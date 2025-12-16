Der Bahnverkehr in Luzern war am Dienstagabend stark eingeschränkt. MIttlerweile ist die Störung behoben.

Die Züge verkehren heute wieder normal, wie ein Sprecher der SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Arbeiten aufgrund einer defekten Fahrleitung seien in der Nacht abgeschlossen worden, sagte der Sprecher.

Zur Störung kam es am Dienstagnachmittag im Bereich einer Weiche im Bahnhof Luzern. Die «zeitaufwendige» Reparatur der Fahrleitung konnte erst nach Betriebsschluss abgeschlossen werden, wie die SBB daraufhin mitteilten.

Es kam zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr. Betroffen waren demnach die Linien RE24, S1, S3, S9, S77, S99 und der Voralpen-Express. .