10:25 Panne in Zürcher Uni-Labor Eine IT-Panne im Labor der Universität Zürich hat dazu geführt, dass rund 400 positive Testresultate in den vergangenen Tagen nicht wie geplant den Behörden übermittelt wurden. Die Fallzahlen im Kanton Zürich mussten deshalb nachträglich nach oben korrigiert werden. Alexandra Trkola, Leiterin des Instituts für medizinische Virologie der Universität Zürich, bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht der «NZZ». Die Sache sei «unglaublich ärgerlich», sagte Trkola gemäss dem Zeitungsbericht. In den letzten neun Tagen seien 400 positive Testresultate nicht an die kantonale Gesundheitsdirektion und das Contact-Tracing übermittelt worden. Die betroffenen Personen hätten ihr Testresultat aber trotzdem erfahren. Das IT-Problem sei mittlerweile behoben worden und das Labor werde künftig täglich überprüfen, ob die Resultate versandt worden seien. Legende: 400 Corona-Fälle wegen Panne in Zürcher Uni-Labor zu spät gemeldet. Keystone

9:54 Der Kanton Zürich erweitert die Testkapazitäten Der Kanton Zürich nimmt zwei neue Testzentren in der Stadt und in Dübendorf in Betrieb. Das Drive-in-Testzentrum in Dübendorf wird bereits am Freitag eröffnet, das neue Testzentrum auf dem Kasernenareal am Montag. Mit den beiden neuen Testzentren wolle man der stark steigenden Nachfrage nach Corona-Tests gerecht werden. Im Oktober hätten sich bis zu 32'000 Personen pro Woche testen lassen. In den neuen Testzentren sollen die neuen Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. An den bestehenden Teststrassen seien die Tests seit Montag im Einsatz. Nach Möglichkeit sollen aber weiterhin die PCR-Tests verwendet werden, da diese genauer sind. Bei sehr grosser Nachfrage sollen die neuen Antigen-Tests ergänzend eingesetzt werden. Legende: Neues Drive-in-Testzentrum in Dübendorf. Keystone

9:01 Leere Hotelbetten In den Schweizer Hotels sind im September deutlich mehr Betten leer geblieben als in anderen Jahren. Gefehlt haben insbesondere Geschäftsreisende und Touristen aus dem Ausland. Schweizer übernachteten dagegen mehr in hiesigen Hotels als letztes Jahr. Insgesamt ging die Zahl der Hotelübernachtungen im September im Vergleich zum Vorjahr um 28.1 Prozent auf 2.66 Millionen zurück, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. In den Sommermonaten Juli und August hatte der Rückgang bei 26 respektive 28 Prozent gelegen, in der ersten Jahreshälfte bei nicht ganz 50 Prozent. Eingecheckt haben hauptsächlich Schweizer Gäste. Sie sorgten im September für knapp 2.03 Millionen Hotelübernachtungen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 20 Prozent entspricht. Die Nachfrage der ausländischen Touristen brach dagegen um 68 Prozent auf insgesamt nicht einmal mehr 640'000 sogenannte Logiernächte ein. Legende: 28 Prozent weniger Übernachtungen in Schweizer Hotels im September. Keystone

8:18 Gedämpfte Kauflust Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat sich in letzter Zeit nicht mehr weiter verbessert. Nach der Aufhellung im Sommer gab es im Herbst keine weitere Erholung. Der Index der Konsumentenstimmung, der vierteljährlich erhoben wird, notierte im Oktober bei -12.8 Punkten und damit praktisch auf dem Stand vom Juli (-12.0). Im April auf dem Höhepunkt der Coronakrise war der Index auf einen historischen Tiefpunkt von -39.3 Punkten gefallen. Die Stimmung bleibe somit eingetrübt, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mit. Denn der langfristige Mittelwert des Indexes liege bei -5 Punkten. Die Erwartungen für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung hätten sich gegenüber Juli kaum verbessert, so das Seco weiter. Zudem werde die Lage am Arbeitsmarkt als sehr ungünstig eingeschätzt. Der Teilindex zur erwarteten Arbeitslosigkeit habe zum Beispiel nahe den historischen Niveaus verharrt, die in der Finanz- und Wirtschaftskrise erreicht wurden. Legende: Schweizer Konsumentenstimmung bleibt gedämpft. Keystone

