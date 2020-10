Der Ticker startet um 5:50 Uhr

17:43 Paris schliesst Bars und Cafés – vorerst für zwei Wochen Paris tritt wegen der alarmierenden Corona-Lage auf die Bremse und schliesst Bars und Cafés. «Die Epidemie schreitet zu schnell voran», warnte der Pariser Polizeipräfekt Didier Lallement am Montag. Man müsse verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. In der Stadt und den Vorstädten gilt nun die «maximale Alarmstufe». Das hat noch eine Reihe weiterer Einschränkungen zur Folge – Restaurants dürfen allerdings geöffnet bleiben. Die neuen Massnahmen gelten zunächst ab Dienstag für zwei Wochen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in Frankreich Höchste Alarmstufe: Paris fährt Betrieb für zwei Wochen herunter 05.10.2020 Mit Video

16:49 Jeder zehnte Mensch weltweit könnte sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben Das Coronavirus könnte nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung infiziert haben. Die von WHO-Notfalldirektor Michael Ryan genannte Zahl entspricht etwa 760 Millionen Menschen und damit dem mehr als 20-fachen der nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bislang festgestellten Fälle von gut 35 Millionen. Experten sind bisher schon länger davon ausgegangen, dass die offiziell registrierten Fälle weit unter der tatsächlichen Zahl der Infektionen liegen. Ryan sagte, die Zahlen variierten stark zwischen verschiedenen Gruppen und Regionen, etwa zwischen Stadt und Land.

15:51 Österreich: Corona-Alarm in Österreichs Kanzleramt Ein Mitarbeiter von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Regierungschef sowie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) seien am vergangenen Mittwoch das letzte Mal mit dem Mitarbeiter in Kontakt gewesen, teilte das Kanzleramt am Montag mit. Der betroffene Mitarbeiter sei am vergangenen Dienstagabend noch negativ getestet worden. Bis zum Vorliegen ihres eigenen Testergebnisses hätten Kurz und Kogler alle Termine abgesagt. Das Ergebnis wird am späten Montagabend erwartet. Als Vorsichtsmassnahme würden nun auch alle Kollegen aus dem Umfeld des Mitarbeiters umgehend getestet. Davon betroffen seien rund 20 Menschen. Legende: Keystone/Archiv

14:59 Der Kanton Bern meldet das Auffinden von zwei «Ansteckungsherden» Eine «auffällige Erhöhung» von Covid-19-Patientinnen und Patienten in der Region Thun habe das Contact-Tracing-Team des Kantons Bern zu «Ansteckungsherden» geführt, meldet der Kanton in einer Mitteilung. Dabei sollen sich bei mehrtägigen Gebetstagen hinduistischer Glaubensgemeinschaften mehrere Fälle kumuliert haben. Der Kanton hat für 15 Personen Isolation angeordnet. Zwei davon befinden sich auf der Intensivstation, meldet der Kanton weiter. Rund 50 Personen mussten in Quarantäne. Die Gebetshäuser seien bis auf weiteres geschlossen worden. Ein weiteres Cluster wurde aufgrund einer privaten Geburtstagsfeier lokalisiert. Bis zum heutigen Zeitpunkt seien 17 Personen positiv auf das Virus getestet worden und würden sich in Isolation befinden. Für weitere rund 25 Personen wurde eine Quarantäne angeordnet, teilt der Kanton mit.

14:45 Pandemie bremst Strassburg als EU-Parlamentssitz aus Seit Februar hat das Europäische Parlament nicht mehr an seinem Hauptsitz im französischen Strassburg getagt. Bislang pendelte das EU-Parlament jeden Monat zwischen Strassburg und Brüssel mit allem, was die 705 Abgeordneten für die Sitzungswoche benötigen. Doch die Coronakrise hat diese Routine gestoppt. Eigentlich sollte schon die erste Sitzung nach der Sommerpause im September wieder in Strassburg stattfinden oder dann die erste Sitzung Anfang Oktober. Doch Parlamentspräsident David Sassoli sagte alle Sitzungen in Strassburg ab, weil die steigenden Infektionszahlen eine Rückkehr unmöglich machen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron befürchtet damit einen gefährlichen Präzedenzfall und besteht auf eine sofortige Rückkehr der Abgeordneten nach Strassburg, wie er in einem Brief an Parlamentspräsident Sassoli geschrieben hat. Damit bringt die Corona-Pandemie eine Grundsatzdebatte wieder aufs Tapet: Pro Sitzung werden rund 1300 Kisten mit Büromaterial mit Lastwagen zwischen Strassburg und Brüssel hin und her transportiert. Der EU-Rechnungshof kam 2014 zu dem Ergebnis, dass ohne die Zügelaktion jährlich mehr als 110 Millionen Euro gespart werden könnten. Legende: Keystone

13:36 Keine Einschränkungen mehr in Auckland, Neuseeland Neuseelands hebt in der grössten Stadt Auckland alle Corona-Einschränkungen auf. Nach zehn Tagen ohne Ansteckungen innerhalb des Landes sei das gerechtfertigt, sagte Regierungschefin Jacinda Ardern. Von Mittwoch an werde es keine Beschränkungen in der Küstenstadt mit 1,6 Millionen Einwohnern mehr geben. Am 12. August waren erstmals wieder lokale Virusinfektionen aufgetreten, worauf die Behörden einen Lockdown verordnet haben. Seither waren in Auckland Versammlungen mit über 100 Teilnehmern verboten und Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Premierministerin Ardern appellierte daran, nach Aufhebung der Restriktionen diszipliniert zu bleiben. Bislang sind in Neuseeland rund 1500 Corona-Infektionen und 25 Todesfälle registriert worden. Im Juni erklärte sich das Land für coronafrei – bis im August der erneute Rückschlag kam.

