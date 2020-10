Der Ticker startet um 5:50 Uhr

8:47 Massiver Stellenabbau in der Erdöl-Industrie Der in den USA ansässige Erdöl- und Erdgasriese Exxon Mobil hat die Streichung von 1600 Arbeitsplätzen in Europa angekündigt. Das Unternehmen begründete den Schritt mit den wirtschaftlichen Folgen durch die Coronavirus-Pandemie. Der Abbau von elf Prozent der Stellen in Europa soll bis Ende nächsten Jahres erfolgen. Angesichts des durch die Coronakrise verursachten Nachfragerückgangs nach Rohöl und der zunehmenden Umstellung auf grüne Energie ist der Aktienwert von Exxon Mobil an der Wall Street in diesem Jahr bereits um mehr als die Hälfte gesunken. Exxon Mobil beschäftigt rund 75'000 Mitarbeiter weltweit und zirka 14'000 Personen in Europa. Auch bei der Konkurrenz sieht es nicht besser aus: Erst vergangene Woche hatte Royal Dutch Shell die Einsparung von 9000 Arbeitsplätzen verkündet – mehr als zehn Prozent seiner Belegschaft. Und das Unternehmen BP hatte den Abbau von 10'000 Stellen – rund 15 Prozent des gesamten Personals – bekanntgegeben.

6:09 Entwarnung bei Österreichs Kanzler Kurz Nach der Entdeckung eines Corona-Falls im engen Umfeld von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sind der Regierungschef und seine Kabinettskollegen negativ auf das Virus getestet worden. Sie bekamen das Testergebnis in der Nacht auf Dienstag, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Kurz und Vizekanzler Werner Kogler waren am Mittwoch vergangener Woche bei einer Kabinettssitzung letztmals mit dem später positiv getesteten Mitarbeiter in Kontakt gewesen. Bei den weiteren Untersuchungen stellte sich nun heraus, dass sich auch ein Mitarbeiter aus dem Büro eines Staatssekretärs mit dem Virus infiziert hat. Auch zu ihm hatte Kurz in den vergangenen Tagen jedoch keinen engen Kontakt, wie das Kanzleramt der APA mitteilte. Legende: Kurz werde Termine – wie in einer solchen Situation vorgesehen – vor allem per Telefon und Video wahrnehmen, teilt das Kanzleramt mit. Keystone

5:47 Mexiko passt Zählweise an Mexiko hat die Zählweise seiner Corona-Fälle geändert und 28'115 neue Infektionen sowie 2789 neue Todesfälle innerhalb eines Tages registriert. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 – die vierthöchste der Welt – stieg damit am Montag (Ortszeit) auf 81'877. Am Vortag waren 3712 Infektionen und 208 Tote hinzugekommen. Die wahren Zahlen dürften noch deutlich höher liegen, da in dem nordamerikanischen Land sehr wenig getestet wird. Zudem konnten nach offiziellen Angaben während der Pandemie bereits mehr als 90'000 Tests in Mexiko nicht ausgewertet werden, etwa wegen Fehlern beim Transport und der Aufbewahrung. Die endgültige Zahl der Todesfälle werde wohl erst in «ein paar Jahren» bekannt sein, sagte kürzlich der oberste Coronavirus-Experte der mexikanischen Regierung, Hugo López-Gatell. Nun erweiterte das Gesundheitsministerium die Definition eines bestätigten Falls, wie López-Gatell in seiner allabendlichen Pressekonferenz erklärte. Es werden demnach jetzt auch Menschen als infiziert gezählt, die Symptome und Kontakt zu positiv Getesteten hatten, jedoch nicht selbst getestet worden sind.

3:51 Trump zurück im Weissen Haus US-Präsident Donald Trump kehrt aus dem Walter-Reed-Militärspital per Helikoter ins Weisse Haus zurück. Er hat seine Botschaft an die Amerikaner, sie müssten sich vor dem Coronavirus nicht fürchten, bekräftigt. «Lasst es nicht Euer Leben beherrschen. Habt keine Angst davor», sagte der an Covid-19 erkrankte Republikaner. «Es ging mir nicht so gut», sagte er zu seiner Erkrankung. «Aber vor zwei Tagen fühlte ich mich wieder grossartig, besser als ich mich seit langem gefühlt habe.» Er wiederholte seine Worte aus einer vorherigen Twitter-Nachricht, wonach er sich besser fühle als vor 20 Jahren. 00:32 Video US-Präsident Donald Trump steigt aus dem Helikopter Aus News-Clip vom 06.10.2020. abspielen

23:12 Skisaison mit Corona? Die Skisaison steht vor der Tür. Skifahren und Gastronomie soll möglich sein – auch mit Corona. Man fragt sich, wie Schweizer Wintersportgebiete die Covid-19-Saison vorbereiten. Hans Wicki, Präsident des Verbands Seilbahnen Schweiz, beantwortet in «10vor10» Fragen zu den Schutzkonzepten der Wintersportgebiete. 06:46 Video Skisaison mit Corona in der Schweiz Aus 10vor10 vom 05.10.2020. abspielen

Mediziner standen bei Covid-19 am Anfang einer unbekannten Krankheit gegenüber. Inzwischen haben sie mehr Erfahrung. Wie ist der Stand in Sachen Corona-Medizin heute? Den ganz grossen Durchbruch gibt es in Sachen Corona-Medizin nicht. Aber ein Mosaik aus einzelnen Fortschritten und gelernten Lektionen, die zusammen medizinischen Fortschritt ergeben.

20:40 Schäuble dekretiert Maskentragpflicht im Bundestag Im Deutschen Bundestag gilt ab morgen Dienstag bis Mitte Januar eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble habe sich entschieden, eine allgemeine Maskenpflicht im Parlament anzuordnen, teilte die Parlamentsverwaltung mit. Weil in Teilen der Hauptstadt Berlin die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten wurde, gelten Stadtteile im Zentrum als «innerdeutsches Risikogebiet». Die Maskenpflicht gelte für alle Räume des Parlamentsgebäudes einschliesslich des Plenarsaals. Legende: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ordnet eine Maskenpflicht im gesamten Parlamentsgebäude. Keystone

20:28 New York City schliesst Schulen In New York City werden ab morgen Dienstag Schulen in Gebieten mit hohen Corona-Fallzahlen geschlossen. Betroffen sind unter anderem Teile die Stadtbezirke Brooklyn und Queens. Dies ordnet Gouverneur Andrew Cuomo an. Auch der Stadtpräsidenten von New York City, Bill de Blasio, will ab Mittwoch Schulen in 11 Stadtteilen schliessen. Dort sind die Positivitätsraten sieben Tage nacheinander über 3 Prozent gestiegen.

19:57 1 Barbesuch – 40 potenziell Infizierte Der Kanton Basel-Stadt verzeichnet eine erste Infektion in einer Bar: Eine Person, die am Freitag in der Bar Rouge gewesen war, ist am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Basler Gesundheitsdepartement mit. Der kantonsärztliche Dienst geht aktuell von rund 40 Personen, die sich in einer maskenfreien Zone aufgehalten haben. Das Contact-Tracing-Team des Kantons versucht nun, mögliche betroffene Personen zu kontaktieren und sie über die Quarantäne-Pflicht zu informieren.

18:53 Weitere spanische Städte werden abgeriegelt Wegen stark steigender Corona-Zahlen werden nach Madrid und neun Kommunen im Umland zwei weitere spanische Städte im Nordwesten des Landes weitgehend abgeriegelt. Betroffen ist die Provinzhauptstadt León mit 124'000 Einwohnern und die südöstlich gelegene Stadt Palencia mit 78'000 Einwohnern. Die Massnahmen in der Autonomen Region Kastilien und León würden am Dienstag für zunächst 14 Tage in Kraft treten, berichteten spanische Medien am Montag unter Berufung auf die regionale Gesundheitsministerin Verónica Casado. Die Bürger dürften zwar ihre Wohnungen verlassen, die Stadtgrenzen aber nur aus triftigem Grund überqueren. Legende: SRF

