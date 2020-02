Über eine spezielle Suchmaschine konnten die Journalisten die Daten unzähliger deutscher Arztpraxen aufspüren. Durch leicht zu erratende Passwörter gelangten die «Angreifer» schliesslich in die mangelhaft geschützten Computersysteme. Dort hatten sie etwa Zugriff auf Diagnosen, Rezepte und Röntgenbilder.

In Deutschland sind Ärzte seit sieben Monaten dazu verpflichtet, diese Daten auf ans Internet angeschlossenen Computern zu speichern – in der Schweiz allerdings nicht, sagt SRF-Digitalredaktor Buchmann: «Und das geplante elektronische Patientendossier sieht eine ganz andere, sehr dezentrale Architektur vor.» Diese mache es Angreifern schwerer, an die Daten zu gelangen.