Der Ticker startet um 7:15 Uhr

16:19 Auch Swissôtel in Basel steht vor dem Aus Nach dem Swissôtel in Zürich Oerlikon ist wohl auch das Swissôtel beim Basler Messeplatz bald Geschichte: Die Betreiber der beiden Häuser hätten aufgrund der Coronakrise Insolvenz angemeldet, teilte die Markengeberin Accor-Gruppe mit. Nicht bedroht sei hingegen das Swissôtel in Bern, das wie geplant Anfang 2021 eröffnet werde, hiess es weiter. Die weiteren Schritte in Bezug auf die beiden Hotels in Basel und Zürich oblägen nun der Insolvenzverwaltung, schrieb die Accor-Gruppe. Sie sei in «intensivem Austausch mit dem Eigentümer der beiden Liegenschaften, um einen neuen Pächter zu finden». Dadurch solle es künftig mit dem Hotelbetrieb vielleicht doch noch weiter gehen, hiess es. Noch wurde aber keine entsprechende Lösung gefunden. Legende: Das Swissôtel Le Plaza in Basel musste Insolvenz anmelden. swissôtel.de

15:32 Salathé zu Impfstoff: «Möglicherweise extrem gute Nachrichten» Der Epidemiologe der ETH Lausanne, Marcel Salathé, hat auf Twitter erfreut auf die Nachricht von Biontech und Pfizer reagiert, wonach ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 biete. Salathé, der auch Mitglied der bundesrätlichen Taskforce ist, schrieb: «Das ist möglicherweise eine extrem gute Nachricht». Er hielt jedoch auch fest, die Wissenschaft verlange, dass die Daten veröffentlicht und überprüft werden sollen. Denn viele vielversprechenden Ergebnisse hätten einer zusätzlichen Prüfung nicht standhalten können.

14:46 Swiss ergänzt Reiseversicherung um Corona-Paket Die Fluggesellschaft Swiss hat zusätzliche Covid-19-Leistungen in ihre Reiseversicherungsoptionen aufgenommen. Bei der Option «Travel Care» erhält der Kunde neu eine Ausgleichszahlung, falls er wegen einer Corona-Infektion am Zielort in Quarantäne muss. Wählt ein Kunde die Option «Travel Care Plus», übernimmt die Versicherung zudem die medizinischen Kosten im Falle einer Erkrankung am Coronavirus sowie einen allfälligen Rücktransport in die Schweiz. Um den Fluggästen mehr Flexibilität zu geben, verzichtet die Swiss zudem auf Umbuchungsgebühren und stellt ihre Tickettarifstruktur bis Ende Dezember grundsätzlich um. Die Covid-19-Pakete ergänzen die bisherigen Angebote von Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen für die Passagiere von Swiss, ihrer Muttergesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines. Die Optionen sind für Passagiere mit Wohnsitz in der Schweiz, in Deutschland oder in Österreich gültig.

14:11 Schwyz: Nationalrat Schwander macht Regierung Vorwürfe Der Schwyzer SVP-Nationalrat Pirmin Schwander wirft der Kantonsregierung vor, ohne wissenschaftliche Basis die vom Bund verhängte Maskenpflicht ausgeweitet zu haben. Er reichte deswegen beim Verwaltungsgericht Beschwerde ein. Über die Beschwerde hatte am Montag der «Bote der Urschweiz» berichtet. Zu SRF sagte der Nationalrat, er wolle die «flächendeckende» Maskenpflicht gerichtlich überprüfen lassen. Es stelle sich die Frage, ob diese nicht zu stark in die Grundrechte eingreife. So sei unklar, welche gesundheitlichen Auswirkungen die Maskenpflicht habe. Er beantrage ein wissenschaftliches Gutachten dazu, sagte Schwander. Im Frühjahr habe der Bundesrat ferner erklärt, dass Hygiene und Abstand bei der Bekämpfung der Pandemie die wichtigsten Massnahmen seien. Im Kanton Schwyz herrscht wegen der Pandemie die «besondere Lage». Audio Pirmin Schwander, wie sollte man Ihrer Meinung nach die Ausbreitung des Virus eindämmen, wenn nicht mit Masken? 06:25 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 09.11.2020. abspielen. Laufzeit 06:25 Minuten.

