Die Polizei hat nach längerer Verfolgung durch drei Kantone in Hagenbuch ZH und in Frick AG drei Autodiebe gestoppt.

Die jungen Männer aus Frankreich brachen zuvor in eine Autogarage in Widnau SG ein und stahlen zwei Luxusautos der Marke BMW.

In der Folge kam es laut einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen zu mehreren Verkehrsunfällen, welche von den Flüchtenden verursacht wurden.

Der Einbruch sei der Polizei am frühen Mittwochmorgen gemeldet worden, so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Auf der Autobahn A1 bei Wil SG entkamen die Autodiebe einer Polizeisperre in Form eines künstlich erzeugten Staus. Ein Polizist verletzte sich leicht bei einer Streifkollision mit einem Fluchtfahrzeug. Zudem kam es zu einer Schussabgabe der Polizei, bevor die Diebe ihre Flucht auf der Autobahn in Richtung Zürich fortsetzten.

Festnahme und weitere Flucht auf der Autobahn

Bei Matzingen TG ereignete sich laut Polizei eine Streifkollision zwischen einem der gestohlenen BMWs und zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Einer der Männer habe schliesslich bei einer weiteren Sperre in Zusammenarbeit mit den Kantonspolizeien Thurgau und Zürich auf der Autobahn bei Hagenbuch ZH gestoppt und festgenommen werden können.

Legende: Eines der Fluchtautos wird in Hagenbuch ZH von der Polizei geborgen. SRF/Beat Kälin

Der 16-jährige Marokkaner versuchte zuvor mit seinem Fluchtauto einen Wildschutzzaun zu durchbrechen. Die beiden anderen Diebe im zweiten Fahrzeug konnten ihre Flucht fortsetzen.

Selbstunfall bei Frick AG

Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau entdeckte sie schliesslich auf der Autobahn A3 in Richtung Basel. Der 19-jährige Franzose hinter dem Steuer verursachte bei der Ausfahrt Frick AG einen Selbstunfall. Er konnte festgenommen werden. Der 19-jährige Beifahrer ergriff zu Fuss die Flucht, wurde aber kurze Zeit darauf ebenfalls festgenommen.

Legende: Mit diesem Auto verursachte einer der Autodiebe in Frick einen Selbstunfall. Kantonspolizei St. Gallen

Beim Einsatz waren auch die Regionalpolizeien Unteres und Oberes Fricktal sowie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) beteiligt. Gegen die drei Männer werden Strafverfahren eingeleitet.