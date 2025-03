Die Juso-Initiative «Für eine soziale Klimapolitik – gerecht finanziert» zielt darauf ab, eine Bundeserbschafts- und -schenkungssteuer mit einem Steuersatz von 50 Prozent einzuführen. Dabei ist ein Freibetrag von 50 Mio. Franken vorgesehen. Über diese Vorlage wird frühestens im Herbst abgestimmt. Die Initiative sieht vor, Massnahmen zur Verhinderung von Steuervermeidung, insbesondere in Bezug auf den Wegzug aus der Schweiz, rückwirkend auf den Abstimmungstag in Kraft zu setzen. Der Bundesrat hat sich bereits dagegen ausgesprochen. Eine Wegzugssteuer – wie sie die Initiantinnen und Initianten ins Spiel gebracht haben – betrachtet der Bundesrat als «unverhältnismässigen Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger».