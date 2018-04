Zecken können die Hasenpest übertragen. Deshalb gilt: Mit geschlossenen Schuhen, langen Hosen und Ärmeln in die Natur.

Die Hasenpest ist nicht einfach zu diagnostizieren und heilt manchmal auch von selber aus. Die typischsten Zeichen der Krankheit sind Veränderungen der Haut und geschwollene Lymphknoten. Je nachdem, wo der Erreger (Bakterium Francisella tularensis) in den Körper eindringt, kommen weitere Symptome dazu.

Hasenpest? Die Tularämie (Hasenpest) ist eine in der Schweiz seltene, hochansteckende bakterielle Erkrankung wild lebender kleiner Säugetiere wie Hasen, Wildkaninchen, Mäusen, Ratten oder Eichhörnchen. Sie ist auch für den Menschen ansteckend. Die Beschwerden sind jenen der Pest ähnlich. Die Tularämie zählt zu den sogenannten Zoonosen.

Es gibt drei Arten von Tularämien: Die häufigste Form ist die ulzeroglanduläre Tularämie nach einem Biss eines Nagers sowie Zecken-Stiche.

Symptome

Plötzliches Fieber

Geschwüre an der Eintrittstelle mit häufig eitriger Entzündung der Lymphknoten

Bei der okuloglandulären Tularämie dringen die Hasenpest-Bakterien über die Bindehaut des Auges ein.

Zeichen

Kleines gelbes Knötchen an der Eintrittsstelle

geschwollene Lymphknoten von Ohr bis Hals

schmerzhafte Bindehautentzündung

Gelangen die Erreger durch die Mundschleimhaut in den Körper, ist von oropharyngaler Tulämie die Rede.

Symptome

Geschwüre in Mundhöhle und Rachen

geschwollene Lymphknoten

oft Rachen- oder Mandelentzündung

Gelangt der Erreger durch Einatmen oder über den Blutweg in den Körper, verläuft die Infektion besonders schwer und betrifft die inneren Organe. Dieser Infektionsweg ist jedoch fast ausschliesslich auf Arbeiten in einem Schlachthof oder in einem Labor beschränkt. Ebenfalls selten kann man die Hasenpest durch den Verzehr von ungenügend erhitztem Fleisch bekommen.

Schutz vor Hasenpest

Zu verhaltensauffälligen Wildtieren auf Distanz bleiben. Nicht anfassen oder streicheln, Bisse oder Kratzer vermeiden.

Tote Wildtiere, deren Blut oder Ausscheidungen nicht berühren

Wildgerichte vollständig durchgaren

Übliche Zeckenschutzmassnahmen

Schutz vor Zecken