Ein Gelehrter wohnte bis in die 1980er-Jahre im Keller der Solothurner Kantonsschule. Auf den Spuren eines rätselhaften Mannes.

Ein langer Gang im Keller einer Schule. Es ist dunkel. In einem Luftschutzkeller beugt sich ein grosser, hagerer Mann über ein Buch. Er lebt hier, schläft auf einem Feldbett und isst oft ein Hirse-Gericht mit Spinat und rohem Ei. Er darf nur dann an die frische Luft, wenn kein Schulbetrieb herrscht, weil er sonst Schülerinnen und Schüler irritieren könnte.

Was klingt wie der Beginn eines gespenstischen Horrorfilms, war während 27 Jahren in der Kantonsschule Solothurn Realität. Dort wohnte der als Kantigeist bekannt gewordene Wilhelm Kaiser, umgeben von seinen Schriften. Wie kam es dazu? Zunächst eine Spurensuche im Keller.

Auf den Spuren des Kantigeists

1 / 5 Legende: Die Erkundung beginnt bei einer Betontreppe. Hier geht es nach unten, in die Katakomben der Schule, eine der grössten Mittelschulen des ganzen Landes. Dementsprechend weit verzweigt ist der Keller. SRF/Alex Moser 2 / 5 Legende: In den Kellergängen ist es still. Im moderneren Teil des Kellers dominieren Kanäle für Kabel sowie Heizungs-, Wasser- und Abwasserrohre das Bild. Zur Zeit von Wilhelm Kaiser gab es gewisse Teile des Kellers noch gar nicht. SRF/Alex Moser 3 / 5 Legende: Dies ist der Eingang zum Kellerraum, in dem der Kantigeist während 27 Jahren wohnte. Heute ist es hier still. Oder hört man doch noch jemanden arbeiten? SRF/Alex Moser 4 / 5 Legende: Nein, diese Zeiten sind seit 40 Jahren vorbei. In der ehemaligen «Wohnung» des Kantigeistes stehen heute nur noch unbenutzte Regale. SRF/Alex Moser 5 / 5 Legende: An der Kantonsschule gehen heute etwa 1900 Schülerinnen und Schüler zur Schule. Gebaut wurde die Schule ab 1938. Danach wurde sie mehrfach erweitert. Wikimedia/IqRS

In dem dunklen, fensterlosen Luftschutzkeller wohnte Wilhelm Kaiser von 1955 bis 1983. Ein Wissenschaftler, der zeitlebens in der Nähe seiner Forschungsarbeit bleiben wollte und den Keller einer richtigen Wohnung vorzog.

«Wo meine Werke sind – da kann auch ich sein. Und wo ich bin – da ist mein Werk», dürfte er sinngemäss gesagt haben. Dies schreibt Rolf Weber, der sich jahrelang mit der Person und dem Forscher Wilhelm Kaiser beschäftigt hat. Es ist eine Geschichte, die bis heute in den Gängen der Kantonsschule Solothurn erzählt wird, vom Kantigeist.

Kaiser regt die Fantasie an

«Als ich 1988 in der Kanti war, gab es eine Türe, die geschlossen war und zu der niemand einen Schlüssel dazu hatte», erinnert sich Jan Schneider, der heute an der Kantonsschule als Lehrer unterrichtet. «An einem heissen Tag war ich mit meinen Schülerinnen und Schülern mal im Keller, um uns abzukühlen. Da kam mir die Idee, die Geschichte des Kantigeists aufzuarbeiten.» So entstand als Klassenprojekt ein Buch über Wilhelm Kaiser.

Blick in die «Wohnung»

1 / 3 Legende: Ursprünglich als Lagerort für seine Unterlagen gedacht, verwandelte Wilhelm Kaiser den Luftschutzkeller in sein Zuhause. ZVG/Nachlass Zentralbibliothek Solothurn 2 / 3 Legende: Zwischen den Stapeln schlief er auf einem Feldbett. ZVG/Nachlass Zentralbibliothek Solothurn 3 / 3 Legende: Er war ein genauer Beobachter des Kanti-Kellers. Bemerkte er, dass ein Raum nicht mehr gebraucht wurde, stellte er den Antrag, diesen auch nutzen zu dürfen. ZVG/Nachlass Zentralbibliothek Solothurn

Von Mythen und Legenden rund um Wilhelm Kaiser zu den gesicherten Fakten: Geboren wurde er am 23. Februar 1895. Nach der Ausbildung zum Primarlehrer studierte er Mathematik, Physik, Chemie und doktorierte in Astronomie. Allerdings fokussierte er sich danach nicht nur auf die klassische Forschung, sondern war fasziniert von der Anthroposophie, der Lehre von Rudolf Steiner.

Er war den Antroposophen zu wissenschaftlich.

In diesen Kreisen eckte er aber nach einer gewissen Zeit an, weil er es wagte, Rudolf Steiner zu korrigieren, schreibt Rolf Weber. Für die Anthroposophen war dies eine Unverschämtheit. Aufgrund seiner Nähe zur Anthroposophie war Kaiser aber auch in der Wissenschaft nicht als Forscher akzeptiert.

