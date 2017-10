Eine junge Türkin hat in der Aargauer Gemeinde Buchs den Staatskundetest fehlerfrei beantwortet und wurde trotzdem nicht eingebürgert. Wie viele Fragen beantworten Sie richtig?

Der Fall der Hochbauzeichnerin Funda Yilmaz machte in der Schweiz und international Schlagzeilen. Die 25-Jährige wurde in der Schweiz geboren und wohnt seit 18 Jahren in der aargauischen Gemeinde Buchs. Ihr Einbürgerungsgesuch wurde nach zwei Gesprächen aber abgelehnt.

Eine Diskussion um die Einbürgerungspraxis in Buchs entbrannte vor allem aus einem Grund: Beim Staatskundetest hatte Yilmaz 100 Prozent erzielt, also alles richtig beantwortet und trotzdem kein Bürgerrecht erhalten.

Wie steht es um Ihr Schweiz- und Aargau-Wissen? Würden Sie die Fragen auch fehlerfrei beantworten? Beim Übungstest gilt es 45 Fragen in 40 Minuten zu lösen. Machen Sie hier den Test mit den Originalfragen des Kantons Aargau.

Für Yilmaz gab es schlussendlich doch noch ein Happy-End. Bei einer zweiten Abstimmung im Einwohnerrat von Buchs AG beschloss dieser, der Türkin mit 27 gegen 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen, das Bürgerrecht zuzusichern.

Falls Sie nicht den ganzen Test machen wollen, haben wir fünf Beispielfragen zusammengestellt.

Beispielfrage 1

Wofür setzt sich die Schweiz als Mitglied der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) besonders ein? Optionen für die wirtschaftliche Entwicklung Indiens für die Friedenssicherung in Osteuropa und Zentralasien Richtig für die Förderung des Tourismus in Europa für die Förderung des Baus von Flusskraftwerken

Beispielfrage 2

Welcher Bezirk im Aargau hat am meisten Einwohnerinnen und Einwohner? Optionen Bezirk Aarau Bezirk Baden Bezirk Zofingen Bezirk Kulm

Beispielfrage 3

Welches Grundrecht garantiert die schweizerische Bundesverfassung? Optionen Das Recht auf ein eigenes Auto Das Halten von Haustieren Die Meinungsfreiheit Das Recht auf kostenlose Aus- und Weiterbildung

Beispielfrage 4

Wie viele Personen vertreten den Kanton Aargau im Ständerat? Optionen 7 13 2 5

Beispielfrage 5

Welches ist eine wichtige Aufgabe des Bundesstaats? Optionen Er finanziert die Herstellung von Autos. Er sorgt für den Schutz der Umwelt. Er legt die Leitzinsen der Nationalbank fest. Er unterhält eigene Elektritätswerke.

Richtige Antworten: 1b, 2b, 3c, 4c, 5b