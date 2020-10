Der Ticker ist abgeschlossen

23:00 Irische Behörde empfiehlt Rückkehr zum Lockdown Die Gesundheitsbehörden in Irland empfehlen der Regierung einem Medienbericht zufolge eine Rückkehr zu einem kompletten «Lockdown». Die Behörde (NPHET) empfehle die Anhebung von Beschränkungen auf das Level 5, berichtet der Sender RTE. Fast alle Bezirke sind derzeit noch auf Level 2. Bei Level 5 werden die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Sie dürfen sich dann nur noch in einem Radius von 5 Kilometern von dort wegbewegen. Ansammlungen sind nur noch bei Beerdigungen oder Hochzeiten erlaubt – und auch dort nur mit wenigen Menschen.

22:42 Paris vor neuen Corona-Einschränkungen Während die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich etwas abgenommen hat, sind die Zahlen in Paris weiterhin hoch. Nun reagiert die Stadt: Wegen der sehr angespannten Corona-Lage soll in Paris und der direkten Umgebung am Montag die «maximale Alarmstufe» ausgerufen werden. Neue Sicherheitsmassnahmen könnten unter anderem die Schliessung von Cafés auslösen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Sonntagabend unter Berufung auf das Amt des französischen Regierungschefs Jean Castex. Restaurants könnten mit verstärkten Corona-Vorsichtsmassnahmen hingegen offen bleiben. Überraschend kommt der Schritt nicht. Gesundheitsminister Olivier Véran hatte bereits Ende der zurückliegenden Woche gesagt, dass sich die Lage in der Hauptstadt und den Vorstädten zuletzt rapide verschlechtert habe. Legende: Keystone

21:38 Frankreich: Zahl der Neuninfektionen sinkt wieder Nach dem Rekordhoch am Samstag sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich wieder. Die Behörden melden 12'565 neue Fälle binnen 24 Stunden. Am Samstag waren es 16'972 gewesen. Insgesamt sind damit nach den Angaben des Gesundheitsministeriums 619'190 Erkrankungen bekannt. Die Zahl der Todesfälle steigt um 32 auf 32'230.

18:59 Tausende demonstrieren am Bodensee Am Bodensee haben am Wochenende tausende Menschen für oder gegen die Corona-Auflagen demonstriert. An die Kundgebungen in Kreuzlingen und Konstanz kamen allerdings weniger Teilnehmer als erwartet. Nennenswerte Vorkommnisse gab es laut Polizei nicht. Am Sonntag bewegten sich viele Demonstrierende in kleinen Gruppen entlang der Seepromenade in Kreuzlingen und Konstanz. Mit Kartons, Buttons und auf T-Shirts gaben sie ihren unterschiedlichen Meinungen Ausdruck. Da und dort kam es zu Diskussionen. Beim Riesenrad in «Klein Venedig» skandierten am Nachmittag Mitglieder der «Antifaschistischen Aktion» ihre Parolen, abgeschirmt von einem grossen Polizeiaufgebot. «Corona ist kein Fake!» oder «Sei kein Trump!» stand auf Transparenten. Legende: Keystone

17:20 Kenzo Takada verstorben Der Modeschöpfer Kenzo Takada ist laut einem Agenturbericht im Alter von 81 Jahren in Frankreich an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das berichte die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf einen Sprecher des aus Japan stammenden Designers. «Kenzo Takada ist am Sonntag, 4. Oktober, im Amerikanischen Krankenhaus von Neuilly-sur-Seine an den Folgen von Covid-19 gestorben», zitierte die Agentur eine Erklärung des Sprechers. Legende: Keystone/Archiv

16:08 Zahlen im Kanton Bern steigen Im Kanton Bern sind am Sonntag 65 Corona-Ansteckungen bekannt geworden. Das ist der höchste Tageswert seit Anfang April. Seit Ausbruch der Pandemie gab es im Kanton Bern nur sieben Tage mit einer höheren Infiziertenzahl. Bei etwa einem Drittel der am Sonntag gemeldeten Fälle handelt es sich um Menschen mit Wohnsitz in Stadt und Region Bern. 14 Fälle werden aus Thun gemeldet, die übrigen verteilen sich aufs Kantonsgebiet. Das schrieb der Kanton Bern auf seiner Website. Gundekar Giebel von der bernischen Gesundheitsdirektion teilte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA dazu mit, dass drei Cluster lokalisiert worden seien. Davon befänden sich je einer im Raum Thun und im Raum Steffisburg und der dritte in der Stadt Bern. Legende: Keystone

