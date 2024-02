SPSA-Vorstandsmitglied Alexandre Touihri schreibt zum Vorwurf, dass auch in anderen Clubs nach mutmasslich illegalen Methoden um Geld gepokert werde:

«Die SPSA hat sich stets von illegalen Aktivitäten distanziert und keine Anleitungen oder Systeme für derartige Unternehmungen bereitgestellt. Sowohl die Verteilung von SPSA-Plaketten als auch die Nutzung unserer Pokertische waren ausschliesslich für legale und offizielle Zwecke vorgesehen. Wir haben weder in die Buchhaltung von Clubs eingegriffen noch hatten wir Anteil an Gewinnen aus illegalen Spielen, und jegliche Darstellung, die SPSA sei an der Organisation illegaler Geldspiele beteiligt gewesen, entspricht nicht der Wahrheit. Zudem war die SPSA in keiner Weise in die täglichen, ausserhalb unserer rechtlichen Rahmenbedingungen liegenden Aktivitäten ihrer Mitglieder involviert.»