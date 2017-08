«Eine Million Kubikmeter noch in Bewegung»

«Es finden weitere Felsstürze statt», so Keiser. Die Menschen seien deshalb evakuiert worden, so dass sie nicht mehr betroffen sein können. Eine Million Kubikmeter sei noch in Bewegung, sagt Keiser. Die Brücke unten müsse entfernt werden, damit die Masse nicht in die falsche Richtung fliesst, ergänzt Mittner.