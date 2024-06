Hinter der Gründung des Kantons Jura steckt eine lange, emotionale Geschichte, die bis heute ihre Spuren im Verhältnis zwischen Jurasierinnen und Berner hinterlassen hat. Am 23. Juni 1974 stimmte das Jurasische Stimmvolk knapp für eine Abspaltung vom Kanton Bern. Wir schauen zurück, wie es dazu kam und welche Meilensteine der Kanton danach noch zu bewältigen hatte.



9. September bis 2. Oktober 1947:

Angefangen hat alles mit dem Grossrat Georges Moeckli. Dieser bewirbt sich 1947 für das Baudepartement des Kantons Bern, wird aber von der deutschsprachigen Mehrheit des Berner Grossen Rates abgelehnt. Die Begründung: Einem Romand könne solch ein wichtiges Departement nicht anvertraut werden.

Daraufhin protestieren 2000 Menschen in Delsberg, wodurch ein Komitee zur Verteidigung der Interessen des Jura gegründet wird.

22. Juni 1962: Gründung der Gruppe Bélier

15 Jahre später gründet sich die aktivistische Gruppe Bélier, bestehend aus jungen, separatistischen Jurassiern. Die Gruppe führt über die Jahre mehrere, zum Teil umstrittene Aktionen zur Emanzipation des Kantons Jura durch.

1962 gründete sich die Separatisten-Gruppe Bélier. Sie sorgten mit ihren Aktionen immer wieder für Aufsehen. Mitglieder der Bélier schütteten 1972 Teer auf die Tramschienen in Bern.

Legende: 1962 gründete sich die Separatisten-Gruppe Bélier. Sie sorgten mit ihren Aktionen immer wieder für Aufsehen. Mitglieder der Bélier schütteten 1972 Teer auf die Tramschienen in Bern. Keystone / STR

2. September 1962 bis 9. Juni 1966 – Die Fronten verhärten sich:

Es entsteht eine weitere separatistische Bewegung, die Jurassische Befreiungsfront. Die Untergrundbewegung scheut keine Gewalt: Die Aktivisten legen Brände bei Gebäuden von Antiseparatisten. Später verüben sie sogar Sprengstoffdelikte, wie beispielsweise die Sprengung einer Berner Kantonalbankfiliale in Delémont. Die Anführer der Bewegung werden verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt.



23. Juni 1974 – Erste Abstimmung:

Die Stimmbevölkerung der sieben Jura-Bezirke stimmt zum ersten Mal zur Jurafrage ab. Die Vorlage wird mit 36'802 Stimmen gegen 34'057 knapp angenommen.

7. September 1975 – Moutier will bei Bern bleiben:

In einer dritten Abstimmung entscheiden 14 Gemeinden entlang der neuen Kantonsgrenze über ihre Zugehörigkeit. Nur Moutier stimmt mit knapper Mehrheit gegen einen Kantonswechsel. Daraufhin wird auf den Strassen Moutiers randaliert. Es kommt zu Zusammenstössen zwischen Autonomisten und der Berner Polizei.