14:42 Arbeitslosenversicherung stark beschäftigt mit der Pandemie Oliver Schärli, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung, SECO, äussert sich zum Arbeitsmarkt. «Die Arbeitslosenversicherung ist sehr stark beschäftigt mit der Pandemie. Sie versucht, die Folgen der Pandemie abzufedern.» Erstes Instrument dafür sei die Kurzabreit. «8.3 Milliarden Franken wurden eingesetzt, um die Arbeitsplätze zu erhalten.» Im Vergleich zum Frühjahr gäbe es weniger Bezüge von Kurzarbeit. Die öffentliche Arbeitsvermittlung (RAV) sei weiterhin damit beschäftigt, die Leute zu beraten. «Sie konnten ihre Dienste aufrecht erhalten und Personalgespräche telefonisch durchführen.» «Die Kantone sind bei den Arbeitslosenkassen sowie auch beim RAV massiv beschäftigt. Es sind jedoch genügend Mittel da, damit Personal eingestellt werden kann», so Schärli.

14:42 Ackermann: «Wir brauchen eine klare Trendwende» Was verheerend wäre, wenn sich die Zahlen verlangsamen würden, aber die Hospitalisationszahlen und Todeszahlen hoch bleiben, so Taskforce-Chef Ackermann. Das würde sehr hohe Kosten verursachen. Deshalb brauche man eine klare Trendwende. Und noch einmal bekräftigt er: Es gebe noch keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass sich eine solche abzeichne.

14:38 Steffen bekräftigt: «Contact Tracing wird unglaublich wichtig bleiben.» Auch Thomas Steffen bekräftigt: «Contact Tracing wird unglaublich wichtig bleiben.» Die Kantone hätten massiv verstärkt und würden weiter verstärken, um hier leistungsfähig zu bleiben. Steffen weist aber auch darauf hin, dass sich Leute, die einen positiven Test erhalten, auch gut selbst informieren können über die Webseite des BAG. Dies sei hilfreich, wenn das Contact Tracing gerade nicht nachkomme. Steffen äussert sich auch zu den Schnelltests. Dies hätten ein grosses Potenzial zum auch Fälle zu entdecken, die man sonst nie auf dem Radar gehabt hätte. Ein Mehr an Tests werde hier helfen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Situation auf den Intensivstationen sei aktuell systemkritisch, Steffen gibt sich aber zuversichtlich, dass es weiterhin funktioniere: Wenn sich die Spitäler aushelfen und nicht notwendige Eingriffe verschoben werden würden. «Beeindruckend», einen grossen Respekt hat Steffen vor der Leistung des Gesundheitspersonals auf den Intensivstationen. Aber schwierig sei für diese zu sehen, wenn sich die Menschen draussen leichtsinnig geben und nicht an die Massnahmen halten.

14:31 Kantonsarzt Steffen: «Wir sind mitten in der zweiten Welle» Jetzt ergreift Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, das Wort. «Wir sind mitten in der zweiten Welle. Es ist schwierig, Massnahmen zu treffen, die der Komplexität der Lage gerecht werden.» Wir müssten aus dem Erfolg und auch dem Misserfolg lernen, da unser Wissen aktuell immer noch ungenügend sei, so Steffen. «Man muss stetig dranbleiben und regelmässig die Situation analysieren», nur so würden wir weiterkommen. Aus kantonaler Sicht hätten wir eine dynamische Zunahme an Fällen, die möglicherweise jetzt abgebremst sei. «Wir wissen nicht, ob das genügend ist, die Situation zu stabilisieren. Vermutlich nicht», so Steffen. Welcher Anteil welche Massnahme habe, könne man nicht genau sagen. Klar sei jedoch, dass die Belastung der Gesundheitsversorgung in diversen Kantonen verbessert werden müsse. Falls keine zügige Verbesserung gäbe, seien weitere einschneidende Massnahmen nötig.

14:28 Genf wird Unterstützung der Armee erhalten Anne Lévy, Direktorin des BAG, gibt bekannt: In Genf sei der Einsatz der Armee nun bewilligt worden. Dies nach eingehender Prüfung. Für die Prüfung eines Gesuchs aus den Kantonen sei ein Krisenstab für Bevölkerungsschutz zuständig. Dabei seien alle Departemente vertreten sowie auch Vertreter der Kantone. Die Kantone müssen bei einem Gesuch nachweisen, dass sie sich untereinander nicht genügend aushelfen könnten. Es habe auch Gesuche aus anderen Kantonen gegeben, die zur Überarbeitung noch einmal zurückgegeben worden seien. 00:07 Video Anne Lévy: «Die Armee wird im Kanton Genf unterstützen» Aus News-Clip vom 06.11.2020. abspielen

14:22 Überlastung der Intensivbetten verhindern Jetzt spricht Anne Lévy, Direktorin des BAG: «Die Zahlen lassen eine leichte Stabilisierung vermuten, aber noch keine Entwarnung.» Diese Stabilierung werde sich nicht auf die Hospitalisationen auswirken, da sich diese verzögern. Konkret heisse das: Auch wenn die Fälle sich stabilisieren, würden die Hospitalisationen weiter nach oben gehen. Die Gesamtkapazität auf Intensivstationen liege bei 1100. Aktuell seien wir ziemlich voll, so Levy. «Die Reserve für Intensivplätze beträgt gesamtschweizerisch aktuell rund 25 Prozent.» Wir müssten eine Überlastung der Intensivbetten verhindern. Diese Massnahmen könnten die Kantone diesbezüglich treffen: Zivilschutz anfordern

14:15 Ackermann: «Kein wissenschaftlicher Hinweis darauf, dass die bisherigen Massnahmen ausreichen» Die Taskforce müsse weiterhin auf das hohe Risiko hinweisen – bezüglich der heiklen Situation im Gesundheitswesen. Es sei Sache der Behörden, was sie damit machen, so Taskforce-Chef Martin Ackermann. Es gebe nun positive Anzeichen, so Ackermann. Dies aufgrund der strikteren Massnahmen, die die Behörden in den letzten Wochen beschlossen hätten. Doch das Ziel bleibe einen Rückgang des R-Werts. Er müsse lang und deutlich unter 1 bleiben. Ackermann warnt deshalb: «Es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass die bisherigen Massnahmen ausreichen würden.» Die Taskforce empfehle deshalb: Tests und Contact Tracing ausbauen, im Homeoffice bleiben, Kontakte vermeiden, Hygieneregeln einhalten und Abstand halten. Insgesamt empfiehlt die Taskforce also eine weitere Verschärfung der Massnahmen, internationale Erfahrungen hätten gezeigt, dass dies nicht unbedingt einen grösseren wirtschaftlichen Schaden zur Folge haben müsse. Nicht die Massnahmen schwäche die Wirtschaft, sondern das Virus. 00:31 Video Martin Ackermann: «Wir haben keinen Hinweis darauf, dass die Massnahmen ausreichen» Aus News-Clip vom 06.11.2020. abspielen

14:09 Kuster: «Es gibt noch keine Trendwende» Als erstes ergreift Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten beim BAG, das Wort. Er präsentiert die aktuelle epidemiologische Situation. Die Hospitalisationsrate liege im Bereich dessen, was in der ersten Welle gesehen worden sei. «Die Zahlen der Fälle und der Hospitalisationen steigen weiterhin an», so Kuster. Der Anstieg flache aber ab. Die Zahlen seien weiterhin besorgniserregend mit über 9000 Fällen pro Tag. Durch diese Zahl bleibe die Gesundheitsversorgung unter Druck. Die Reproduktionszahl liegt bei 1.1 und ist somit niedriger als noch letzte Woche, sie muss aber trotzdem unter den Wert von 1 kommen. Ein Zeichen für Entwarnung sei diese Zahl also noch nicht und es gibt noch keine Trendwende. «Schweizweit ist vor allem die Westschweiz weiterhin deutlich stärker von Corona-Fällen betroffen», so Kuster. Weiter meint Kuster: «Die Covid-19-Situation ist nicht mehr ganz so pessimistisch – aber der Druck auf das Gesundheitswesen bleibt.» Im internationalen Vergleich seien die Zahlen in der Schweiz weiterhin hoch. Sie seien jedoch überall steigend. 00:27 Video Stefan Kuster: «Ob die Massnahmen vom Bundesrat gewirkt haben, wissen wir noch nicht» Aus News-Clip vom 06.11.2020. abspielen

