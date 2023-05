Am 6. Mai des Jahres 1527 wurde Rom von über 20'000 feindlichen Söldnern überfallen und in den Wochen danach geplündert und verwüstet («sacco» ist ein veralteter italienischer Ausdruck für Plünderung). Die Söldner standen im Dienst von Kaiser Karl V. Allerdings waren sie lange nicht entlohnt worden und als ihr Anführer starb, stürmten sie auf eigene Faust die Stadt Rom.

Im Zuge der Plünderungen drangen die Söldner auch in den Vatikan ein. Die 189 Schweizergardisten versuchten, den Papst und den Heiligen Stuhl zu schützen, doch gegen die zahlenmässig übermächtigen Gegner hatten sie kaum eine Chance. Bei der Verteidigung starben 147 von 189 Schweizergardisten.

Den restlichen 42 Mann gelang es aber in letzter Minute Papst Klemens VII. und sich selber durch einen Geheimgang in die Engelsburg in Sicherheit zu bringen und so den Papst vor dem wohl sicheren Tod zu retten. Nach mehrwöchiger Belagerung der Engelsburg kapitulierte der Papst und musste Rom in der Folge verlassen.

Die katholische Kirche und die Schweizergarde gedenken jährlich den dramatischen Ereignissen am Sacco di Roma. Immer am 6. Mai werden die neuen Rekruten der Schweizergarde in einer feierlichen Zeremonie vereidigt, wobei immer auch ein Schweizer Kanton Gastkanton ist. Im Jahr 2023 ist dies der Kanton Aargau.