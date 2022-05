Es sei sein tägliches Brot als Hausarzt, dass Patientinnen und Patienten ihre Impfbüchlein nicht mehr finden würden und sich bei ihm meldeten, erklärt Philippe Luchsinger. Er ist Präsident der Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe). In solchen Fällen versuche er, beim ehemaligen Hausarzt oder der Kinderärztin des Patienten zu Angaben zu kommen: «Nicht selten haben die früheren Ärztinnen und Ärzte gut dokumentiert, was alles geimpft wurde.» Darauf könne man aufbauen. Häufig sei es ja so, dass Patientinnen und Patienten mit einem Impfbüchlein grundsätzlich alle nötigen Impfungen gemacht hätten, also eine Grundimmunisierung vorliege.



Nicht alle Impfungen müssen wiederholt werden. Bei der Dreifachimpfung, bei der auch gegen Starrkrampf geimpft wird, brauche es unterdessen bei Personen zwischen 20 und 60 Jahren nur alle 20 Jahre eine Auffrischungsimpfung. Sollte nun dieser Zeitabstand kleiner sein, sei das kein Problem, erklärt Philippe Luchsinger: «Meist ist es einfacher, wenn man noch einmal impft. Das gilt auch für die Zeckenimpfung.» Denn die Nebenwirkungen der Impfung seien gering, und man sei dann auf der sicheren Seite. Eine Art Überdosis gebe es nicht.

Und selbstverständlich gebe es dann wieder ein neues Impfbüchlein. Der Verlust des alten werde in der Krankengeschichte vermerkt.