14:00 Herzlich wilkommen zur Medienkonferenz Die Medienkonferenz mit den Fachexperten zur aktuellen Lage in der Coronakrise beginnt in diesem Augenblick. Verfolgen Sie sie im Stream, auf SRF info und hier im Ticker. Wir werden Sie über die wichtigsten Aussagen, Fragen und Antworten auf dem Laufenden halten.

13:44 Medienkonferenz mit Fachexperten um 14 Uhr Verfolgen Sie hier im Stream und Ticker ab 14 Uhr die Medienkonferenz zum Coronavirus mit Fachexperten des Bundes. Folgende Fachleute nehmen heute teil: Anne Lévy, Direktorin BAG

Yvon Langel, Divisionär Kommandant Schweizer Armee

Martin Walker, Vizedirektor Finanzverwaltung

Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten BAG

Oliver Schärli, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung, SECO

Thomas Steffen, Vertreter der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte

Martin Ackermann, Präsident Covid19-Task Force

13:28 Härtere Massnahmen gegen Quarantäne-Verweigerer Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will Medienberichten zufolge Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen lassen. Dies solle möglich sein, wenn die Betroffenen sich nicht an die Auflagen zur häuslichen Isolation wegen einer Corona-Infektion oder wegen eines Verdachtes darauf hielten, berichten «Stuttgarter Zeitung»

und «Stuttgarter Nachrichten». Sie zitieren aus einem Brief Strobls an Gesundheitsminister Manfred Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Strobl wolle eine solche Zwangseinweisung «in einem geordneten gerichtlichen Verfahren»abwickeln – also auf richterliche Anordnung. Legende: Thomas Strobl (l.) kämpft in Baden-Württemberg (D) für harte Massnahmen bei Verstössen gegen Quarantäneauflagen. Keystone

12:51 Dänemark lässt Nerze keulen In Dänemark haben sich seit Juni mindestens 214 Menschen mit einer ursprünglich bei Nerzen aufgetretenen Variante des Coronavirus infiziert. Die Regierung hatte daher angeordnet, dass alle Nerze im Land getötet werden sollen. Das sogenannte Cluster-5-Virus sei von den Tieren auf Menschen übertragbar. Es sei zwar wohl nicht gefährlicher, aber es bestehe das Risiko, dass die derzeit entwickelten Impfstoffe weniger gut gegen diese Variante wirken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mutation des Coronavirus Dänemark tötet Millionen Nerze – aus Sorge um Impfstoff 06.11.2020 Mit Audio

12:34 Corona-Grafik-Teaser zeigt neu auch Hospitalisationen und Auslastung der Intensivbetten Der Corona-Grafik-Teaser auf der Frontseite von SRF News kommt in veränderter Gestalt daher. Er zeigt neu auch die Zahl der hospitalisierten Patienten und gibt die relative Auslastung der Intensivbetten an – mit Verweis auf den Vergleichswert in der Vorwoche. Die Information, wie sich die neu gemeldeten Fälle auf die letzten Tage verteilen, ist zwar nicht mehr im Grafik-Teaser sichtbar, sie ist aber weiterhin im verlinkten Artikel erfahrbar. Legende: SRF

12:11 BAG meldet weniger als 10'000 Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat 9409 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 7783 . Das sind 6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 27.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 31'015 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 27 Tests positiv. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 70 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3405 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 36 Prozent mehr als in der Vorwoche.