13:38 Keine ständige Maskenpflicht in der Zürcher Bahnhofstrasse Die Stadtzürcher Regierung verzichtet darauf, in der Öffentlichkeit fixe Zonen mit Maskenpflicht festzulegen. An der Bahnhofstrasse beispielsweise, seien je nach Tageszeit und Wetter unterschiedlich viele Leute unterwegs, eine ständige Maskenpflicht sei deshalb nicht sinnvoll, so der Stadtrat. An belebten Orten sollen stattdessen Plakate auf die gängigen Regeln aufmerksam machen. Ende Oktober hatte der Bundesrat die Maskenpflicht ausgeweitet, auf den öffentlichen Raum und überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Legende: Die Stadt Zürich hat sich dagegen entschieden, in der Öffentlichkeit Orte festzulegen, wo eine ständige Maskenpflicht herrscht. Keystone

13:31 Gewerkschaft Unia sorgt sich um Gesundheit von Bauarbeitern Die Gewerkschaft Unia sorgt sich wegen des Coronavirus um die Gesundheit der Arbeitskräfte auf Baustellen. Sie fordert ein besseres Einhalten der Schutzmassnahmen, mehr Kontrollen und mehr Schutzmaterial. Die Suva und die Bauunternehmen sehen keinen Handlungsbedarf. Anders als während der ersten Welle gebe es auf den Baustellen keine erhöhte Sensibilität mehr für den Schutz der Arbeitskräfte vor einer Corona-Ansteckung, schreibt die Unia in einer Mitteilung. So seien etwa ein «guter Teil» der sanitären Einrichtungen auf einem «bedenklichen Niveau», es fehle teilweise fliessendes Wasser, das zum regelmässigen Händewaschen nötig wäre. Legende: Die Situation wurde gemäss Mitteilung an einem Treffen von den Präsidenten von 13 regionalen Baugruppen der Unia geschildert. Die Präsidenten seien selber aktive Bauarbeiter. Von diesen habe im letzten Monat nur einer eine Baustellen-Kontrolle erlebt. Keystone

12:59 Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech steht mit seinem potenziellen Corona-Impfstoff offenbar vor dem Durchbruch. Aus der entscheidenden Studie mit der Impfung legten Biontech und sein US-Partner Pfizer positive Wirksamkeitsdaten vor. Demnach war das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, für Studienteilnehmer, die den Impfstoff erhielten, um mehr als 90 Prozent geringer als ohne Impfung. Biontech und Pfizer sind damit die weltweit ersten Unternehmen, die erfolgreiche Daten aus der für eine Zulassung entscheidenden Studie mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt haben. «Das ist die erste Evidenz, dass Covid-19 durch einen Impfstoff beim Menschen verhindert werden kann», sagte Biontech-Chef Ugur Sahin zu Reuters. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Pandemie Hoffnung auf Durchbruch: Covid-Impfstoff soll hochwirksam sein 09.11.2020 Mit Video

12:37 Lage in Walliser Spitälern hat sich beruhigt Die Lage in den Spitälern des ganzen Kantons Wallis habe sich inzwischen entspannt, sagt Reinhard Zenhäusern, ärztlicher Direktor des Spitalzentrums Oberwallis gegenüber Radio SRF: «Über das Wochenende haben wir beobachtet, dass die Anzahl neuer Fälle, die ins Spital müssen, merklich abgenommen hat.» Auch die Situation auf der Intensivstation sei stabil. Übers Wochenende hätten keine neuen Patienten oder Patientinnen künstlich beatmet werden müssen, so Zenhäusern. Er vermute, dass der Peak erreicht sei. Das Wallis war einer der ersten Kantone, die in der zweiten Welle strengere Massnahmen erlassen hatten – so wurden ab dem 22. Oktober Treffen mit mehr als zehn Personen verboten, ebenso wurden Clubs, Kinos und weitere Freizeiteinrichtungen geschlossen. Schweizweit wurden die Massnahmen erst eine Woche später verschärft. Die Massnahmen des Kantons Wallis würden greifen, meint der ärztliche Direktor des Spitalzentrums Oberwallis, Reinhard Zenhäusern: «Wir merken, dass die Fälle stagnieren und hoffentlich in den nächsten Tagen abnehmen werden.» Und zwar sowohl im Ober- wie im Unterwallis. Die Situation im französischsprachigen Unterwallis war besonders angespannt, weshalb das Spital Hilfe aus anderen Kantonen prüfte. Nun habe sich gezeigt, dass alle Patientinnen und Patienten im Kanton Wallis versorgt werden konnten. «Wir sind sehr froh, dass wir dabei auch keine Triage vornehmen mussten», sagt Zenhäusern. Angespannt ist die Lage derzeit vor allem in den Westschweizer Spitälern – besonders in den Kantonen Genf und Freiburg. Laut einem Bericht von RTS, Link öffnet in einem neuen Fenster mussten bereits 34 Patienten in andere Kantone verlegt werden. Audio In Walliser Spitälern beruhigt sich die Lage etwas 05:55 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 09.11.2020. abspielen. Laufzeit 05:55 Minuten.

