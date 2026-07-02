Auf seinem mehrtätigen Besuch in Lörrach machte Steinmeier heute einen kurzen Abstecher nach Riehen bei Basel.

Mit dem E-Bike traf der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Entourage beim Grenzstein zwischen Riehen und Lörrach ein. Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer – ebenfalls mit dem E-Bike unterwegs – begrüsst ihn.

Legende: Händeschütteln am Grenzstein: Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer begrüsst Frank-Walter Steinmeier in Riehen. Keystone/Andreas Becker

Er wolle herausfinden, wie das Leben im Dreiland aussieht, sagt Steinmeier im Gemeindehaus in Riehen, wo ihn die kurze Velofahrt hinführte. Politische Themen standen nicht im Vordergrund seines Besuchs. Ihm ging es mehr um den Austausch mit der Bevölkerung vor Ort.

Legende: Hoher Besuch im Riehener Gemeindehaus. Um politische Themen ging es beim Besuch des deutschen Bundespräsidenten nicht. Keystone/Andreas Becker

Angesprochen auf die Diskussionen rund um die Verträge mit der EU, die Bilateralen III, sagte Steinmeier, dass er lange Botschafter in der Schweiz gewesen sei. Er hielte es für richtig, dass die Entscheidung «ausschliesslich in der Schweiz» falle.

Legende: Die politischen Oberhäupter aus Riehen (Christine Kaufmann, EVP), Basel (Conradin Cramer, LDP) und Lörrach (Jörg Lutz, parteilos) tauschen sich aus mit Frank-Walter Steinmeier. Keystone/Andreas Becker

Eine Gruppe Rennvelofahrer reiste extra aus Deutschland an, um den Bundespräsidenten zu treffen. «Wir dachten uns, da ist der Bundespräsident, da fahren wir hin!», sagte einer von ihnen. Auch mit Rangern des Landschaftsparks Wiese tauschte Steinmeier sich aus – ein binationales Team aus Deutschen und Schweizern.

Frank-Walter Steinmeier tauscht sich mit der Bevölkerung aus

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. «Mensch, da ist der Bundespräsident, da fahren wir hin!»: Die Radlerfreunde sind extra wegen Steinmeier nach Riehen gekommen. Bildquelle: Keystone/Andreas Becker. 1 / 3 Legende: «Mensch, da ist der Bundespräsident, da fahren wir hin!»: Die Radlerfreunde sind extra wegen Steinmeier nach Riehen gekommen. Keystone/Andreas Becker

Bild 2 von 3. Die Ranger des Landschaftsparks Wiese zeigen Steinmeier ihre Arbeit. Der Park liegt auf deutschem und Schweizer Boden und auch das Team ist binational zusammengesetzt. Bildquelle: Keystone/Andreas Becker. 2 / 3 Legende: Die Ranger des Landschaftsparks Wiese zeigen Steinmeier ihre Arbeit. Der Park liegt auf deutschem und Schweizer Boden und auch das Team ist binational zusammengesetzt. Keystone/Andreas Becker

Bild 3 von 3. Auch für ein Café mit der Bevölkerung blieb Zeit. Bildquelle: Keystone/Andreas Becker. 3 / 3 Legende: Auch für ein Café mit der Bevölkerung blieb Zeit. Keystone/Andreas Becker Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Besuch im Rahmen der «Ortszeit»

Steinmeier verlegt regelmässig seinen Amtssitz für einige Tage von Berlin in eine andere Stadt Deutschlands. Diese Woche besucht er Lörrach – die südlichste Kreisstadt Deutschlands.

Legende: Auch ein Besuch in der Fondation Beyeler war auf Steinmeiers Programm. Hier mit der Chefkuratorin des Museums, Theodora Vischer (links), und der kaufmännischen Direktorin Ulrike Erbslöh (rechts). Keystone/Andreas Becker

Zum Abschluss des Besuchs besuchte Steinmeier die Fondation Beyeler in Riehen. Dies zu Fuss – die Fondation liegt nur wenige hundert Meter von der Gemeindeverwaltung entfernt.