7:16 Rote Zahlen bei Swiss Die Swiss ist wegen der Corona-Pandemie in den ersten neun Monaten tief in den roten Zahlen gelandet. Operativ flog die Lufthansa-Tochter laut Angaben vom Donnerstag einen Verlust von 414.7 Millionen Franken ein nach einem Gewinn von 489.6 Millionen im Vorjahressemester. Der Umsatz stürzte um 62 Prozent auf 1.54 Milliarden Franken ab, wie die Swiss am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Schuld ist die Corona-Pandemie, wegen der zeitweise 95 Prozent der Flotte am Boden stand. Zwar konnte die Swiss ihr Angebot in den Sommermonaten sukzessive und stärker wiederaufbauen als erwartet. Zunehmende Reiserestriktionen haben die sich anbahnende Erholung jedoch ab Mitte August wieder ausgebremst. Legende: Swiss wegen Coronapandemie in roten Zahlen gelandet. Keystone

6:49 Teil-Lockdown in England Die Lage in den Spitälern in England spitzt sich wieder deutlich zu. Deshalb gilt seit heute ein Teil-Lockdown mit weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Gastronomie, Kulturstätten, Sportzentren und Freizeiteinrichtungen müssen schliessen, Schulen und Universitäten bleiben aber geöffnet. Mit Ausnahme von Supermärkten und anderen als notwendig eingestuften Geschäften bleiben die Shops einen Monat geschlossen. Die Engländer sollen ihre Wohnungen bis zum 2. Dezember nur noch aus triftigem Grund verlassen – etwa zur Arbeit, zum Sport, zur Erholung oder zur Pflege Angehöriger. Schottland, Wales und Nordirland machen ihre eigenen Regeln zur Virus-Bekämpfung. Dort fuhr man bereits früher zeitlich begrenzt das öffentliche Leben weitgehend herunter.

2:49 Richtlinien für Triage auf Intensivstationen Im Hinblick auf sich abzeichnende Engpässe auf Intensivstationen hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) ihre Richtlinien zur Patienten-Triage vom März angepasst. Sie nahm Erkenntnisse aus der ersten Welle der Covid-19-Pandemie auf. Allein wegen des Alters soll weiterhin niemand abgewiesen werden, heisst es in einer Mitteilung. Entscheidend soll aber die Gebrechlichkeit einer Person sein. Ab welchem Zeitpunkt diese Richtlinien angewendet werden, solle die neu geschaffene Koordinationsstelle für die Bettenbelegung in den Spitälern entscheiden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Präzisierungen zu Triagen Nach Kritik: Neue Triage-Richtlinien für ältere Covid-Patienten 04.11.2020 Mit Video

1:16 Test-Ergebnisse im Tessin vertauscht Im Kanton Tessin haben zehn Personen ein positives Corona-Testergebnis erhalten, obwohl sie gar nicht infiziert waren. Ihre Testergebnisse wurden im Labor vertauscht. Umgekehrt hätten 10 Personen, die eigentlich positiv auf das Virus getestet worden waren, ein negatives Ergebnis bekommen. Das teilte das Tessiner Gesundheitsdepartement mit. Die Betroffenen seien nun aber vom Büro des Kantonsarztes über ihr tatsächliches Ergebnis aufgeklärt worden. Ausserdem seien die Contact Tracer dabei, die Kontaktpersonen der Betroffenen zu informieren und die «richtigen» Personen in Quarantäne zu schicken. Legende: Positiv getestet, oder nicht? 20 Menschen im Tessin wurden diesbezüglich falsch informiert. Keystone

22:59 Im Zentrum Frauenfelds gilt: Maske auf Die Maskenpflicht gilt in belebten Fussgängerzonen auch im Freien. Oft ist aber unklar, wo genau die Maske Pflicht ist. Der Kanton St. Gallen empfiehlt, dass die Maske im Freien möglichst immer angezogen werden sollte. Andere Kantone wie Zürich lässt das offen. Frauenfeld definiert nun in der Innenstadt eigens eine Masken-Zone. 02:52 Video Flächendeckende Maskenpflicht im Zentrum Frauenfelds Aus Schweiz aktuell vom 04.11.2020. abspielen

20:57 Italien verschiebt Verschärfung der Massnahmen Die Regierung in Rom verschiebt die jüngsten Verschärfungen zum Corona-Schutz in Italien kurzfristig um einen Tag. Das sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Der Beginn sei statt für Donnerstag jetzt für Freitag vorgesehen, sagte er. Gründe für die Verschiebung sind vorerst nicht bekannt. Die Regierung plant nächtliche Ausgangssperren und Risikozonen mit Reiseverboten. Damit will die Regierung in Rom die Bewegungsfreiheit der 60 Millionen Bürger verstärkt einschränken. Die Ausgangssperre gilt von 22.00 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens. Ausserdem teilt die Regierung das Land in drei Risikozonen ein und erlässt Teil-Lockdowns für besonders gefährdete Gebiete. Das geht aus dem Dekret hervor, das Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zum Mittwoch unterschrieben hat. Die Gesundheitsbehörden registrierten am Mittwoch 30'550 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der neuen Ansteckungen hatte Ende der vergangenen Woche schon etwas höher gelegen. Einige Experten sprachen deshalb von einem Anzeichen, dass sich dieser Wert auf hohem Niveau stabilisiert haben könnte. Giovanni Rezza, ein Fachmann des Gesundheitsministeriums, mahnte trotzdem vor zu schnellen Schlüssen.