13:57 Britische Regierung gibt Fehler bei Zählung der Corona-Infektionen zu In Grossbritannien hat es bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen Probleme gegeben. Dies hat die britische Regierung bekannt gegeben. In den vergangenen Tagen sei es zu Verzögerungen gekommen. Der Fehler sei inzwischen behoben. Da nun aber noch Fälle nachgemeldet würden, könnten die Zahlen der kommenden Tage höher ausfallen, erklärt die Regierung. Gestern Abend meldete die zuständige Behörde für Grossbritannien fast 13'000 Neuinfektionen. In den Tagen zuvor waren es jeweils rund 7000 neue Fälle pro Tag.

10:03 Die Hälfte würde sich impfen lassen Wenn es eine effiziente Impfung gegen das Coronavirus gäbe, würde sich in der Schweiz jede zweite Person impfen lassen. Generell würden sich Männer eher impfen lassen als Frauen. Das zeigt eine Umfrage, welche die «Sonntagszeitung» veröffentlichte. Sie wurde Ende September online bei rund 15'300 Personen in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin durchgeführt. Demnach würden sich im Schnitt 54 Prozent impfen lassen, 41 Prozent sind gegen eine Impfung. Fünf Prozent legten sich nicht fest. Während sich 61 Prozent der befragten Männer für eine Impfung aussprechen, waren es von den Frauen nur 48 Prozent. Einen grossen Unterschied gibt es je nach Altersgruppe: Von den über 65-Jährigen - den stärker gefährdeten Personen - würden sich 70 Prozent impfen lassen, von den 18- bis 35-Jährigen nur 45 Prozent. Legende: Rund zwei Drittel der Befragten stammten aus der Deutschschweiz, ein knappes Viertel aus der Romandie, der Rest aus dem Tessin. Keystone

9:27 Weniger Krankmeldungen im Homeoffice «Während der Corona-Pandemie haben sich weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krank gemeldet als in den Vorjahren», sagte Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK Bundesverbands, gegenüber «Welt am Sonntag». Die Krankenstände seien von Mai bis August teilweise deutlich zurückgegangen. Eine Ursache sieht Litsch darin, dass die Menschen seltener unterwegs seien und vermehrt im Homeoffice arbeiten würden. Dadurch falle beispielsweise die Zahl der Krankmeldungen wegen Erkältung seit Mai 2020 im Vergleich zu den beiden Vorjahren deutlich geringer aus. Ein weiterer Aspekt sei, dass viele Beschäftigte Arztpraxen aus Angst vor Ansteckung meiden würden.

2:28 Airbus-Manager: Aussichten für Luftfahrtbranche verschlechtert Die Aussichten für die Luftfahrtbranche haben sich nach Einschätzung eines führenden Airbus-Managers weiter verschlechtert. Der für das operative Geschäft zuständige Airbus-Vorstand (COO), Michael Schöllhorn, machte für die eingetrübten Aussichten gegenüber dem «Handelsblatt» die erneut aufflammende Corona-Pandemie und Reisebeschränkungen verantwortlich. Nach seinen Worten ist die «Situation im Frühherbst schlechter, als wir das im Sommer erwartet haben». Zu Stellenstreichungen erklärte Schöllhorn: «In der Substanz sehe ich im Moment keine deutschen Standorte gefährdet.» Allerdings sei der angekündigte Abbau von 15'000 Arbeitsplätzen ein Minimum. Auch betriebsbedingte Kündigungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Audio Aus dem Archiv: Airbus vor grösster Schrumpfkur seiner Geschichte 02:05 min, aus HeuteMorgen vom 01.07.2020. abspielen. Laufzeit 02:05 Minuten.

