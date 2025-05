Der Gesundheitsverband Aargau kritisiert die hohen Kosten, die Anstellungen via Temporärbüros mit sich bringen. In einer Medienmitteilung betonen sie, dass Temporärpersonal nur in Notfällen zum Einsatz kommen soll. Das heisst dann, wenn es nötig ist, um die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten.

Sonst lehnt der Gesundheitsverband Aargau den Einsatz von Temporärangestellten ab. Wichtig seien innovative Ansätze und flexible Arbeitszeitmodelle, um die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern. Als Beispiele werden Personalpools oder regionale Kooperationen genannt. Bei diesem Ansatz teilen sich mehrere Unternehmen einen Personalpool und haben so eine höhere Flexibilität.