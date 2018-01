Der Flughafen Zürich bereitet sich auf den Besuch aus den USA vor. Ein erstes Regierungsflugzeug ist bereits eingetroffen.

Die Boeing 737 der USA am Flughafen Zürich 0:20 min, vom 11.1.2018

US-Präsident Trump nimmt am WEF teil. Diese Ankündigung stellt die Sicherheitsverantwortlichen vor besondere Herausforderungen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ein erstes offizielles Flugzeug, eine Boeing 737, der US-Regierung ist am Mittwochabend in Zürich gelandet. «Das Flugzeug wird voraussichtlich bis zum 13. Januar hier bleiben», sagt Flughafensprecherin Sonja Zöchling.

Zusatzinhalt überspringen Auch zwei Minister kommen Präsident Trump ist nicht das einzige Mitglied der US-Regierung, das nach Davos kommt. Finanzminister Steve Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross sowie der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer begleiteten ihn. Das sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter der Nachrichtenagentur Reuters.

Wen oder was das Regierungsflugzeug in die Schweiz gebracht hat, ist unklar. «Das wissen wir nicht. Der Flughafen muss nur dafür sorgen, dass die Flugzeuge einen Platz haben», so Zöchling. Wenn ein US-Präsident anreise, bedeute dies für den Flughafen viel Aufwand, sagt sie. Der Präsidentbesuch wird für merklich mehr Verkehr am Flughafen sorgen. Ein amtierender US-Präsident reise meist mit mehreren Flugzeugen, sagt Zöchling. «Das ist logistisch eine grosse Herausforderung.»

Seit bekannt sei, dass der amerikanische Präsident ans WEF komme, gebe es viele Koordinationssitzungen der involvierten Parteien. Dabei gehe es um Themen wie Sicherheit oder VIP-Betreuung. Ausserdem seien sehr viele Frachtflugzeuge zu erwarten, die Material in die Schweiz bringen: «Diese Flugzeuge bringen Helikopter und Autos mit.»