16:12

Aargau: Höchster Tageswert an neuen Fällen

Im Aargau sind am Dienstag 255 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Noch nie waren es so viele, seit die Daten erfasst werden. Am Montag waren 87, am Sonntag 91, am Samstag 119 und am Freitag 155 neue Fälle registriert worden. Per Dienstag wurden im Aargau insgesamt 4189 bestätigte Infektionen gezählt, wie der Kanton am Mittwoch auf seiner Website bekannt gab. Bislang starben im Aargau 58 Personen an den Folgen von Covid-19. Am Dienstag kam kein neues Todesopfer hinzu.

Das Contact Tracing Center betreute am Dienstag 312 infizierte Personen, die sich in Isolation befanden. Seit Beginn der Rückverfolgung im Mai waren es insgesamt 2155 Menschen. In Quarantäne befanden sich am Dienstag 304 Kontaktpersonen.

In einem Spital wurden 46 Personen behandelt, davon sieben auf einer Intensivstation. Nach Angaben des Kantons gab es auf den Intensivstationen noch 20 freie Betten.