2:15 Trotz Lockdown: Neue Proteste in Israel Trotz der weiter verschärften Corona-Auflagen ist am Samstagabend in vielen Städten Israels erneut gegen Premierminister Benjamin Netanjahu demonstriert worden. Im ganzen Land protestierten - an Hunderten Orten in kleineren Gruppen - geschätzt 100'000 Menschen. Das berichten Medien unter Berufung auf die Protest-Bewegung «Schwarze Flaggen». In Tel Aviv seien Polizisten und Demonstranten aneinander geraten, es habe Dutzende Verhaftungen gegeben. Die Polizei erklärte, dass sie Hunderte Menschen wegen des Verstosses gegen die Vorschriften zu Geldstrafen verurteilt habe, darunter auch eine Frau, die sich in Quarantäne hätte befinden müssen. Parlament und Regierung hatten in dieser Woche eine umstrittene Einschränkung für Demonstrationen beschlossen: Wer protestieren will, darf dies demnach während des kompletten Lockdowns nur innerhalb eines Umkreises von 1000 Metern von seinem Zuhause und in Gruppen von maximal 20 Menschen. Die befristete Einschränkung ist Teil der geltenden Lockdown-Massnahmen. Kritiker bezeichneten die Massnahmen als antidemokratisch, sie sehen die neuen Protestbeschränkungen vor dem Hintergrund von Netanjahus bevorstehendem Prozess wegen Korruptionsvorwürfen. Audio Aus dem Archiv: Zweiter Lockdown in Israel 04:59 min, aus Rendez-vous vom 21.09.2020. abspielen. Laufzeit 04:59 Minuten.

2:05 Tunesien verbietet Versammlungen Tunesien hat weitere Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. So untersagen die Behörden alle Versammlungen. Zudem sollen die Arbeitszeiten der Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst reduziert werden, erklärte Tunesiens Ministerpräsident Hichem Mechichi. Auch regionale Lockdowns seien möglich, falls dies nötig werde. Einen landesweiten Shutdown werde es jedoch wegen des Konjunktureinbruchs nicht geben. Bislang haben sich in dem nordafrikanischen Land insgesamt mehr als 20'000 Menschen mit Virus infiziert. Langsame ökonomische Erholung In #Tunesien ist keine schnelle wirtschaftliche Erholung in Sicht. Denn die Auswirkungen der #Coronakrise dürften noch lange spürbar sein. Auch ausländische #Tourist|en kehren nach der Grenzöffnung Ende Juni 2020 nur zögerlich zurück https://t.co/9qjpBo7Wdrpic.twitter.com/OUubp18dz0 — GTAI Afrika (@GTAI_Afrika) September 30, 2020

22:45 USA: Keine Senatssitzungen für zwei Wochen Der US-Senat setzt nach Corona-Infektionen von mindestens drei Mitgliedern für zwei Wochen seine Plenarsitzungen aus. Zugleich solle der Justizausschuss trotzdem mit den Anhörungen der Kandidatin der das Oberste Gericht der USA, Amy Coney Barrett, fortfahren, betonte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell am Samstag. Die Demokraten kritisierten diese Entscheidung. Seit Freitag hatten drei Senatoren – die Republikaner Mike Lee, Thom Tillis und Ron Johnson – positive Corona-Tests bekanntgegeben. Lee und Tillis sind auch Mitglieder im Justizausschuss. Präsident Donald Trump und die Republikaner im Senat wollen Barrett noch vor der Präsidentenwahl am 3. November ins Amt bringen.

22:17 Tagesrekord in Frankreich Frankreich hat mit 16'972 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen Tagesrekord erzielt. Wie die Behörden am Samstagabend mitteilten, wurde damit der bisherige Höchstwert von 16'096 neuen Fällen vom 24. September überschritten. Die Corona-Lage in Frankreich ist sehr angespannt. Bisher starben in der Covid-19-Pandemie rund 32'000 Menschen. In vielen Städten Frankreichs gilt die Maskenpflicht auch unter freiem Himmel. In der Hafenstadt Marseille haben Bars und Restaurants komplett geschlossen, in Paris droht wegen der angespannten Corona-Lage ebenfalls ihre Schliessung. Legende: Keystone/Archiv.

