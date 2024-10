Das an der Delegiertenversammlung verabschiedete Positionspapier steht unter dem Motto «hart aber fair» und beziehe sich nur auf die illegale Migration. Ein zentrales Element sei die humanitäre Tradition, sagte der Luzerner Ständerat Damien Müller. Ein Verfolgter solle Schutz erhalten, Wirtschaftsmigranten sollten aber keinen Platz haben.

Ein Thurgauer Delegierter kritisierte das Papier als populistisch. Er wünsche sich, dass die Ursachen adressiert würden. Ein Tessiner Delegierter sagte, dass einige Formulierungen etwas vage und oberflächlich seien.

Die illegale Migration soll gemäss dem Papier namentlich durch gezielte Grenzkontrollen bekämpft werden. Abgelehnt werden aber systematische Grenzkontrollen, weil diese der Wirtschaft schadeten.

FDP-Bundesrat Ignazio Cassis ist überzeugt, dass der Freisinn in drei Jahren die nationalen Wahlen gewinnen wird. «Lassen wir uns vom Gegenwind nicht bremsen», sagte er den Delegierten in Tenero TI.

Die FDP will, dass abgewiesene Flüchtlinge und Straftäter konsequenter ausgeschafft werden. Die illegale Migration sei für die Schweizer Bevölkerung zu einem Problem geworden. Bei anerkannten Flüchtlinge sei der Asylstatus regelmässig zu überprüfen.

Sämtliche Anreize zum Verbleib in der Schweiz müssten beseitigt werden, heisst es im Positionspapier. Ein Dorn im Auge ist der FDP dabei auch die «Gesundheitsmigration».

Handlungsbedarf sieht die FDP aber auch bei anerkannten Flüchtlingen. Um die Sozialhilfe zu entlasten, sollen sie ihre Familien nur noch dann in die Schweiz holen können, wenn sie in der Lage sind, selbst für ihren Unterhalt zu sorgen.

An ihrer Versammlung haben sich die Delegierten auch für die nächsten Abstimmungen positioniert. Der Genfer Nationalrat Cyril Aellen sagte an der FDP-Delegiertenversammlung in Tenero TI, die Bautätigkeit sei heute zu klein. Am 24. November werde mit den beiden Mietvorlagen über «zwei kleine Schritte», welche die Situation verbessern könnten, abgestimmt. Beide würden für alle Beteiligten mehr Rechtssicherheit schaffen.

Mit der Gesundheitsvorlage sollen ambulante Leistungen gefördert werden, die günstiger sind als stationäre. Erreicht werden soll dies durch eine einheitliche Finanzierung durch Kantone und Krankenkassen unabhängig davon, ob eine Behandlung oder ein Eingriff ambulant, stationär oder im Pflegeheim durchgeführt wird.

Die Abstimmungsvorlagen waren bei den Delegierten unbestritten. Zur vierten Abstimmungsvorlage vom 24. November 2024, zum punktuellen Ausbau der Autobahn im Umfang von 5.3 Milliarden Franken, hatten die FDP-Delegierten bereits im Januar die Ja-Parole beschlossen. Gegen alle Vorlagen war das Referendum ergriffen worden.