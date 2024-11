Die Stimmung bei den von einer Evakuierung betroffenen Brienzerinnen und Brienzer ist angespannt. Einige von ihnen stellten am Dienstagabend das Vorgehen der Behörden in Frage. «Ein drittes Mal gehen wir nicht mehr», sagte etwa ein Brienzer vor den Behörden in Tiefencastel GR. Er stellte damit den Entscheid in Frage, dass das Dorf bis Sonntagmittag geräumt sein muss.