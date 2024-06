Genauere Angaben zum mutmasslichen Schaden in Millionenhöhe will die Aargauische Gebäudeversicherung nicht machen. Mitarbeitende der Gebäudeversicherung seien weiterhin vor Ort und würden die Schäden dokumentieren.

Legende: Schaden in Millionenhöhe: Die Feuerwehr beim Löschen am Brandplatz in Nussbaumen bei Baden. Keystone (Michael Buholzer)