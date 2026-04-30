Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt!
Der Nationalrat berät die Demokratie-Initiative, die einheitliche Kriterien bei Einbürgerungen verlangt. Würden Sie den roten Pass bekommen?
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt!
SRF 3, 24.04.2026, 16:15 Uhr