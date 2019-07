Die NZZ bemüht sich um die deutschen Leserinnen und Leser – und wird dort auch wahrgenommen. Auffallend viel Lob kommt von rechts, von Politikern der «Alternative für Deutschland» (AfD). Verschiedene AfD-Exponenten haben die NZZ als «neues Westfernsehen» bezeichnet.

Dieser Begriff stammt aus der DDR, wo die Medien gleichgeschaltet waren. Deshalb schauten die DDR-Bürger damals gerne Westfernsehen, weil dieses ohne Zensur über die Ereignisse in Ostdeutschland berichtete.

Wiederholte Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik

NZZ-Chefredaktor Eric Gujer lehnt den Vergleich zwar ab, freut sich aber dennoch darüber: «Es ist ein Kompliment, weil es heisst: Wir stehen für einen nüchternen, kritischen Blick auf Deutschland aus dem Ausland.»

Auffällig ist aber auch, dass dieser kritische Blick insbesondere auf die deutsche Kanzlerin Angela Merkel fällt. In ihren Kommentaren kritisierte die NZZ etwa immer wieder die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin.

Legende: NZZ-Chefredaktor Gujer bestätigt, dass die NZZ verstärkt eine deutsche Leserschaft ansprechen will. Dies aber mit kritischem Journalismus ohne gezielten Rechtsdrall. Keystone

Laut dem Medienjournalisten Daniel Binswanger vom Onlinemagazin Republik decken sich die Positionen der NZZ oft mit jenen der AfD. Gezielt stosse die Neue Zürcher Zeitung in diese Richtung vor.

Die AfD lege massiv zu, es gebe eine gesellschaftliche Dynamik in Deutschland, so Binswanger: «Die NZZ sagt sich: Da geht ein Markt auf und wir können in diesem Grenzbereich zwischen AfD und rechtem CDU-Flügel sehr viele Leser abgreifen. Das ist nachvollziehbar.»

Doch NZZ-Chefredaktor Gujer schüttelt den Kopf. Die Zeitung bewege sich nicht gegen rechts: «Wenn Sie die NZZ kritisch lesen und sich auf Ihre eigene Lektüre verlassen, werden Sie sehen, dass von einem Rechtsrutsch nichts zu spüren ist.»

Expansionsstrategie in Deutschland

Es sei hingegen richtig, dass man mit doppelt so vielen Journalisten als früher über Deutschland berichte und dass die Zeitung in Deutschland stärker beachtet werde. Die Expansionsstrategie gehe auf: «Wir haben jetzt rund 14'000 Abonnenten in Deutschland. Und vor allem: Rund ein Drittel der Besucher auf nzz.ch kommen aus Deutschland – wir werden dort zu einer gefragten Medienmarke.»

Auch in Deutschland gibt es Zeitungen, die ein konservatives Milieu ansprechen – etwa die FAZ oder die Welt. Als ausländische Zeitung ist die NZZ aber nicht in die deutsche Innenpolitik verstrickt und nutzt ihre grössere Ellbogenfreiheit, um pointierter über die deutsche Politik zu berichten – mit einem anderen Blick eben.