Die Sanierung der Prüfhalle beim Strassenverkehrsamt Aargau wird 4.7 Millionen Franken teurer als geplant.

Das Kantonsparlament bewilligte 2021 einen Kredit von 17.8 Millionen Franken. Nun rechnet die Regierung mit Kosten von über 22 Millionen.

Als Grund für die Zusatzkosten gibt der Kanton die generelle Bauteuerung und zwingende Anpassungen am Bauprojekt an, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Der zuständige Regierungsrat Dieter Egli (SP) erklärte gegenüber SRF, die Planung sei sonst auf Kurs. «Ich denke, dass wir mit diesem Geld gut durchkommen.»