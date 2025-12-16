Der Bahnverkehr in Luzern ist stark eingeschränkt.

Beim Zugbetrieb im Bahnhof Luzern kommt es zu Verspätungen und Ausfällen im Regionalverkehr.

Die Einschränkung wird laut SBB bis Mittwochmorgen um 01.45 Uhr dauern.

Aufgrund einer defekten Fahrleitung im Bereich einer Weiche im Bahnhof kann nur noch die Gleise 2 bis 7 angefahren werden, teilt die SBB auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Zudem können die Züge zwischen Gütsch und Luzern nur einspurig verkehren. Betroffen sind die Linien RE24, S1, S3, S9, S77, S99 und Voralpen-Express, wie die SBB auf ihrer Störungsseite schreibt. Darunter sind Verbindungen in Richtung Olten, Sursee und Willisau.

Die Reparatur der Fahrleitung sei «zeitaufwendig» und könne erst nach Betriebsschluss abgeschlossen werden, gibt die SBB-Medienstelle an.