17:43 Paris schliesst Bars und Cafés – vorerst für zwei Wochen Paris tritt wegen der alarmierenden Corona-Lage auf die Bremse und schliesst Bars und Cafés. «Die Epidemie schreitet zu schnell voran», warnte der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement am Montag. Man müsse verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. In der Stadt und den Vorstädten gilt nun die «maximale Alarmstufe». Das hat noch eine Reihe weiterer Einschränkungen zur Folge – Restaurants dürfen allerdings geöffnet bleiben. Die neuen Massnahmen gelten zunächst ab Dienstag für zwei Wochen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in Frankreich Höchste Alarmstufe: Paris fährt Betrieb für zwei Wochen herunter 05.10.2020 Mit Video

16:49 Jeder zehnte Mensch weltweit könnte sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben Das Coronavirus könnte nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung infiziert haben. Die von WHO-Notfalldirektor Michael Ryan genannte Zahl entspricht etwa 760 Millionen Menschen und damit dem mehr als 20-fachen der nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang festgestellten Fälle von gut 35 Millionen. Experten sind bisher schon länger davon ausgegangen, dass die offiziell registrierten Fälle weit unter der tatsächlichen Zahl der Infektionen liegen. Ryan sagte, die Zahlen variierten stark zwischen verschiedenen Gruppen und Regionen, etwa zwischen Stadt und Land.

15:51 Österreich: Corona-Alarm in Österreichs Kanzleramt Ein Mitarbeiter von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Regierungschef sowie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) seien am vergangenen Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen, teilte das Kanzleramt am Montag mit. Der betroffene Mitarbeiter sei am vergangenen Dienstagabend noch negativ getestet worden. Bis zum Vorliegen ihres eigenen Testergebnisses hätten Kurz und Kogler alle Termine abgesagt. Das Ergebnis wird am späten Montagabend erwartet. Als Vorsichtsmassnahme würden nun auch alle Kollegen aus dem Umfeld des Mitarbeiters umgehend getestet. Davon betroffen seien rund 20 Menschen. Legende: Keystone/Archiv

14:59 Der Kanton Bern meldet das Auffinden von zwei «Ansteckungsherden» Eine «auffällige Erhöhung» von Covid-19-Patientinnen und Patienten in der Region Thun habe das Contact-Tracing-Team des Kantons Bern zu «Ansteckungsherden» geführt, meldet der Kanton in einer Mitteilung. Dabei sollen sich bei mehrtägigen Gebetstagen hinduistischer Glaubensgemeinschaften mehrere Fälle kumuliert haben. Der Kanton hat für 15 Personen Isolation angeordnet. Zwei davon befinden sich auf der Intensivstation, meldet der Kanton weiter. Rund 50 Personen mussten in Quarantäne. Die Gebetshäuser seien bis auf weiteres geschlossen worden. Ein weiteres Cluster wurde aufgrund einer privaten Geburtstagsfeier lokalisiert. Bis zum heutigen Zeitpunkt seien 17 Personen positiv auf das Virus getestet worden und würden sich in Isolation befinden. Für weitere rund 25 Personen wurde eine Quarantäne angeordnet, teilt der Kanton mit.

14:45 Pandemie bremst Strassburg als EU-Parlamentssitz aus Seit Februar hat das Europäische Parlament nicht mehr an seinem Hauptsitz im französischen Strassburg getagt. Bislang pendelte das EU-Parlament jeden Monat zwischen Strassburg und Brüssel mit allem, was die 705 Abgeordneten für die Sitzungswoche benötigen. Doch die Coronakrise hat diese Routine gestoppt. Eigentlich sollte schon die erste Sitzung nach der Sommerpause im September wieder in Strassburg stattfinden oder dann die erste Sitzung Anfang Oktober. Doch Parlamentspräsident David Sassoli sagte alle Sitzungen in Strassburg ab, weil die steigenden Infektionszahlen eine Rückkehr unmöglich machen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron befürchtet damit einen gefährlichen Präzedenzfall und besteht auf eine sofortige Rückkehr der Abgeordneten nach Strassburg, wie er in einem Brief an Parlamentspräsident Sassoli geschrieben hat. Damit bringt die Corona-Pandemie eine Grundsatzdebatte wieder aufs Tapet: Pro Sitzung werden rund 1300 Kisten mit Büromaterial mit Lastwagen zwischen Strassburg und Brüssel hin und her transportiert. Der EU-Rechnungshof kam 2014 zu dem Ergebnis, dass ohne die Zügelaktion jährlich mehr als 110 Millionen Euro gespart werden könnten. Legende: Keystone

13:36 Keine Einschränkungen mehr in Auckland, Neuseeland Neuseelands hebt in der grössten Stadt Auckland alle Corona-Einschränkungen auf. Nach zehn Tagen ohne Ansteckungen innerhalb des Landes sei das gerechtfertigt, sagte Regierungschefin Jacinda Ardern. Von Mittwoch an werde es keine Beschränkungen in der Küstenstadt mit 1,6 Millionen Einwohnern mehr geben. Am 12. August waren erstmals wieder lokale Virusinfektionen aufgetreten, worauf die Behörden einen Lockdown verordnet haben. Seither waren in Auckland Versammlungen mit über 100 Teilnehmern verboten und Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Premierministerin Ardern appellierte daran, nach Aufhebung der Restriktionen diszipliniert zu bleiben. Bislang sind in Neuseeland rund 1500 Corona-Infektionen und 25 Todesfälle registriert worden. Im Juni erklärte sich das Land für coronafrei – bis im August der erneute Rückschlag kam.

12:17 Neue BAG-Zahlen mit Nachmeldungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1548 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet neu am Wochenende keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 421 . Das sind 25 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 9'396 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 8 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 8 Personen. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:59 Tschechischer Gesundheitsminister droht mit Verschärfung Der tschechische Gesundheitsminister Roman Prymula hat mit einer Verschärfung der Corona-Beschränkungen gedroht. Sollten die aktuellen, milderen Massnahmen von einem Drittel der Bevölkerung nicht eingehalten werden, müsse man zu härteren Mitteln greifen, sagte der 56-Jährige nach der Kabinettssitzung am Montag. Er gehe indes im Moment nicht von einem zweiten Lockdown wie in Israel oder Madrid aus. «Wir können es uns nicht mehr erlauben, die Wirtschaft zu beschädigen», betonte auch Ministerpräsident Andrej Babis. In Tschechien trat am Montag erneut der Notstand in Kraft. Der Ausnahmezustand ermöglicht es der Regierung, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken und Massnahmen ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen. Für Veranstaltungen und Versammlungen gilt eine maximale Teilnehmerzahl von zehn Personen in Innenräumen und 20 im Freien. Der Sport muss ohne Zuschauer auskommen. Firmen und Geschäfte sind nicht betroffen. Die Grenzen bleiben offen. Legende: Roman Prymula, tschechischer Gesundheitsminister Keystone

10:59 Schweizer Hotels beherbergen auch im August weniger Gäste Die Schweizer Hotels haben auch im Sommermonat August weniger Übernachtungen verzeichnet. Die höhere Nachfrage von Schweizer Gästen konnte dabei den starken Rückgang bei ausländischen Touristen erneut nicht kompensieren. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Übernachtungen im August um 28.1 Prozent auf 3.2 Millionen zurück, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Im Juli hatte das BFS nur 3.4 Millionen Logiernächte gezählt, im Juni waren es noch 1.4 Millionen gewesen. Mehr als zwei Drittel der Gäste kam dabei aus der Schweiz. So stiegen die Logiernächte der inländischen Gästen im Verleich zum Vorjahr um 15.6 Prozent auf 2.2 Millionen an, während die Nachfrage der ausländischen Touristen im Juni um 60 Prozent auf insgesamt 1 Million einbrach. 33:24 Video Und sie machten Ferien in der Schweiz Aus Reporter vom 19.08.2020. abspielen