12:24 BAG meldet 17'309 neue Fälle – der 7-Tage-Schnitt der gemeldeten neuen Fälle sinkt leicht Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 17'309 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet am Wochenende keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet am Wochenende keine Fälle. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 7288 . Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend der gemeldeten Neuinfektionen ist damit auf sehr hohem Niveau leicht rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend der gemeldeten Neuinfektionen ist damit auf sehr hohem Niveau leicht rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 26.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 29'344 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 6 Prozent gesunken.

liegt aktuell bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 169 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3605 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 17 Prozent mehr als in der Vorwoche. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

11:35 Orban will massive Ausbreitung stoppen Ungarn schränkt das öffentliche Leben für 30 Tage drastisch ein und schliesst eine Verlängerung des Lockdowns nicht aus. Die Regierung werde eine nächtliche Ausgangssperre verhängen, erklärt Ministerpräsident Viktor Orban auf Facebook. Hotels dürften keine Urlauber aufnehmen, nur Geschäftsreisende. Restaurants, Museen, Theater und Fitness-Studios müssten ebenso schliessen wie weiterführende Schulen, alle Versammlungen seien untersagt. Familienzusammenkünfte seien auf zehn Personen begrenzt. Legende: «Wenn die Coronavirus-Infektionen im derzeitigen Tempo zunehmen, dann werden die ungarischen Krankenhäuser die Belastung nicht bewältigen können», sagt Orban. Keystone

11:06 Deutschland: sieben mögliche Impfstoffe Die deutsche Bundesregierung geht von einem Einsatz eines Corona-Impfstoffes frühestens im ersten Quartal 2021 aus. Das geht aus der Nationalen Impfstoffstrategie hervor, die das Corona-Kabinett verabschieden soll. «Unter der Annahme, dass ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis bestätigt werden kann, wird mit ersten Zulassungen frühestens Q1/2021 gerechnet», heisst es in dem 15-seitigen Strategiepapier. Darin werden sieben Impfstoffe aufgelistet, deren Entwicklung in diesem oder kommenden Jahr abgeschlossen werden könnte. Genannt werden unter anderem die Pharmafirmen Biontech, Moderna, Astra-Zeneca und Curevac. Legende: Auch bei einem beschleunigten Zulassungsverfahren werde man sorgfältig auf «den Nachweis der Wirksamkeit, pharmazeutischen Qualität und Unbedenklichkeit des Impfstoffs» achten, wird in dem Papier betont. Keystone

10:31 Corona und Autofahren: Was gilt? Wer nicht im gleichen Haushalt wohnt und im Auto den Abstand von eineinhalb Metern nicht einhalten kann – was wohl in den meisten normalen Autos der Fall ist – dem empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) klar, Maske zu tragen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Regeln im Auto Corona und Autofahren: Was gilt bei Maske und Lüftung? 09.11.2020 Mit Audio

9:16 Arbeitslosenquote verharrt im Oktober bei 3.2 Prozent Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im Oktober nur leicht zugenommen. Die Arbeitslosenquote verharrte in der Folge im Vergleich zum Vormonat bei 3.2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Die Folgen der Coronakrise auf den Schweizer Arbeitsmarkt halten sich somit weiterhin in Grenzen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Arbeitslosenquote Oktober Nur wenig mehr Arbeitslose in der Schweiz 09.11.2020 Mit Audio

