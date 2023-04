Legende: Bekommt eine Frau Zwillinge, hat sie besonders viel zu tun und Wochenbettdepressionen sind häufiger. KEYSTONE/Christian Beutler

Etwa 15 Prozent aller Frauen leiden nach der Geburt ihres Kindes an starker Traurigkeit. Das sind etwa 13.500 Frauen pro Jahr in der Schweiz. Meist tritt die Depression innerhalb der ersten vier Wochen nach der Geburt auf. Bei Frauen, die Zwillinge oder mehr Kinder gebären, verfallen etwa 25 Prozent im ersten Jahr nach der Geburt in eine Depression.

Eine Depression ist etwas anderes als der «Baby-Blues», wie die Erschöpfung, gepaart mit einer gewissen Traurigkeit, oft landläufig genannt wird. Während sich der Baby-Blues in der Regel bald wieder legt, sollte eine Depression behandelt werden. Die Behandlung einer postnatalen Depression ist dieselbe wie bei einer Depression, die einen andern Ursprung hat.