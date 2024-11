Die Migros Genossenschaft will keine einzelne Kundengruppe mehr bevorzugen, sondern die Preise generell senken.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Seit 2017 konnten Kundinnen und Kunden ab 60 Jahren eine spezielle Karte beantragen, die ihnen im Gebiet der Migros Aare – in den Kantonen Bern, Aargau und Solothurn – einmal im Monat einen Rabatt von zehn Prozent gewährte. Doch Ende Jahr ist damit Schluss: Die Migros Aare schafft diese Vergünstigungen in ihren Supermärkten und Voi-Partner-Läden ab.

Es ist an der Zeit, alle gleich zu behandeln.

«Dieser Entscheid ist uns nicht leichtgefallen», sagt Reto Sopranetti, Geschäftsleiter der Migros Aare. Doch Ziel der Migros sei es, die Preise von mehr als tausend Alltagsprodukten landesweit zu senken, sodass sämtliche Kundinnen und Kunden profitieren können. «Es ist an der Zeit, alle gleichzubehandeln», sagt Sopranetti.

Legende: Künftig gibts in der Migros für keine Kundengruppe mehr wiederkehrende, fixe Sonderrabatte. Keystone/Michael Buholzer

Bisher war die Migros Aare die einzige Genossenschaft, die spezielle Rabatte für Seniorinnen und Senioren angeboten hatte. «Auch hier macht es Sinn, dass wir uns analog der gesamten Schweiz gleich verhalten», sagt Sopranetti.

Laut Migros waren bisher rund 270'000 Kundinnen und Kunden im Besitz einer Seniorenrabattkarte. «Knapp die Hälfte davon hat an den Rabatt-Tagen davon profitiert», sagt Reto Sopranetti.

Manche Kundinnen und Kunden von auswärts seien deswegen extra in die Region Bern-Aargau-Solothurn gereist. «Wir müssen davon ausgehen, dass wir jetzt den einen oder anderen Umsatzfranken weniger schreiben», sagt Sopranetti.

15.5 Prozent ab 65 Jahren von Armut betroffen

Dorothee Minder von der Seniorenorganisation Pro Senectute bedauert den Entscheid: «Für ältere Menschen war es eine einfache Möglichkeit, günstig einzukaufen.» Sie hofft, dass die geplanten Preissenkungen im gleichen Rahmen wie der Seniorenrabatt ausfalle. Denn: Laut Bundesamt für Statistik sind 15.5 Prozent der Menschen ab 65 Jahren von Armut betroffen.

Legende: Von der Anpassung nicht betroffen sind die Rabatt-Tage im Migros-Restaurant und Migros-Take-Away im Genossenschaftsgebiet der Migros Aare. Keystone/Goran Basic

Ein Trost: Das Seniorenprogramm der Migros Aare wird in abgeänderter Form weiterbestehen. Rabatte gibt es unter bestimmten Bedingungen nach wie vor in den Migros-Restaurants und Migros-Take-Away. Neu kommen auch gewisse Vergünstigungen in den Clubschulen, beim Optiker und Hörgeräteanbieter Misenso dazu.