8:23 Tschechien meldet niedrigste Neuinfektionszahl seit vier Wochen Tschechien meldet mit 3608 die niedrigste Zahl an Neuinfektionen seit vier Wochen. Das sind nach Daten des Gesundheitsministeriums fast 3000 an einem Tag registrierte Fälle weniger als vor einer Woche. Insgesamt haben sich in Tschechien, wo 10.7 Millionen Menschen leben, 414'828 Personen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 177 auf 4858. Legende: Das Land hatte in den vergangenen Wochen eine der am steilsten ansteigenden Infektionsraten in Europa. Keystone

7:43 Krebs: Behandlungsverzögerung erhöht Sterberisiko deutlich Im Zuge der Corona-Pandemie wurden weltweit viele nicht dringliche Operationen und Behandlungen verschoben. Gerade für Krebs-Patienten könne dies allerdings schwerwiegende Folgen haben, warnen kanadische und britische Mediziner im Fachblatt «The BMJ». Schon ein Monat Verzögerung in der Krebstherapie könne das Sterberisiko um drei bis 13 Prozent erhöhen, so das Fazit der Wissenschaftler – und es wachse umso mehr, je später die Behandlung beginne. Legende: Die Wissenschaftler räumen ein, dass ihre Studie auf Beobachtungsstudien basiert, was bedeute, dass Zusammenhänge nicht einwandfrei belegt werden könnten. Nichtsdestotrotz sei es gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie wichtig, die möglichen Folgen von Behandlungsverzögerungen besser zu verstehen. Reuters

6:05 13'363 Neuinfektionen und 63 weitere Todesfälle Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland 13'363 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen steigt damit auf 671'868. Weitere 63 Menschen sind an den Folgen einer Ansteckung mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich auf 11'352. Legende: Die Zahlen fallen am Montag in der Regel niedriger aus, da die Gesundheitsämter am Wochenende häufig nicht alle Daten übermitteln. Keystone

3:21 Bislang mehr als 10'000'000 Infektionen in den USA Die USA durchbrechen nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters als erste Nation die Marke von insgesamt zehn Millionen Infektionen mit dem Coronavirus. Allein in den vergangenen zehn Tagen verzeichneten die Vereinigten Staaten rund eine Million Fälle, die höchste Infektionsrate seit dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall im Bundesstaat Washington anfangs Jahr. Legende: Mehr als 237'000 Menschen sind in den USA bereits an Covid-19 gestorben. Reuters

20:42 Weltweit laut Johns Hopkins mehr als 50 Millionen Infizierte Weltweit gibt es nach Angaben der Universität Johns Hopkins inzwischen mehr als 50 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt seit Beginn der Pandemie bei 1.25 Millionen, wie aus Daten der Universität in Baltimore in den USA hervorging. Allein am Samstag war die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen demnach um gut eine halbe Million angestiegen. Die Pandemie breitet sich, wohl auch infolge des kühleren Wetters, zuletzt vor allem in Ländern der Nordhalbkugel stark aus, darunter in Europa und Nordamerika. In den USA wurden für Samstag knapp 130'000 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahlen der Universität Johns Hopkins werden regelmässiger aktualisiert und liegen daher oft etwas höher als amtliche Daten. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge sind es 49.6 Millionen Infektionen sowie 1.25 Millionen Todesfälle.

19:59 Italien kommt wieder an den Anschlag Obwohl die Regierung in Italien die Massnahmen gegen die Verbreitung des Virus seit Wochen immer mehr verschärft, steigen die Fallzahlen kontinuierlich. Im Vergleich zur Schweiz sind sie im Verhältnis zur Bevölkerung zwar immer noch deutlich tiefer. Doch die Notfallstationen sind vielerorts überfüllt. Besonders schlimm ist die Lage in Neapel. Dort hat es seit Tagen Warteschlangen vor den Spitälern. Die Wartenden werden zum Teil in ihren Autos medizinisch versorgt. Seit Freitag sind weite Teile Norditaliens und Kalabrien rote Zonen, also im Shutdown. Im ganzen Land gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Italien wartet sehnlichst darauf, dass diese Massnahmen das Virus bremsen und die Spitäler bald entlasten. Audio Vor Italiens Intensivstationen bilden sich Schlangen 03:45 min, aus Echo der Zeit vom 08.11.2020. abspielen. Laufzeit 03:45 Minuten.