Nach dem Brand im Gotthard wurden alle Nationalstrassentunnels, die länger als 600 Meter sind, überprüft und es sind neue Normen in Kraft gesetzt worden. Der Bund investierte und investiert weiter grosse Summen in die sicherheitstechnische Nachrüstung der älteren Tunnels: Bis 2025 sind dafür 1.6 Milliarden Franken vorgesehen.

Aufgerüstet wurde auch im Bereich der Ausbildung der Feuerwehrleute. So gibt es seit 2009 in Balstahl (SO) und Lungern (OW) spezielle Anlagen, in denen die Brandbekämpfung in Tunnels geübt werden kann.