20:50 Dänemark keult alle Nerze aus Angst vor Corona-Mutation Aus Sorge vor den Folgen für kommende Impfstoffe gegen das Coronavirus werden in Dänemark alle Nerze getötet. Das gab Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an einer Online-Medienkonferenz in Kopenhagen bekannt. Dabei geht es um Millionen von Tieren. Das Fell der Nerze ist unter anderem für Pelzmäntel beliebt. Das Virus sei unter Nerzen mutiert und wurde auf den Menschen übertragen, sagte die Regierungschefin. Das Problem daran sei, dass diese Mutation dafür sorgen könnte, dass ein künftiger Impfstoff nicht seine erhoffte Wirkung entfalte. Bei zwölf Menschen im Norden Jütlands sei bereits eine mutierte Version des Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt worden, sagte Frederiksen. Zugleich warnte sie davor, dass die Mutation sich nicht nur auf weitere Teile Dänemarks, sondern auch im Rest der Welt ausbreiten könnte. Die Nerzzüchter werden entschädigt, wie Lebensmittelminister Mogens Jensen sagte. Dänemark ist der weltweit grösste Produzent von Nerzfellen. Im Land gibt es derzeit 1139 Zuchtfarmen und etwa 15 bis 17 Millionen Nerze. Nach Angaben der dänischen Behörden sind bereits auf mehr als 200 Farmen Corona-Fälle festgestellt worden. Auf 67 Farmen wurde der Pelztierbestand bereits getötet. Die Niederlande hatten nach ähnlichen Ausbrüchen von Corona bei Nerzen Anfang Juni beschlossen, alle Pelztiere auf den betroffenen Farmen zu töten.

18:49 Knapp 500 Tote in Grossbritannien Mit fast 500 Toten innerhalb eines Tages hat Grossbritannien den höchsten Stand an Todesfällen von Corona-Infizierten seit Mitte Mai erreicht. Die zuständige Statistikbehörde meldete am Mittwoch 492 Fälle, in denen die Patienten innerhalb von vier Wochen vor ihrem Tod positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. So hoch lag die Zahl der Todesfälle nicht mehr seit dem 19. Mai, als 500 Tote gezählt wurden. Mit mehreren Zehntausend Toten gilt Grossbritannien als das bislang von der Pandemie am härtesten getroffene Land in Europa.

18:30 Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen Wegen der Pandemie können Gemeindeversammlungen offenbar nicht überall regelkonform durchgeführt werden. Darum erlauben die Zürcher und Bündner Kantonsregierungen den Gemeinden Urnenabstimmungen statt Gemeindeversammlungen durchzuführen. Gleiches gilt bis Ende April nächsten Jahres für die Bündner Bürgergemeinden, Regionen und Gemeindeverbände. Den Spielraum ausgeweitet für die Kommunen hat die Bündner Regierung mit einer notrechtlichen Verordnung, wie sie informierte. Damit würden die Handlungsfähigkeit der Gemeinden und das demokratische Mitwirkungsrecht der Stimmbevölkerung sichergestellt. Der Zürcher Regierungsrat schuf für diese Massnahme ein neues, zeitlich befristet Gesetz und legte es dem Kantonsrat vor. Der Regierungsrat komme mit dem Gesetz einem Bedürfnis der Gemeinden nach, schrieb dieser in der Mitteilung. Zwar könnten Gemeindeversammlungen weiterhin stattfinden, wenn ein Schutzkonzept vorliege. Viele Stimmberechtigte dürften unter der aktuellen Pandemie-Situation aber zögern, an Gemeindeversammlungen teilzunehmen. Legende: Keystone / Archiv

