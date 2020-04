Die App kann man freiwillig auf sein Handy laden. Sie nutzt die Bluetooth-Technologie und registriert alle Handys in der näheren Umgebung. Ist man einer Person über einen bestimmten Zeitraum nahe, wird das von der App registriert. Es soll nur der Kontakt zwischen den Handys gespeichert, nicht aber die Standortdaten gespeichert werden.

Wird ein App-Benutzer krank, gibt er dies in seiner App ein. Die App warnt dann alle Personen, welche mit der erkrankten Person in engerem Kontakt standen. Auch wenn sie noch keine Symptome zeigen können sich die Betroffenen dann umgehend zu Hause isolieren, sowie einen Test auf Ansteckung in die Wege leiten. Eine Weiterverbreitung des Virus kann verhindert werden.

Pepp-PT steht für Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing-Initiative. An der Entwicklung beteiligen sich Forscher und Entwickler aus acht Ländern. An Bord sind auch Wissenschaftler der ETH Lausanne. Informationen zur App und dem Forschungsgremium gibt es unter: https://www.pepp-pt.org/, Link öffnet in einem neuen Fenster