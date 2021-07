Die Zürcher Nordumfahrung gehört zu den am stärksten befahrenen Strassenabschnitten der Schweiz. 120’000 Fahrzeuge rollen täglich über die Autobahn A1 im Norden von Zürich. Die Strecke zwischen der Verzweigung Zürich Nord und dem Limmattalerkreuz ist fast täglich verstopft. Der Bund will daher für Entlastung sorgen und optimiert die Zürcher Nordumfahrung für gut 1.5 Milliarden Franken. So erhält etwa der Gubristtunnel eine dritte Röhre. Der Rohbau für dieses Grossprojekt ist mittlerweile so gut wie abgeschlossen.

Fünf Jahre lang wird schon am gut 3 Kilometer langen und 16 Meter breiten Tunnel zwischen Affoltern und Weiningen gearbeitet. Im letzten September konnte der Durchstich gefeiert werden, unterdessen ist der Tunnel bereit für den Innenausbau. Mit dem Einbau von Deck- und Strassenbelägen, von Beleuchtungen und Signalisationen soll Ende Jahr begonnen werden, 2023 sollen dann die ersten Autos durch den neuen Gubrist fahren.

Entlastung erst in Jahren spürbar

Mit dem zusätzlichen Tunnel komme es sicherlich zu einer Entspannung der Verkehrssituation, sagt Gesamtprojektleiter Ulrich Weidmann vom Bundesamt für Strassen Astra. Gerade bei Unfällen sei die dritte Röhre von grossem Vorteil. «Wir haben auch in einem Ereignisfall immer mindestens eine Röhre, die wir weiterbetreiben können. Wir können einen Gegenverkehr einrichten, um den Verkehr einigermassen bewältigen zu können.»

Vom Ausbau der Nordumfahrung inklusive Gubristtunnel profitieren sollen nicht nur Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern auch die umliegenden Gemeinden – zum Beispiel Weiningen oder das gesamte Furttal. Wenn es im Gubristtunnel staut, weichen viele Autofahrer aus und fahren durch die Dörfer. Der Bund sagt: Dies wolle man verhindern und die Fahrzeuglenkerinnen mit dem Ausbau wieder zurück auf die Autobahn bringen.

So sieht die dritte Gubriströhre aus

1 / 4 Legende: Vor fünf Jahren haben die Bauarbeiten an der dritten Gubriströhre begonnen. ZVG 2 / 4 Legende: Dereinst sollen die Fahrzeuge hier auf drei Spuren in Richtung Bern fahren. ZVG 3 / 4 Legende: Noch fehlen allerdings Beläge, Beleuchtungen und Signalisationen. Diese Arbeiten werden noch bis zur Inbetriebnahme 2023 ausgeführt. ZVG 4 / 4 Legende: Nach der Eröffnung der dritten Gubriströhre (rechts) werden bis 2026 die beiden alten Tunnelröhren (links) saniert. ZVG

Sicher ist jedoch, dass noch Jahre vergehen, bis es auf der Zürcher Nordumfahrung zu einer merklichen Verkehrsentlastung kommt. Unmittelbar nach der geplanten Eröffnung der dritten Gubriströhre saniert der Bund nämlich drei Jahre lang die beiden alten Tunnelröhren. Bis die gesamten sieben Spuren durch den Gubrist (vier in Richtung St. Gallen und die drei neuen in Richtung Bern) befahren werden können, dürfe es 2026 werden.

Engpässe werden nur verlagert

Nur: Auch wenn die Staugefahr im Norden Zürichs in ein paar Jahren etwas kleiner sein dürfte, das Verkehrsaufkommen auf den Strassen wird auch durch die umfangreichen Sanierungsarbeiten auf dem Nordring nicht kleiner. Es sei deshalb realistisch, dass sich Staus einfach an einem anderen Ort bilden, sagt auch Ulrich Weidmann vom Astra. «Wir sind aber daran, diese Engpässe zu erkennen und zu beheben.» So arbeitet der Bund beispielsweise daran, den Fahrzeugen auf der A1 auch zwischen Zürich und Winterthur mehr Platz zu geben.