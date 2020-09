Am 1. August wurde von Nexpo eine Online-Umfrage lanciert. Ziel der anonymen Publikumsumfrage ist es herauszufinden, was die Menschen in der Schweiz bewegt, was sie gemeinsam haben und was sie als Individuen und als Gesellschaft auszeichnet.

Bisher hätten schon über 2500 Personen aus allen Landesteilen an der Umfrage teilgenommen, teilten die Verantwortlichen am Samstag mit. Die Auswertung der bisherigen Daten zeige unter anderem, dass sich die Bevölkerung im Jahr der Corona-Pandemie für die Schweiz besonders Sicherheit und Stabilität (65 Prozent), aber auch Fairness und Solidarität (55 Prozent) wünsche.