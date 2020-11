Der Ticker startet um 6:00 Uhr

22:59 Im Zentrum Frauenfelds gilt: Maske auf Die Maskenpflicht gilt in belebten Fussgängerzonen auch im Freien. Oft ist aber unklar, wo genau die Maske Pflicht ist. Der Kanton St. Gallen empfiehlt, dass die Maske im Freien möglichst immer angezogen werden sollte. Andere Kantone wie Zürich lässt das offen. Frauenfeld definiert nun in der Innenstadt eigens eine Masken-Zone. 02:52 Video Flächendeckende Maskenpflicht im Zentrum Frauenfelds Aus Schweiz aktuell vom 04.11.2020. abspielen

20:57 Italien verschiebt Verschärfung der Massnahmen Die Regierung in Rom verschiebt die jüngsten Verschärfungen zum Corona-Schutz in Italien kurzfristig um einen Tag. Das sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Der Beginn sei statt für Donnerstag jetzt für Freitag vorgesehen, sagte er. Gründe für die Verschiebung sind vorerst nicht bekannt. Die Regierung plant nächtliche Ausgangssperren und Risikozonen mit Reiseverboten. Damit will die Regierung in Rom die Bewegungsfreiheit der 60 Millionen Bürger verstärkt einschränken. Die Ausgangssperre gilt von 22.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens. Ausserdem teilt die Regierung das Land in drei Risikozonen ein und erlässt Teil-Lockdowns für besonders gefährdete Gebiete. Das geht aus dem Dekret hervor, das Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zum Mittwoch unterschrieben hat. Die Gesundheitsbehörden registrierten am Mittwoch 30'550 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der neuen Ansteckungen hatte Ende der vergangenen Woche schon etwas höher gelegen. Einige Experten sprachen deshalb von einem Anzeichen, dass sich dieser Wert auf hohem Niveau stabilisiert haben könnte. Giovanni Rezza, ein Fachmann des Gesundheitsministeriums, mahnte trotzdem vor zu schnellen Schlüssen.

20:50 Dänemark keult alle Nerze aus Angst vor Corona-Mutation Aus Sorge vor den Folgen für kommende Impfstoffe gegen das Coronavirus werden in Dänemark alle Nerze getötet. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an einer Online-Medienkonferenz in Kopenhagen bekannt. Dabei geht es um Millionen von Tieren. Das Fell der Nerze ist unter anderem für Pelzmäntel beliebt. Das Virus sei unter Nerzen mutiert und wurde auf den Menschen übertragen, sagte die Regierungschefin. Das Problem daran sei, dass diese Mutation dafür sorgen könnte, dass ein künftiger Impfstoff nicht seine erhoffte Wirkung entfalte. Bei zwölf Menschen im Norden Jütlands sei bereits eine mutierte Version des Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt worden, sagte Frederiksen. Zugleich warnte sie davor, dass die Mutation sich nicht nur auf weitere Teile Dänemarks, sondern auch im Rest der Welt ausbreiten könnte. Die Nerzzüchter werden entschädigt, wie Lebensmittelminister Mogens Jensen sagte. Dänemark ist der weltweit grösste Produzent von Nerzfellen. Im Land gibt es derzeit 1139 Zuchtfarmen und etwa 15 bis 17 Millionen Nerze. Nach Angaben der dänischen Behörden sind bereits auf mehr als 200 Farmen Corona-Fälle festgestellt worden. Auf 67 Farmen wurde der Pelztierbestand bereits getötet. Die Niederlande hatten nach ähnlichen Ausbrüchen von Corona bei Nerzen Anfang Juni beschlossen, alle Pelztiere auf den betroffenen Farmen zu töten.