17:44 Neue Triage-Richtlinien – Zürich verschiebt derweil nicht dringende Operationen Im Hinblick auf sich abzeichnende Engpässe auf Intensivstationen hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) ihre Richtlinien zur Patienten-Triage vom März angepasst. Sie nahm Erkenntnisse aus der ersten Welle der Pandemie auf. Eine wichtige Änderung der Richtlinien betrifft die vom Bund unterdessen geschaffene Koordinationsstelle für die Bettenbelegung in den Spitälern. Die Koordinationsstelle solle aufgrund ihrer Lagebeurteilung auch festlegen, ab wann die Triage-Richtlinien für die Aufnahme in Intensivstationen angewendet werden, regt die SAMW an. Das würde sicherstellen, dass sämtliche Ressourcen ausgeschöpft sind, bevor einzelne Spitäler eine Triage vornehmen müssen. Das Alter an und für sich bleibt gemäss den neuen Richtlinien kein Triage-Kriterium, wie die Akademie weiter schreibt. Auch Demenz oder eine Behinderung sollen die Auswahl nicht beeinflussen. Derweil reagiert das Zürcher Universitätsspital (USZ) auf die Lage und muss nach eigenen Angaben seit Mittwoch nicht dringliche Eingriffe in einigen Abteilungen absagen, verschieben oder auslagern. So sollen Kapazitäten für Covid-Patienten geschaffen werden. Es bestünden für alle relevanten Bereiche aber Stufenpläne, um die Kapazitäten erweitern zu können, teilte das USZ mit. Welche Abteilungen im Einzelnen betroffen sind oder wie viele Eingriffe nicht stattfinden können, konnte das Spital nicht beantworten. Die nicht dringlichen Eingriffe, die am USZ nicht abgesagt oder verschoben werden, werden an das USZ Flughafen ausgelagert. Unter den Krankenhäusern im Kanton Zürich bestehen Abmachungen zur gegenseitigen Entlastung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Präzisierungen zu Triagen Nach Kritik: Neue Triage-Richtlinien für ältere Covid-Patienten 04.11.2020 Mit Video

16:57 Kanton Bern appelliert an Demonstranten, erlässt aber kein Kundgebungsverbot Die Berner Kantonsregierung verhängt vor dem Hintergrund der Coronapandemie kein temporäres Kundgebungsverbot. Sie richtet sich jedoch mit einem dringenden Appell an die Bevölkerung, angesichts der epidemiologischen Lage auf Demonstrationen zu verzichten. Der bernische Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) hatte beantragt, politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen mit mehr als 15 Personen momentan zu verbieten. Damit drang Müller aber nicht durch, wie aus einer Mitteilung des Regierungsrats hervorgeht. Die Vereinigung Demokratische Juristinnen und Juristen wies in einer Mitteilung darauf hin, dass es durchaus möglich sei, Kundgebungen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln durchzuführen. So geschehen am vergangenen Wochenende als in Bern über tausend Gesundheitsfachleute demonstrierten. Ausserdem zweifelte die Vereinigung die Wirkung eines Demonstrationsverbots an. Gerade Corona-Skeptiker hätten in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich nicht an solche Vorgaben halten würden. Legende: Keystone / Archiv

16:33 Wallis im Teil-Shutdown Der Kanton Wallis ergreift «neue sanitäre Massnahmen, Link öffnet in einem neuen Fenster» um die epidemiologische Kurve der COVID-19-Fälle deutlich abzuflachen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ab dem 6. November werden Restaurants inklusive Cafés, Pubs, gelegentlich geöffnete Gasthäuser, Bars (inklusive Bäckerei-, Tankstellen-, Bahnhof-, Hotel- und Campingbars) für die Öffentlichkeit geschlossen. Damit verschärft der Kanton die bisherige Regelung, die unter Anderem nur eine Sperrstunde bis 22:00 Uhr vorgesehen hat. Ausgenommen sind unter anderem Lebensmittel-Lieferdienste, Märkte ohne Konsum vor Ort, Take-Aways, Kantinen und Hotelrestaurants für Gäste. Der Staatsrat hat zudem entschieden, den von den Einschränkungen besonders betroffenen Wirtschaftssektoren finanzielle Unterstützung in der Höhe von 20 Millionen Franken zu gewähren. Ein entsprechender Zusatzkredit wird dem Grossen Rat unterbreitet.

15:48 Berset mahnt erneut zur Solidarität Erneut kommt die Frage an Bundesrat Berset zur Verschiebung von Wahleingriffen auf: Diese sei nicht zwingend für die Kantone, wiederholt der Gesundheitsminister. «In einigen Kantonen ist die Situation aber dramatisch, die Spitäler sind an der Kapazitätsgrenze oder haben sie bereits überschritten.» Also seien alle Kantone und Spitäler aufgerufen, Wahleingriffe zu reduzieren, um Raum und Kapazitäten für alle anderen zu schaffen.

15:48 Frage zum Umgang mit infiziertem Pflegepersonal Wie wird mit positiv getestetem Pflegepersonal umgegangen? Infiziertes Personal kann nicht arbeiten, sagt Virginie Masserey vom BAG. Wer aber in Quarantäne ist, ohne Symptome zu haben, sollte vielleicht von einer Ausnahmeregelung profitieren, sodass er oder sie trotz Quarantäne arbeiten kann. In der Freizeit sollte die Quarantäne aber weiter gelten. 00:57 Video Masserey: «Infiziertes Pflegepersonal kann natürlich nicht arbeiten» Aus News-Clip vom 04.11.2020. abspielen