Die Anthroposophie Box aufklappen Box zuklappen Die Weltanschauung wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Rudolf Steiner begründet. Sie fusst – im Gegensatz zur rein säkularen Wissenschaft – auch auf esoterischen und spirituellen Gedanken und Forschungen. Das Zentrum der Anthroposophischen Gesellschaft befindet sich im Goetheanum in Dornach (SO) bei Basel. In der Schweiz bekannt sind die Rudolf-Steiner-Schulen, die nach den Grundsätzen der Anthroposophie unterrichten. Ausserdem gibt es mit Weleda eine Heilmittel- und Kosmetikfirma, die nach anthroposophischen Grundsätzen arbeitet. Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz

«Er war den Anthroposophen zu wissenschaftlich und der Wissenschaft zu anthroposophisch», sagt Rolf Weber. «Deshalb ist er wohl zwischen Stuhl und Bank gefallen», pflichtet ihm Lehrer Jan Schneider bei. Ein regelmässiges Einkommen hatte Wilhelm Kaiser keines. 1955 musste er seine bisherige Wohnung räumen, da das Haus zur Zentralbibliothek des Kantons Solothurn umgebaut wurde.

Auf der Suche nach einer Bleibe

Deshalb bot ihm das Bildungsdepartement Räume im Untergeschoss der Kantonsschule an. Eigentlich als Lagerort für seine Forschungsarbeiten und nicht als Wohnung. Mehrfach wurde er darauf hingewiesen, dass er dort nicht wohnen könne.

Tatsächlich hatte Kaiser auch andere Zimmer und Wohnungen, störte dort aber früher oder später die anderen Mieterinnen und Mieter mit seiner nächtlichen Arbeit. Mit der Zeit wurde er in der Kantonsschule als schrulliges Original geduldet. Statt ins Wohnen investierte er das wenige Geld lieber in die Publikation und den Druck seiner Werke, schreibt Rolf Weber.

Blick in eine Arbeit

1 / 3 Legende: Die Zeichnungen in Wilhelm Kaisers Forschungsarbeiten seien «grossartig», meint Lehrer Jan Schneider. SRF/Alex Moser 2 / 3 Legende: Für diese Arbeiten durfte er das Zeichnungszimmer nutzen. Allerdings nur, wenn keine Lehrer oder Schülerinnen es benutzten. SRF/Alex Moser 3 / 3 Legende: Sein Nachlass ist umfangreich und lagert in der Zentralbibliothek Solothurn. SRF/Alex Moser

Fast unglaublich, aber schriftlich belegt, ist die Tatsache, dass er von der Schulleitung angewiesen wurde, tagsüber im Keller zu bleiben. Es war ihm explizit verboten, sich während der Unterrichtszeit in den Schulgängen zu zeigen.

Viel Arbeit, wenig Resonanz

Zurück in die Gegenwart: Die Schülerinnen und Schüler der Fachmittelschule haben sich auch mit der komplexen Forschung von Wilhelm Kaiser befasst. Dabei ist Lehrer Jan Schneider aufgefallen, dass er einen anderen, veralteten Ansatz als andere Astronomen verfolgte und die Erde als Zentrum des Universums betrachtete. Rolf Weber, der sich ebenfalls mit den Forschungen auseinandersetzte, betont, dass es für Kaiser nur eine Sonne im Weltall gab und dass diese sich bewege.

Es war nicht tragisch, denn er wollte forschen und hat das getan.

Seine Aufzeichnungen seien faszinierend, findet Sidra Ramo, die sich im Rahmen der Klassenarbeit damit beschäftigt hat. Kaiser habe einen anderen Weg eingeschlagen als alle anderen und sei dabei geblieben. «Er war nicht verrückt, war intelligent, aber er hat sein Wissen anders eingesetzt.» Das sieht auch Nivetha Nagabala so, die ebenfalls findet, dass Wilhelm Kaiser nicht als traurige, einsame Gestalt in Erinnerung bleiben sollte. «Es war nicht tragisch, denn er wollte forschen und hat das getan.»

Legende: Wilhelm Kaiser hatte trotz seines Lebens im Keller der Kantonsschule eine Frau. Er heiratete 1950 Helena Jankowska-Wajdzik. Wie viel Zeit die beiden gemeinsam verbrachten, ist nicht bekannt. Das Bild stammt vom Februar 1982. Ein Jahr später starb Kaiser. ZVG/Nachlass Zentralbibliothek Solothurn

Das umfangreiche Werk von Wilhelm Kaiser ist bislang nicht aufgearbeitet worden, eine Anerkennung für seine Forschung erhielt er zeit seines Lebens nie. Als Person ist er dagegen auch nach seinem Tod 1983 nie in Vergessenheit geraten, wenn auch nicht wegen seiner Forschung, sondern als Kantigeist.