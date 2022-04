Inhalt

Debatte um Dienstpflicht - Dem Zivilschutz fehlen die Leute – das sind die Lösungsansätze

In der Pandemie mussten sie in Spitälern aushelfen, jetzt richten sie Unterkünfte für Geflüchtete ein: die Zivilschützer. Vielerorts fehlt es aber an Personal. Abhilfe schaffen könnte eine Initiative, die am Dienstag lanciert wird.