18:49 Knapp 500 Tote in Grossbritannien Mit fast 500 Toten innerhalb eines Tages hat Grossbritannien den höchsten Stand an Todesfällen von Corona-Infizierten seit Mitte Mai erreicht. Die zuständige Statistikbehörde meldete am Mittwoch 492 Fälle, in denen die Patienten innerhalb von vier Wochen vor ihrem Tod positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. So hoch lag die Zahl der Todesfälle nicht mehr seit dem 19. Mai, als 500 Tote gezählt wurden. Mit mehreren Zehntausend Toten gilt Grossbritannien als das bislang von der Pandemie am härtesten getroffene Land in Europa.

18:30 Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen Wegen der Pandemie können Gemeindeversammlungen offenbar nicht überall regelkonform durchgeführt werden. Darum erlauben die Zürcher und Bündner Kantonsregierungen den Gemeinden Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen durchzuführen. Gleiches gilt bis Ende April nächsten Jahres für die Bündner Bürgergemeinden, Regionen und Gemeindeverbände. Den Spielraum ausgeweitet für die Kommunen hat die Bündner Regierung mit einer notrechtlichen Verordnung, wie sie informierte. Damit würden die Handlungsfähigkeit der Gemeinden und das demokratische Mitwirkungsrecht der Stimmbevölkerung sichergestellt. Der Zürcher Regierungsrat schuf für diese Massnahme ein neues, zeitlich befristet Gesetz und legte es dem Kantonsrat vor. Der Regierungsrat komme mit dem Gesetz einem Bedürfnis der Gemeinden nach, schrieb dieser in der Mitteilung. Zwar könnten Gemeindeversammlungen weiterhin stattfinden, wenn ein Schutzkonzept vorliege. Viele Stimmberechtigte dürften unter der aktuellen Pandemie-Situation aber zögern, an Gemeindeversammlungen teilzunehmen. Legende: Keystone / Archiv

17:44 Neue Triage-Richtlinien – Zürich verschiebt derweil nicht dringende Operationen Im Hinblick auf sich abzeichnende Engpässe auf Intensivstationen hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) ihre Richtlinien zur Patienten-Triage vom März angepasst. Sie nahm Erkenntnisse aus der ersten Welle der Pandemie auf. Eine wichtige Änderung der Richtlinien betrifft die vom Bund unterdessen geschaffene Koordinationsstelle für die Bettenbelegung in den Spitälern. Die Koordinationsstelle solle aufgrund ihrer Lagebeurteilung auch festlegen, ab wann die Triage-Richtlinien für die Aufnahme in Intensivstationen angewendet werden, regt die SAMW an. Das würde sicherstellen, dass sämtliche Ressourcen ausgeschöpft sind, bevor einzelne Spitäler eine Triage vornehmen müssen. Das Alter an und für sich bleibt gemäss den neuen Richtlinien kein Triage-Kriterium, wie die Akademie weiter schreibt. Auch Demenz oder eine Behinderung sollen die Auswahl nicht beeinflussen. Derweil reagiert das Zürcher Universitätsspital (USZ) auf die Lage und muss nach eigenen Angaben seit Mittwoch nicht dringliche Eingriffe in einigen Abteilungen absagen, verschieben oder auslagern. So sollen Kapazitäten für Covid-Patienten geschaffen werden. Es bestünden für alle relevanten Bereiche aber Stufenpläne, um die Kapazitäten erweitern zu können, teilte das USZ mit. Welche Abteilungen im Einzelnen betroffen sind oder wie viele Eingriffe nicht stattfinden können, konnte das Spital nicht beantworten. Die nicht dringlichen Eingriffe, die am USZ nicht abgesagt oder verschoben werden, werden an das USZ Flughafen ausgelagert. Unter den Krankenhäusern im Kanton Zürich bestehen Abmachungen zur gegenseitigen Entlastung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Präzisierungen zu Triagen Nach Kritik: Neue Triage-Richtlinien für ältere Covid-Patienten 04.11.2020 Mit Video

16:57 Kanton Bern appelliert an Demonstranten, erlässt aber kein Kundgebungsverbot Die Berner Kantonsregierung verhängt vor dem Hintergrund der Coronapandemie kein temporäres Kundgebungsverbot. Sie richtet sich jedoch mit einem dringenden Appell an die Bevölkerung, angesichts der epidemiologischen Lage auf Demonstrationen zu verzichten. Der bernische Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) hatte beantragt, politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen mit mehr als 15 Personen momentan zu verbieten. Damit drang Müller aber nicht durch, wie aus einer Mitteilung des Regierungsrats hervorgeht. Die Vereinigung Demokratische Juristinnen und Juristen wies in einer Mitteilung darauf hin, dass es durchaus möglich sei, Kundgebungen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durchzuführen. So geschehen am vergangenen Wochenende als in Bern über tausend Gesundheitsfachleute demonstrierten. Ausserdem zweifelte die Vereinigung die Wirkung eines Demonstrationsverbots an. Gerade Corona-Skeptiker hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich nicht an solche Vorgaben halten würden. Legende: Keystone / Archiv

16:33 Wallis im Teil-Shutdown Der Kanton Wallis ergreift «neue sanitäre Massnahmen, Link öffnet in einem neuen Fenster» um die epidemiologische Kurve der COVID-19-Fälle deutlich abzuflachen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ab dem 6. November werden Restaurants inklusive Cafés, Pubs, gelegentlich geöffnete Gasthäuser, Bars (inklusive Bäckerei-, Tankstellen-, Bahnhof-, Hotel- und Campingbars) für die Öffentlichkeit geschlossen. Damit verschärft der Kanton die bisherige Regelung, die unter Anderem nur eine Sperrstunde bis 22:00 Uhr vorgesehen hat. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittel-Lieferdienste, Märkte ohne Konsum vor Ort, Take-Aways, Kantinen und Hotelrestaurants für Gäste. Der Staatsrat hat zudem entschieden, den von den Einschränkungen besonders betroffenen Wirtschaftssektoren finanzielle Unterstützung in der Höhe von 20 Millionen Franken zu gewähren. Ein entsprechender Zusatzkredit wird dem Grossen Rat unterbreitet.

15:48 Berset mahnt erneut zur Solidarität Erneut kommt die Frage an Bundesrat Berset zur Verschiebung von Wahleingriffen auf: Diese sei nicht zwingend für die Kantone, wiederholt der Gesundheitsminister. «In einigen Kantonen ist die Situation aber dramatisch, die Spitäler sind an der Kapazitätsgrenze oder haben sie bereits überschritten.» Also seien alle Kantone und Spitäler aufgerufen, Wahleingriffe zu reduzieren, um Raum und Kapazitäten für alle anderen zu schaffen.

15:48 Frage zum Umgang mit infiziertem Pflegepersonal Wie wird mit positiv getestetem Pflegepersonal umgegangen? Infiziertes Personal kann nicht arbeiten, sagt Virginie Masserey vom BAG. Wer aber in Quarantäne ist, ohne Symptome zu haben, sollte vielleicht von einer Ausnahmeregelung profitieren, sodass er oder sie trotz Quarantäne arbeiten kann. In der Freizeit sollte die Quarantäne aber weiter gelten. 00:57 Video Masserey: «Infiziertes Pflegepersonal kann natürlich nicht arbeiten» Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

15:43 Wird es Steuererhöhungen geben? «Wenn die Situation noch über Jahre anhält, ist dann mit Steuererhöhungen zu rechnen?», fragt ein Journalist. Steuererhöhungen wären jetzt falsch, auch wenn der Staat mehr Geld brauche, so Maurer. Es brauche eine hohe Ausgabendisziplin, aber Steuererhöhungen könne er ausschliessen – mit Ausnahme der Altersvorsorge.

15:38 Noch keine Triage in den Spitälern Viel diskutiert wird derzeit auch die Frage, ob eine Situation eintreten könnte, in der gewisse Patienten nicht mehr auf überfüllten Intensivstationen behandelt werden können – die sogenannte «Triage». «Meines Wissens musste man dieses System noch nicht anwenden, weil man alle Patienten überführen konnte», antwortet Virginie Masserey vom BAG.

