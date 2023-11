Die ehemalige Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Eva Mezger-Haefeli ist tot.

Sie starb am Montag im Alter von 89 Jahren, wie SRF in einer Todesanzeige schreibt.

Sie war eine der ersten Moderatorinnen des Schweizer Fernsehens.

Mezger-Haefeli startete in den frühen 1950er-Jahren als Programmassistentin und wurde kurz darauf Programmansagerin, wie SRF in der am Donnerstag im «Tages-Anzeiger» publizierten Todesanzeige schrieb. Ihren ersten Auftritt als Ansagerin hatte Mezger-Haefeli im Jahre 1953. Zwischenzeitlich stand Mezger-Haefeli als Schauspielerin auf der Bühne.

1000 Sendungen moderiert

In den 1970er-Jahren kehrte sie zum Fernsehen zurück und moderierte die Sendung «Da Capo». Später folgten die Sendungen «Seniorama», «Treffpunkt» und «Lipsticks». Nach über 1000 moderierten Sendungen ging Mezger-Haefeli 1996 in den Ruhestand.

Legende: Eva Mezger-Haefeli moderierte unter anderem die Sendung «Treffpunkt». SRF

Sie habe ihre Zuschauerinnen und Zuschauer gut unterhalten, inspiriert und informiert, schrieb SRF weiter. Mezger-Haefeli hinterlasse viele Spuren der Liebe und Fürsorge, schrieb ihre Familie in einer ebenfalls am Donnerstag publizierten Todesanzeige.