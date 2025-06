Als Reaktion auf eine höhere Staatsverschuldung zu setzen, sei der falsche Weg, so die Bundesrätin. «Wohin das führen kann, können wir derzeit in einigen europäischen Ländern, aber auch in den USA sehen. Mehrere Staaten geben mittlerweile mehr für ihre Schuldzinsen als für die Verteidigung aus.» Die vergleichsweise tiefe Verschuldung der Schweiz sei gerade in diesen instabilen Zeiten ein Trumpf, den die Schweiz nicht aus der Hand geben dürfe.