12:17 Neue BAG-Zahlen mit Nachmeldungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1548 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet neu am Wochenende keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 421 . Das sind 25 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 9'396 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 8 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 8 Personen. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:59 Tschechischer Gesundheitsminister droht mit Verschärfung Der tschechische Gesundheitsminister Roman Prymula hat mit einer Verschärfung der Corona-Beschränkungen gedroht. Sollten die aktuellen, milderen Massnahmen von einem Drittel der Bevölkerung nicht eingehalten werden, müsse man zu härteren Mitteln greifen, sagte der 56-Jährige nach der Kabinettssitzung am Montag. Er gehe indes im Moment nicht von einem zweiten Lockdown wie in Israel oder Madrid aus. «Wir können es uns nicht mehr erlauben, die Wirtschaft zu beschädigen», betonte auch Ministerpräsident Andrej Babis. In Tschechien trat am Montag erneut der Notstand in Kraft. Der Ausnahmezustand ermöglicht es der Regierung, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken und Massnahmen ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen. Für Veranstaltungen und Versammlungen gilt eine maximale Teilnehmerzahl von zehn Personen in Innenräumen und 20 im Freien. Der Sport muss ohne Zuschauer auskommen. Firmen und Geschäfte sind nicht betroffen. Die Grenzen bleiben offen. Legende: Roman Prymula, tschechischer Gesundheitsminister Keystone

10:59 Schweizer Hotels beherbergen auch im August weniger Gäste Die Schweizer Hotels haben auch im Sommermonat August weniger Übernachtungen verzeichnet. Die höhere Nachfrage von Schweizer Gästen konnte dabei den starken Rückgang bei ausländischen Touristen erneut nicht kompensieren. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Übernachtungen im August um 28.1 Prozent auf 3.2 Millionen zurück, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Im Juli hatte das BFS nur 3.4 Millionen Logiernächte gezählt, im Juni waren es noch 1.4 Millionen gewesen. Mehr als zwei Drittel der Gäste kam dabei aus der Schweiz. So stiegen die Logiernächte der inländischen Gästen im Verleich zum Vorjahr um 15.6 Prozent auf 2.2 Millionen an, während die Nachfrage der ausländischen Touristen im Juni um 60 Prozent auf insgesamt 1 Million einbrach. 33:24 Video Und sie machten Ferien in der Schweiz Aus Reporter vom 19.08.2020. abspielen

10:12 Immer noch deutlich weniger Stelleninserate als im Vorjahr Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt verbessert sich, bleibt aber angespannt: Im dritten Quartal haben Firmen hierzulande gegenüber dem Vorquartal zwar mehr Stellen ausgeschrieben, im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Stelleninserate aber deutlich zurück. Insgesamt nahmen die Stelleninserate im dritten Quartal in der Deutschschweiz gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent ab, wie eine vom Arbeitsvermittler Adecco und der Universität Zürich, Link öffnet in einem neuen Fenster veröffentlichte Erhebung zeigt. In der französisch- und italienischsprachigen Schweiz wurden 14 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben. Damit hat sich die Lage am Stelleninseratemarkt verglichen mit dem Vorquartal aufgehellt. Im zweiten Quartal brachen die im Adecco Swiss Job Market Index gemessenen Stellenausschreibungen wegen den Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie um satte 27 Prozent ein.

9:16 Ursula von der Leyen in Selbstisolation Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, geht bis Dienstag in Selbstisolation. «Ich wurde darüber informiert, dass ich an einer Sitzung war, an der eine Person teilgenommen hat, die gestern positiv auf Covid-19 getestet wurde», teilte von der Leyen auf Twitter mit. «In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften gehe ich daher bis morgen früh in Selbstisolation. Ich bin am Donnerstag negativ getestet worden und heute wieder.» Von der Leyen hatte am Donnerstag und Freitag am Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen.

8:44 Cineworld schliesst vorübergehend alle Kinos in den USA und Grossbritannien Der weltweit zweitgrösste Kinobetreiber schliesst vorübergehend alle seine Lichtspielhäuser in den USA und Grossbritannien. Das teilte das Unternehmen mit. Betroffen seien rund 45'000 Mitarbeiter. Cineworld hatte den Schritt am Wochenende angedeutet und ihn unter anderem mit fehlenden Filmpremieren begründet. Erst kürzlich wurde der neue «James Bond»-Film erneut verschoben und wird nun erst im Frühjahr 2021 gezeigt.

8:07 Weltbank-Chef David Malpass warnt vor neuer Schulden- und Finanzkrise Viele Schwellen- und Entwicklungsländer stünden finanziell am Abgrund und seien mit dem Schuldendienst überfordert, sagte Malpass dem deutschen «Handelsblatt». «Es ist offensichtlich, dass einige Länder nicht in der Lage sind, ihre aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen», sagte Malpass weiter. Er forderte daher einen Schuldenerlass für die Länder, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Der US-Amerikaner kritisierte die mangelnde Hilfsbereitschaft privater Finanzinvestoren und chinesischer Kreditgeber. Der Weltbank-Präsident warnte zudem vor der weltweit steigenden Ungleichheit. Die Pandemie habe jahrzehntelange Fortschritte bei der Armutsbekämpfung zunichte gemacht und könnte bis 2021 mehr als 150 Millionen Menschen erneut unter die extreme Armutsgrenze drücken. Die Weltbank selbst will bis zu zwölf Milliarden US-Dollar (ca. 11 Mrd. Franken) bereitstellen, damit Impfstoffe gegen das Coronavirus auch in den ärmeren Ländern verfügbar sind.