den Anstieg der BAG-Zahlen

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete gestern 700 neue Infektionen. Nach einer zweiwöchigen Verschnaufpause steigen die Ansteckungszahlen also wieder – weshalb, sei nicht klar, sagt Tanja Stadler, ETH-Professorin und Mitglied der Corona-Taskforce des Bundes. «Momentan stecken zehn Personen im Schnitt zwölf Personen an, während wir vor zwei Wochen noch gesehen haben, dass zehn Personen ungefähr neun Personen anstecken.» Da es kälter sei, gebe es mehr Kontakte und Übertragungen. Aber das sei nicht das einzige, was den Anstieg erklären könnte.

Seit dem 1. Oktober seien zwar Grossveranstaltungen wieder erlaubt. Doch: «Damit hat das nichts zu tun. Weil Fälle, die wir heute als positiv detektieren, sind Ansteckungen, die schon über eine Woche zurückliegen. Das können wir also ausschliessen.»