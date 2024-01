Andreas Blum, der ehemalige Direktor von Schweizer Radio DRS, ist mit 85 Jahren gestorben.

Blum leitete Radio DRS von 1979 bis 1999.

Bekannt wurde er unter anderem auch durch seine Tätigkeit als Schauspieler.

Unter seiner Leitung erfolgte die Gründung des damaligen Jugendsenders DRS 3 im Jahr 1983. Vor seiner Zeit als Radiodirektor moderierte Blum verschiedene Sendungen des Schweizer Fernsehens, wie etwa die «Telebühne».

Legende: Andreas Blum ist 85-jährig gestorben. Keystone/WALTER BIERI

In Zug aufgewachsen, studierte Blum in Bern Geschichte und Philosophie. Von 1975 bis 1979 sass er als Vertreter der Sozialdemokratischen Partei im Nationalrat. Zudem war Blum jahrelang Spitzensportler. In den 1960er- und 1970er-Jahren gehörte er im modernen Fünfkampf zur Schweizer Spitze.

Auch schauspielerisch war Blum tätig. So spielte er Ende der 1969er, Anfang der 1970er-Jahre in der Zirkus-Fernsehserie «Salto Mortale» des deutschen Südwestfunks und des Schweizer Fernsehens. Ausserdem war er im Aktionskomitee von Brot für Brüder, bei Amnesty International, Exit oder bei der Glückskette engagiert. Blum hinterlässt eine Frau und drei Kinder.