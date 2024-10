Drogenprobleme hat in der Waadt nicht nur die Stadt Lausanne. Auch in den Städten Vevey und Yverdon-les-Bains bilden sich an den Bahnhöfen offene Drogenszenen. Die Stadtpräsidenten der drei Städte wandten sich vor kurzem an den Kanton. Ihre Forderung: «Wir brauchen mehr Gefängnisplätze für die Dealer und mehr Therapieplätze für Süchtige.» Der Kanton müsse helfen. Alleine könnten die Städte die Drogenprobleme nicht bewältigen.