11:27 Kein Abbau bei Wahleingriffen Die Versorgung von Covid-19-Patientinnen und Patienten im Kanton Zürich ist gemäss den Zürcher Spitälern sichergestellt. Es sei derzeit nicht notwendig, alle nicht dringenden medizinischen Eingriffe zu verschieben. 190 Betten auf den Intensivpflegestationen stehen im Kanton Zürich derzeit zur Verfügung, wie der Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK) am Freitag mitteilte. 52 davon seien mit Covid-19 Patienten belegt, 99 mit anderen Patienten. 39 Betten seien frei. Die Bettenplanung im Kanton Zürich erfolgt gemäss VZK bedarfsgerecht und in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsdirektion. Wo notwendig, würden bereits jetzt planbare Eingriffe verschoben. Sei ein Spital stark ausgelastet, würden Patienten verlegt, und Zürcher Spitäler würden auch Patienten aus anderen Kantonen aufnehmen. Legende: Zürcher Spitäler wehren sich gegen Kritik wegen drohender Engpässe. Keystone

10:51 Sitzungen des Solothurner Regierungsrates nicht mehr öffentlich Wenn sich der Solothurner Regierungsrat berät, sind die Sitzungen dazu eigentlich öffentlich. Das regelt Artikel 63 der Kantonsverfassung. Wegen der aktuellen Coronapandemie wird nun aber die Öffentlichkeit von diesen Sitzungen ausgeschlossen, meldet die Staatskanzlei. Die neue Regelung gilt vorerst bis Ende Januar 2021. So wolle man Ansteckungen verhindern, damit der Regierungsrat weiterhin «funktionsfähig» bleibt.

9:58 Berner Regierungsrat fordert Notrecht Der Bund soll erneut die ausserordentliche Lage ausrufen. Das fordert Christoph Ammann, der Wirtschaftsdirektor des Kantons Bern. Nur der Bundesrat könne mit dem nötigen Tempo und der erforderlichen Wirkung handeln, sagte Ammann in einem am Freitag publizierten Interview mit der «Berner Zeitung». Bei kantonalen Lösungen drohten in verschiedenen Bereichen Wettbewerbsverzerrungen. Das gefährde letztlich den Zusammenhalt im Land. Scharfe Kritik übte der SP-Regierungsrat an der Härtefallregelung, die der Bundesrat diese Woche in die Vernehmlassung geschickt hat. Die vorgesehenen 200 Millionen Franken reichten bei weitem nicht aus. Im Kanton Bern könnte man mit dieser Lösung den betroffenen Betrieben in Tourismus, Event- und Reisebranche nur knapp einen Monat lang die Fixkosten bezahlen. Legende: Der Berner Wirtschaftsdirektor kritisiert den Bund und fordert Notrecht. Keystone

9:01 Reisebranche verlangt Schadenersatz In einem offenen Brief an die Bundespräsidentin und an die Geschäftsprüfungskommission des National- und Ständerats fordern die Branchenverbände der Reisebranche vom Bund Schadenersatz. Das berichtet das Portal «Travel Inside». Die Reisebeschränkungen der vom BAG aufgelisteten Risikoliste hätten der Brache stark geschadet. Die Reisebranche fordert eine Aufarbeitung der Sachlage rund um BAG-Risikoländerliste. Ausserdem sei die Führung dieser Liste in Zukunft stark zu überdenken sowie für den entstandenen Schaden in zeitnah aufzukommen. Legende: Ganze Reisebranche verlangt jetzt vom Bund Schadenersatz. Keystone

8:21 Rückschlag für Novartis Der Wirkstoff Canakinumab zeigt in einer Studie nicht die gewünschten Erfolge, wie der Basler Pharmakonzerns mitteilt. Getestet werden sollte die Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments bei hospitalisierten Patienten, die eine COVID-19-bedingte Lungenentzündung haben und unerwünschte Reaktionen auf Arzneimittel gezeigt haben.

Eine erste Analyse der Daten habe gezeigt, dass die Behandlung mit Canakinumab plus Standardtherapie (SoC) im Vergleich zur Behandlung Placebo plus Standardtherapie nach rund vier Wochen keine signifikant höhere Überlebenschance für diese Patienten zeigte. Auch das Ziel, die COVID-19-bedingte Todesrate während der vierwöchigen Periode nach der Behandlung zu senken, wurde nicht erreicht. Legende: Novartis-Medikament wirkt in Tests bei Covid-Patienten nicht. Keystone