15:35 Bekommt Bund Geld für Kredite zurück? Bekommt der Bund Geld, dass er an die Kantone gibt und das diese als Kredite vergeben, zurück? Ja, das sei so gedacht, aber wie genau das laufe, müsse noch geregelt werden, so Finanzminister Ueli Maurer. Man wisse nicht, wie lange die Situation anhalte und ob allenfalls noch Massnahmen verschärft werden müssten. Man müsse flexibel reagieren, aber sich immer bewusst sein, dass nicht der Steuerzahler an vorderster Front stehe. Dass die Kaufkraft der Bevölkerung erhalten bleibe, sei zentral. Was die Betriebe angehe, stünden eben auch Eigentümer und Kreditgeber in der Pflicht. Man solle die Krise zudem als Chance sehen, Strukturbereinigungen vorzunehmen auch in Bezug auf die Digitalisierung, auch wenn das harte Entscheide seien, betont Maurer. 01:43 Video Maurer: «Krise als Chance für Strukturbereinigungen» Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

15:33 Angespannte Personalsituation in den Spitälern Aktuell habe man über 1100 Plätze auf Intensivstationen, theoretisch könne man auf 1400 hochfahren, sagt Virginie Masserey vom BAG. Aber auch sie wiederholt: Eine grosse Herausforderung sei, genügend Personal zur Behandlung von Covid- und Nicht-Covid-Patienten zu haben. 01:12 Video Masserey: «Das Problem ist das Personal» Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen

15:29 Frage zu Kapazitäten der Spitäler Gibt es eine Prognose, wie lange die Kapazitäten reichen werden, wenn man jetzt Wahleingriffe verschiebt? Im März habe der Aufschub von Wahleingriffen etwas gebracht, betont Berset. Die Anzahl der Betten sei aber nur ein Teil der Diskussion, der andere Teil betreffe das Personal. Ein Bett helfe nicht viel, wenn es nicht genügend Personal gebe. Je mehr Personal in Quarantäne müsse, desto grösser werde die Herausforderung. Eine gute Koordination sei notwendig, so Berset.

15:23 Armeekräfte dort, wo es sie dringend braucht Die Kantone hätten unterschiedliche Massnahmen getroffen, um die Situation in den Spitälern zu entschärfen, erklärt Bundesrat Berset. Es dürfe aber nicht sein, dass Armeekräfte beigezogen würden, um Wahleingriffe durchführen zu können, mahnt der Gesundheitsminister.

15:21 Wie steht es um die Definition der Härtefälle? Wie steht es um die Definition der Härtefälle? Wird die noch einmal angepasst? Jetzt gilt ein Unternehmen als Härtefall, das 60 Prozent an Umsatz verloren hat. Um diese Fragen sei im Parlament hart gerungen worden, so Bundesrat Ueli Maurer, zur Debatte hätten auch andere Zahlen gestanden. Die 60 Prozent würden aber nun zum Start in die Verordnung übernommen. Wenn die Voraussetzungen sich ändern sollten, wäre der Bundesrat bereit, das zur Änderung ins Parlament zu geben und die Verordnung entsprechend anzupassen. Es sei nun erst einmal darum gegangen, möglichst schnell zu handeln.

15:19 Härtefälle und die Rolle der Kantone Zu kantonalen Unterschieden bei der Behandlung von Härtefällen sagt Maurer, dass die Kantone selber entscheiden müssten, was für sie relevante Betriebe seien. Das könne sich zwischen Städten und Bergregionen unterscheiden. «Damit kommen wir zu einer Lösung, die strategische Überlegungen notwendig macht», so Maurer. Die Regierungen in den Kantonen könnten die lokale Situation zudem am besten beurteilen. 01:16 Video Maurer: «Die Kantone sollen entscheiden, was relevante Betriebe sind» Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen