Das Unglück ereignete sich am Weissmies ob Saas Almagell.

Zwei Bergsteiger sind nach einer längeren Suchaktion mit Helikoptern am Weissmies im Kanton Wallis tot aufgefunden worden.

Mehrere Tage zuvor stürzte einer der beiden Männer beim Abstieg vom Berg.

Zu dem Sturz des einen Alpinisten kam es am vergangenen Freitag gegen 10:30 Uhr auf einer Höhe von zirka 3950 Metern, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt.

Der Begleiter, der Zeuge des Unfalls wurde, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Trotz mehreren Suchflügen konnten die Rettungsteams der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, der Air Zermatt sowie der Rega die Verunfallten nicht sofort lokalisieren.

Letzten Dienstag konnten beide Bergsteiger dann nur noch tot aufgefunden werden, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Umstände des Unglücks sind noch unklar.

Die formelle Identifikation der Opfer war am Donnerstag noch im Gang. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.