20:29 Madrids Bürgermeister kritisiert Abriegelung Der Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hat die Zwangsabriegelung seiner Stadt durch die spanische Zentralregierung als «Quatsch» kritisiert. «Es gibt jetzt mehr Bewegung in der Hauptstadt als gestern», sagte Martínez-Almeida am Samstag dem Radiosender Cope. Am Hauptbahnhof Atocha, am Flughafen und auch sonst habe die linke Zentralregierung bisher keine Kontrollen errichtet, sagte der konservative Politiker. Die Wirtschaft erleide zudem enorme Verluste, bei den Menschen herrsche Ungewissheit. «Die Regierung hat Madrid in ein Chaos gestürzt.» Die spanische Hauptstadt gilt als ein Corona-Hotspot. Neben Madrid sind seit Freitagabend neun weitere Kommunen im Grossraum der Hauptstadt gegen den Willen der Regionalregierung abgesperrt. Betroffen sind knapp 4.8 der 6.6 Millionen Einwohner der Region. Legende: Keystone

19:13 Genfer Regierungsratspräsident positiv getestet Der Genfer Regierungsratspräsident Antonio Hodgers (Grüne) ist am Freitagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Genfer Präsidialabteilung bekanntgab. Hodgers befindet sich aktuell in Quarantäne. In Absprache mit dem Dienst des Kantonsarztes wurde eine vertiefte Analyse durchgeführt, um festzustellen, ob er während der Ansteckungszeit mit Personen weniger als 1.5 Meter Kontakt hatte. Legende: Keystone

16:44 Corona-Demonstrationen in Konstanz Demonstranten für und gegen die Corona-Regeln haben sich in Konstanz am Bodensee versammelt. Wohl wegen des anfänglich schlechten Wetters kamen nicht so viele Menschen wie erwartet, teilte die Polizei in einer ersten Zwischenbilanz mit. Mit Beginn der sogenannten Friedensmenschenkette um den Bodensee und bei besserem Wetter strömten dann aber mehr Menschen zu den Veranstaltungen. Die Menschenkette soll laut Mitveranstalter Gerry Mayr durch Liechtenstein, Österreich, die Schweiz und Deutschland führen. An der schweizerisch-deutschen Grenze im Konstanzer «Klein Venedig» versammelten sich auch rund 60 linke Demonstrantinnen und Demonstranten aus der Region Kreuzlingen. «Nazis raus – Masken auf» oder «Meinungsfreiheit und Grundrechte ja – Rechtsradikale tolerieren und den Gesundheitsschutz anderer ignorieren nein», hiess es auf ihren Transparenten. «Aus polizeilicher Sicht verlief der heutige Samstagvormittag bis in den frühen Nachmittag sehr ruhig», hiess es. Unter den gemeldeten Vorfällen waren etwa zwei «Querdenker», die ohne Maske in eine Gaststätte wollten, aber des Hauses verwiesen wurden. Auch die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich zunächst in Grenzen. Legende: Keystone

16:32 Erneuter Rekord in der Slowakei Die Slowakei hat zum zweiten Mal in zwei Tagen einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der innerhalb von 24 Stunden registrierten Fälle lag bei 704, teilte das Nationale Gesundheits-Informationszentrum am Samstag mit. Dies war der höchste Wert seit dem Ausbruch der Pandemie im März. Der bisherige Höchstwert wurde einen Tag zuvor erfasst, er betrug 679 Fälle. In der Slowakei haben sich nach offiziellen Angaben bislang 12'321 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 54 Menschen starben demnach im Zusammenhang mit dem Virus. Die Slowakei hat rund 5.5 Millionen Einwohner.

15:17 Kanton Zürich verbietet Veranstaltungen in Salsa-Clubs Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich verbietet per sofort Tanzveranstaltungen und Tanzkurse in Salsa-Clubs. Die Verfügung gilt bis und mit 18. Oktober 2020. Zuvor war es in der Salsa- und Latino-Szene zu stark steigenden Corona-Fallzahlen gekommen. Von der Massnahme betroffen sind sämtlich Salsa-Tanzveranstaltungen und -schulen auf dem Gebiet des Kantons Zürich. Geschlossen werden alle Clubs, in denen regelmässig derartige Veranstaltungen stattfinden sowie die in diesen Clubs praktizierten Tanzstile, insbesondere Salsa, Merengue, Bachata, Chacha und Kizomba. Legende: Keystone