In Neuenburg kam es wiederholt zu Gewalt zwischen Crystal-Meth-Dealern und Konsumenten. Anzeige wird selten erstattet.

Rohe Gewalt wegen Crystal Meth – auch in der Schweiz

Es wird geschnupft, geraucht oder injiziert und macht rasch süchtig: Crystal Meth. Verglichen mit anderen Drogen wie etwa Kokain ist Crystal Meth in der Schweiz zwar nach wie vor ein Nischenprodukt. Trotzdem hat die synthetische Droge eine Schattenseite.

Weil vergleichsweise wenig Menschen Crystal Meth konsumieren, ist das organisierte Verbrechen mit seinen klaren Strukturen bisher kaum in dieses Drogensegment eingestiegen. Mit der Konsequenz, dass die Dealer meistens auch selbst Konsumenten sind. Da Crystal Meth zu aggressivem Verhalten führen kann, werden Konflikte im Milieu oft mit roher Gewalt gelöst. Dies zeigt sich in der Schweiz vor allem in Neuenburg.

Mit Machete in Rücken gestochen

Seit rund 20 Jahren gilt die Region als Hotspots für Crystal Meth. Ursprünglich brachten thailändische Prostituierte die Droge in die Region. Seitdem gibt es dort eine rege und gut vernetzte Szene von Konsumenten und Dealern. Zur genauen Anzahl der Konsumenten können jedoch weder die Neuenburger Polizei noch die Experten von Sucht Schweiz genaue Angaben machen.

Legende: Crystal Meth – oder Methamphetamin – ist eine stark abhängig machende Droge. In der Schweiz kostet ein Gramm bis zu 300 Franken. RTS

Verglichen mit anderen Drogen ist Crystal Meth sehr teuer. Ein Gramm kostet bis zu 300 Franken. Viele Dealer verfügen nicht über viele liquide Mittel und beziehen ihren Stoff deshalb erstmal auf Kredit. Wenn sie dann ihre Lieferanten nicht mehr bezahlen können, kann das zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führen.

Die Neuenburger Polizei spricht in diesem Zusammenhang von tätlichen Angriffen mit Messern und anderen Waffen, die zu teils erheblichen Verletzungen führten. Einem Mann wurde beispielsweise mit einer Machete mehrmals in den Rücken gestochen.

In Niederlanden gehen die Dealer noch weiter

Ein Crystal-Meth-Konsument erzählte gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS, dass er von einem Dealer mit einer Axt attackiert wurde. Nur weil sein Vater rechtzeitig dazwischenging, konnte Schlimmeres verhindert werden. Weder er noch die meisten anderen Opfer solcher Gewalttaten erstatten jedoch Anzeige. Zu gross ist ihre Angst vor Racheakten.

Legende: Solche schalldichten Folterkammern entdeckte die niederländische Polizei bei Razzien in der Crystal-Meth-Szene. Youtube / Dutch Police

Wie weit die Gewalt eskalieren kann, zeigt der Blick in die Niederlande. Da sind die Zustände in der Crystal-Meth-Szene weit dramatischer als in der Schweiz. Dort entdeckte die Polizei bei einer Razzia schalldichte Folterkammern. Sie dienten offensichtlich zum Quälen zahlungsunwilliger Dealer und Konsumenten.

Laut Drogenexperten von Sucht Schweiz sei man hierzulande von solchen Zuständen jedoch noch weit entfernt.